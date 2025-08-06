urgente24
POLÍTICA colores > Cristian Ritondo > PRO

RITONDO EN "MODO VIOLETA"

"No importan tanto los colores o la denominación, hace mucho que no usamos el nombre del PRO"

Cristian Ritondo: "hay que dejar de lado quien encabeza o qué colores nos ponemos: lo importante es ganar en la provincia de Buenos Aires y el país”.

06 de agosto de 2025 - 21:23
Cristian Ritondo, jefe de los diputados del PRO.&nbsp;

El primero que entendió este tema de los colores y los cargos fue Mauricio Macri en la reunión de Acasusso, previa al balotaje, cuando Juntos por el Cambio decidió apoyar a Milei: el ex presidente fue claro y dijo que no queríamos ministerios sino apoyar” sostuvo Cristian Ritondo, jefe de bancada del PRO en la cámara de diputados de la Nación.

Con respecto a la decisión de María Eugenia Vidal, quien no acompañará la alianza de La Libertad Avanza y el PRO, explicó:

Yo la respeto mucho pero no comparto para nada su opinión en contra de la coalición: los argentinos están esperando que las fuerzas del cambio se junten. Tengo cariño personal por la ex gobernadora, fui su funcionario. Pero, no comparto su decisión política. Yo la respeto mucho pero no comparto para nada su opinión en contra de la coalición: los argentinos están esperando que las fuerzas del cambio se junten. Tengo cariño personal por la ex gobernadora, fui su funcionario. Pero, no comparto su decisión política.

Consultado sobre si habría o no foto de Mauricio Macri con Karina Milei, contestó de manera lacónica: “no lo sé”.

“Buscamos tener diferencias electorales contundentes”

“El Pro de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal decidió aprobar la alianza con La Libertad Avanza. Es tiempo de pensar más en el proyecto común en todo el país".

En relación a los temas tratados el miércoles 6 de agosto, Ritondo explicó que los aumentos al Hospital Garrahan implicarían un gasto del 0.01 del PBI pero la movida en favor de las universidades sería mucho más onerosa: 0.14 del PBI.

Todo aquello que afecte a la economía de Argentina y su macro economía vamos a tratar de combatirlo. Vamos a sostener el veto presidencial a lo que sería pan para hoy y hambre para mañana Todo aquello que afecte a la economía de Argentina y su macro economía vamos a tratar de combatirlo. Vamos a sostener el veto presidencial a lo que sería pan para hoy y hambre para mañana

“Esta sesión de la cámara de diputados de fuerte ampliación del gasto se da en medio de una campaña electoral. Quieren romper el equilibrio fiscal y alterar la vida de todos los argentinos".

Finalmente, tomando el manual de estilo presidencia, arriesgó:

“Hay destructores que piensan que cuanto peor, mejor. Los que se presentan como avenida del medio son, en realidad, una colectora del kirchnerismo.

