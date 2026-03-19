La renuncia de Joe Kent, un alto cargo de Inteligencia de Estados Unidos en materia de lucha contra el terrorismo, ha dejado al descubierto las fisuras irreversibles dentro del Gobierno de Donald Trump, pero, a la vez, ha expuesto la grave polarización ideológica dentro de las filas del MAGA con respecto al nuevo frente de guerra abierto contra Irán.
REPUBLICANOS SE VAN
El MAGA arde por la guerra en Irán: Donald Trump, más solo que nunca
La salida de Joe Kerry expone la división interna en el Gobierno de Trump, debido la guerra en Irán: el ala dura del MAGA y congresistas del Partido Republicano, indignados.
Kent, un oficial antiterrorista que dimitió este martes, dijo que no estaba de acuerdo en iniciar una guerra con Irán, país quepara él “no era una amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense”. Es más, en su carta de renuncia, aseguró que los bombardeos en el país persa son solamente un resultado directo de la presión por parte del “lobby israelí” y de "una campaña de desinformación", poniendo sobre la palestra las divisiones en la administración de Trump.
En una entrevista para The Tucker Carlson Show, Joe Kent además lanzó varias acusaciones que dejaron boquiabierto al propio presentador republicano, incluyendo afirmaciones de que el régimen iraní no estaba al borde de desarrollar una bomba nuclear y expuso dudas sobre el asesinato de Charlie Kirk, uno de los influencers del MAGA que desde el 2024 empezaba a cuestionar el alineamiento estadounidense al "sionismo israelí" y que ya anticipaba que entrar en un conflicto con Teherán significaría ingresar a las fauces de una bestia.
Pero Kent, ex oficial del Ejército estadounidense y antiguo oficial paramilitar de la CIA, no es el único republicano que ha expresado antipatía por la guerra estadounidense e israelí contra Irán, que ha iniciado el 28 de febrero y opera bajo la excusa de desmantelar el programa nuclear persa.
Al igual que Kent, varias las figuras republicanas, influencers del MAGA y reconocidas estrellas de los podcast conservadores, condenan el líderazgo de Trump por faltar a compromiso de campaña de “no iniciar otra guerra” como la de Irak y por quedarle grande el “Make America Great Again / Hacer a Estados Unidos Grande Otra Vez”.
En ese lado de las vocescríticas de la política exterior de Trump, se encuentran el expresentador de Fox, Tucker Carlson; la influencer divulgadora de teorías consìranoicas y amiga de Charlie Kirk, Candance Owens; y la estrella de podcast conservadora, Nick Fuentes.
En cuanto a Tucker Carlson, figura clave del MAGA, este miércoles elogió a Kent en un podcast en directo, expresando su esperanza de que su dimisión fuera el “inicio de la tan esperada revelación de la verdad”.
Carlson también se hizo eco de la afirmación de Kent de que Israel estaba dirigiendo la política exterior estadounidense.
"Sin duda, están influyendo en los votantes más jóvenes, menores de 40 años. Eso es indiscutible", afirmó Elizabeth Barcohana , presidenta del comité de participación de la comunidad judía del Partido Republicano de California, refiriéndose a Carlson y otros como él.
"Otros hablan de un «síndrome de delirio judío» que ha infectado al movimiento: una visión conspirativa que sostiene que judíos poderosos mueven los hilos. Según esa lógica, Israel y su «poderoso lobby estadounidense», serían los culpables de una guerra impopular, y no Trump", sostuvo la editorial de este jueves de The Wall Street Journal.
"Sobre el terreno, existe una división", dijo a la agencia de noticias Max Rice, un joven escritor conservador de Chicago. "Diría que la generación más joven es más antiisraelí", agregí, diciendo que su desencanto se ha visto alimentado, al menos en parte, por los crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza.
El MAGA se quiebra por la guerra en Irán y los archivos del caso Epstein: Trump es "mala palabra" para algunos
En la misma línea que Tucker Carlson, congresistas republicanos han roto en el último tiempo con Donald Trump, argumentando también que el presidente faltó a su palabra de Make America Great Again al iniciar un nuevo foco de conflicto en Medio Oriente solo para defender a Israel, exponiéndolos a todos a sufrir atentados del terrorismo yihadista. Muchos ya habían abandonado el barco tras percatarse que Trump aparecía 38 mil veces mencionado en los archivos de Jeffrey Epstein, el financista pedófilo que murió en su celda en el 2019 a la espera de su juicio por liderar una red de trata global.
Atacar a Irán “no hará desaparecer los archivos de Epstein”, advirtió a Trump el legislador republicano Thomas Massie, lo que demuestra una fractura al seno del Partido Republicano.
Megyn Kelly, la que fuera personalidad de Fox News y que ahora tiene su propia plataforma en línea, también ha cuestionado si la guerra es "buena para Estados Unidos", al igual que Candace Owens, otra influencer popular que apoyó a Trump en 2024, amiga de Charlie Kirk y quien se ha convertido en una crítica acérrima del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu . "No entiendo cómo no se da cuenta de cómo está reaccionando su base, su base real, en este momento", dijo Owens sobre el presidente durante una entrevista el miércoles.
"¿Preguntó el Gobierno cuántas muertes [de estadounidenses] están los votantes dispuestos a aceptar en esta guerra con Irán? ¿Qué tal CERO, panda de putos mentirosos enfermos? Votamos por Estados Unidos primero y CERO guerras", sentenció la congresista del MAGA, Marjorie Taylor Greene, quien ya había roto con Donald Trump por el caso Epstein.
En otro posteo en X, Greene afirmó que había hablado con "algunos de los principales líderes conservadores de America First" y que existía un amplio consenso en que el partido había sido "secuestrado por Lindsey Graham, Mark Levin y los republicanos neoconservadores del establishment contra los que todos votamos", haciendo referencia al acérrimo partidario de Trump en el Senado y a una personalidad de la radio conservadora.
En la vereda contraria, se halla el senador estadounidense Lindsey Graham, un firme defensor de Israel, así como Laura Loomer, presentadora de podcasts e influencer conservadora que habla con Trump con regularidad. De hecho, la influencer proisraelí afirmó que los podcasters que están en comtra de la guerra son "la derecha woke" y los acusó de antisemitas y de estar pagados por intereses extranjeros "para dividir a la base", aunque no existen pruebas de tales pagos.
Los ataques cruzados en redes sociales entre los influencers proisraelís y los conservadores antisionistas,ambos del MAGA, se han vuelto feroces y personales. Mark Levin, presentador de Fox News y partidario de una línea dura contra Irán, lleva meses atacando a Kelly en X y recientemente la llamó "un desastre emocionalmente desequilibrado, lascivo y petulante". Ella respondió en X diciendo que Levin tenía "micropene".
Incluso Trump intervino, defendiendo a Levin, a quien calificó de "un verdadero gran patriota estadounidense", que estaba "en cierto modo asediado por otras personas con mucha menos inteligencia".
Kelly acusó entonces a Levin de “llorarle a papá”.
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