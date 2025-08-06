"No importan tanto los colores o la denominación, hace mucho que no usamos el nombre del PRO"

En relación a los temas tratados el miércoles 6 de agosto, Ritondo explicó que los aumentos al Hospital Garrahan implicarían un gasto del 0.01 del PBI pero la movida en favor de las universidades sería mucho más onerosa: 0.14 del PBI.

Todo aquello que afecte a la economía de Argentina y su macro economía vamos a tratar de combatirlo. Vamos a sostener el veto presidencial a lo que sería pan para hoy y hambre para mañana

“Esta sesión de la cámara de diputados de fuerte ampliación del gasto se da en medio de una campaña electoral. Quieren romper el equilibrio fiscal y alterar la vida de todos los argentinos".

Finalmente, tomando el manual de estilo presidencia, arriesgó:

“Hay destructores que piensan que cuanto peor, mejor. Los que se presentan como avenida del medio son, en realidad, una colectora del kirchnerismo.