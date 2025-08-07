Buenas noticias: 0% retenciones a productos mineros y multimillonaria apuesta al GNL argentino

Mientras en economías mineras de la región la actividad representa hasta un 10% del Producto Bruto Interno (PBI), en Argentina solo alcanza el 1,2%, lo que deja margen para un desarrollo significativo. En esa línea, la eliminación de las retenciones busca generar condiciones más favorables para atraer inversiones, fomentar las exportaciones y crear empleo.

Derogan un régimen que nunca funcionó

El mismo decreto también dispuso la derogación del “Registro Optativo de Exportaciones de Cobre”, creado en 2022 por el Decreto N° 308 con fines promocionales. La norma fue eliminada tras constatar que nunca fue implementada ni tuvo beneficiarios inscriptos, por lo que el Ejecutivo consideró que su mantenimiento carecía de sentido práctico.

La medida no afecta derechos adquiridos ni expectativas legítimas, y se enmarca en una revisión más amplia de estructuras estatales consideradas redundantes o de escasa utilidad, con el objetivo de maximizar la eficiencia en la gestión pública.

Inversión multimillonaria por el GNL y segundo barco en Río Negro

image

Por otro lado, en el sector energético, se conoció ayer que Southern Energy, compañía propiedad de PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, ampliará la inversión que había anunciado dentro del RIGI a US$15 mil millones a lo largo de los próximos 20 años para exportar GNL desde la Argentina.

La propia Southern Energy anunció en un comunicado ayer miércoles que tomó la decisión final de inversión para sumar un segundo buque de licuefacción al proyecto.

Con esta decisión, según el mensaje, "se confirma una inversión superior a los 15.000 millones de dólares a lo largo de los 20 años de operación de ambos barcos, que podrán producir conjuntamente 6 millones de toneladas anuales de gas natural licuado".

El GNL se producirá a partir de gas natural extraído de la colosal formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste argentino, la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional.

El denominado proyecto 'Argentina LNG' incluye la construcción de un gasoducto desde la provincia de Neuquén (suroeste) hasta la de Río Negro (sur), sobre el Atlántico, además de la comercialización del GNL y la logística internacional.

Inicialmente, el proyecto incluía la construcción de una planta de licuefacción en la costa de Río Negro, lo que finalmente fue descartado.

Southern Energy prevé generar exportaciones totales por 20.000 millones de dólares entre 2027 y 2035 y crear 1.900 puestos de trabajo directos e indirectos durante la etapa de construcción.

El proyecto prevé una inversión estimada superior a los 3.200 millones de dólares durante la primera fase (2024-2031), mientras que en la segunda etapa (2032-2035) el monto ascendería a casi 2.800 millones.

De esta forma, se prevé una inversión en las dos etapas de alrededor de 6.000 millones de dólares.

"A lo largo de los 20 años de vida útil del proyecto, la inversión total prevista es superior a los 15.000 millones de dólares en toda la cadena de valor", precisa el comunicado.

