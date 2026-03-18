Locura: supermercado remata electrodomésticos a precios bomba

ChangoMás tiene joyas que nadie se quiere perder: una cafetera por menos de $40.000, licuadora Philips a menos de $100.000 y también hasta 12 cuotas fijas para que compres todo lo que necesites sin tener que preocuparte por el bolsillo.

En Disco las promociones también arrasan: el supermercado del grupo Cencosud tiene sandwicheras por menos de $35.000, tostadoras por $30.000, horno eléctrico de 9 litros a menos de $70.000 y muchos descuentos más que nadie se quiere perder.

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