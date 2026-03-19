El MAGA arde por la guerra en Irán: Donald Trump, más solo que nunca

image Candance Owens, Tucker Carlson y Nick Fuentes: se autoproclaman como "antisionistas", pero detractores de ellos los acusan de "antisemitas".

En ese lado de las vocescríticas de la política exterior de Trump, se encuentran el expresentador de Fox, Tucker Carlson; la influencer divulgadora de teorías consìranoicas y amiga de Charlie Kirk, Candance Owens; y la estrella de podcast conservadora, Nick Fuentes.

En cuanto a Tucker Carlson, figura clave del MAGA, este miércoles elogió a Kent en un podcast en directo, expresando su esperanza de que su dimisión fuera el “inicio de la tan esperada revelación de la verdad”.

Carlson también se hizo eco de la afirmación de Kent de que Israel estaba dirigiendo la política exterior estadounidense.

Embed - Tucker Carlson cuestiona el impacto destructivo de las operaciones militares de Israel

"Sin duda, están influyendo en los votantes más jóvenes, menores de 40 años. Eso es indiscutible", afirmó Elizabeth Barcohana , presidenta del comité de participación de la comunidad judía del Partido Republicano de California, refiriéndose a Carlson y otros como él.

"Otros hablan de un «síndrome de delirio judío» que ha infectado al movimiento: una visión conspirativa que sostiene que judíos poderosos mueven los hilos. Según esa lógica, Israel y su «poderoso lobby estadounidense», serían los culpables de una guerra impopular, y no Trump", sostuvo la editorial de este jueves de The Wall Street Journal.

"Sobre el terreno, existe una división", dijo a la agencia de noticias Max Rice, un joven escritor conservador de Chicago. "Diría que la generación más joven es más antiisraelí", agregí, diciendo que su desencanto se ha visto alimentado, al menos en parte, por los crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza.

El MAGA se quiebra por la guerra en Irán y los archivos del caso Epstein: Trump es "mala palabra" para algunos

En la misma línea que Tucker Carlson, congresistas republicanos han roto en el último tiempo con Donald Trump, argumentando también que el presidente faltó a su palabra de Make America Great Again al iniciar un nuevo foco de conflicto en Medio Oriente solo para defender a Israel, exponiéndolos a todos a sufrir atentados del terrorismo yihadista. Muchos ya habían abandonado el barco tras percatarse que Trump aparecía 38 mil veces mencionado en los archivos de Jeffrey Epstein, el financista pedófilo que murió en su celda en el 2019 a la espera de su juicio por liderar una red de trata global.

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Atacar a Irán “no hará desaparecer los archivos de Epstein”, advirtió a Trump el legislador republicano Thomas Massie, lo que demuestra una fractura al seno del Partido Republicano.

Megyn Kelly, la que fuera personalidad de Fox News y que ahora tiene su propia plataforma en línea, también ha cuestionado si la guerra es "buena para Estados Unidos", al igual que Candace Owens, otra influencer popular que apoyó a Trump en 2024, amiga de Charlie Kirk y quien se ha convertido en una crítica acérrima del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu . "No entiendo cómo no se da cuenta de cómo está reaccionando su base, su base real, en este momento", dijo Owens sobre el presidente durante una entrevista el miércoles.

Kelly y Owens se encuentran entre los muchos podcasters disidentes que citan al fallecido Charlie Kirk. Kirk se opuso a la guerra contra Irán antes de ser asesinado en septiembre pasado. (Wall Street Journal) Kelly y Owens se encuentran entre los muchos podcasters disidentes que citan al fallecido Charlie Kirk. Kirk se opuso a la guerra contra Irán antes de ser asesinado en septiembre pasado. (Wall Street Journal)

image La republicana Marjorie Taylor Greene hizo campaña a favor de Trump (al fondo) en su distrito de Georgia el 9 de marzo de 2024. Ahora, tras haber roto con la administración por el caso Epstein, se muestra indignada por los seis militares estadounidenses muertos en la guerra contra Irán y por los 140 soldados heridos (quemaduras graves y traumatismo encefálicos)

"¿Preguntó el Gobierno cuántas muertes [de estadounidenses] están los votantes dispuestos a aceptar en esta guerra con Irán? ¿Qué tal CERO, panda de putos mentirosos enfermos? Votamos por Estados Unidos primero y CERO guerras", sentenció la congresista del MAGA, Marjorie Taylor Greene, quien ya había roto con Donald Trump por el caso Epstein.

En otro posteo en X, Greene afirmó que había hablado con "algunos de los principales líderes conservadores de America First" y que existía un amplio consenso en que el partido había sido "secuestrado por Lindsey Graham, Mark Levin y los republicanos neoconservadores del establishment contra los que todos votamos", haciendo referencia al acérrimo partidario de Trump en el Senado y a una personalidad de la radio conservadora.

En la vereda contraria, se halla el senador estadounidense Lindsey Graham, un firme defensor de Israel, así como Laura Loomer, presentadora de podcasts e influencer conservadora que habla con Trump con regularidad. De hecho, la influencer proisraelí afirmó que los podcasters que están en comtra de la guerra son "la derecha woke" y los acusó de antisemitas y de estar pagados por intereses extranjeros "para dividir a la base", aunque no existen pruebas de tales pagos.

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Los ataques cruzados en redes sociales entre los influencers proisraelís y los conservadores antisionistas,ambos del MAGA, se han vuelto feroces y personales. Mark Levin, presentador de Fox News y partidario de una línea dura contra Irán, lleva meses atacando a Kelly en X y recientemente la llamó "un desastre emocionalmente desequilibrado, lascivo y petulante". Ella respondió en X diciendo que Levin tenía "micropene".

Incluso Trump intervino, defendiendo a Levin, a quien calificó de "un verdadero gran patriota estadounidense", que estaba "en cierto modo asediado por otras personas con mucha menos inteligencia".

Kelly acusó entonces a Levin de “llorarle a papá”.

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