Renovar los electrodomésticos de nuestros hogares puede ser una tarea difícil por el alto valor que tienen. Sin embargo, un supermercado está ofreciendo descuentos reales y muy buenos en una amplia variedad de artículos y no te lo podés perder.
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Locura: supermercado remata electrodomésticos a precios bomba
Si necesitás renovar electrodomésticos, este supermercado tiene precios únicos y descuentos que son una locura.
Algunas cadenas de supermercados de Argentina están rematando una serie de electrodomésticos que todos necesitan en sus casas. Las promociones van hasta el 50% de ahorro, con lo cual vas a poder renovar tu hogar sin que el bolsillo lo sienta demasiado.
Supermercado liquida electrodomésticos a buenos precios
Disco, ChangoMás y Carrefour son los tres supermercados de Argentina que están ofreciendo descuentos en electro. Los precios van desde los $18.500 y tenés diferentes modelos, además de primeras marcas. En algunos casos también hay promociones de 2x1 combinando distintos artículos.
Algunos de los electrodomésticos que podés encontrar en liquidación son freidoras de aire -muy populares hoy en día-, cafeteras ideales para la época invernal, licuadoras, sandwicheras, pavas eléctricas y mucho más. Cada uno de estos productos son indispensables en la cocina o cualquier ambiente de la casa.
Carrefour, por su parte, arrasa con el 2x1 en pequeños electrodomésticos y lo mejor es que se pueden combinar o bien comprar dos artículos iguales. Hay sandwicheras a $18.500 cada una, freidoras de aire con promoción a $189.000 y más. Lo mejor es que vas a poder acceder a financiación en hasta 12 cuotas sin interés.
ChangoMás tiene joyas que nadie se quiere perder: una cafetera por menos de $40.000, licuadora Philips a menos de $100.000 y también hasta 12 cuotas fijas para que compres todo lo que necesites sin tener que preocuparte por el bolsillo.
En Disco las promociones también arrasan: el supermercado del grupo Cencosud tiene sandwicheras por menos de $35.000, tostadoras por $30.000, horno eléctrico de 9 litros a menos de $70.000 y muchos descuentos más que nadie se quiere perder.
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