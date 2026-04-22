Carrefour inaugura supermercado las 24 horas y se posiciona sobre la competencia: Cómo funciona

Supermercado abierto 24 hs: ¿Qué productos se pueden comprar de madrugada?

La oferta nocturna es amplia, aunque no total. Según informó la cadena, durante la madrugada se pueden adquirir productos de almacén, limpieza, artículos para el hogar, frutas, verduras y comidas listas para consumir.

El local incluye opciones rápidas como pizzas y empanadas, pensadas para resolver cenas fuera de horario o antojos de medianoche.

Sin embargo, la principal restricción es que no se vende alcohol durante la noche. La medida responde a normativas vigentes y busca evitar conflictos asociados al consumo fuera de horarios habituales.

¿Por qué el supermercado apuesta a un formato 24 horas?

La jugada tiene varias capas. Por un lado, responde a un cambio en los hábitos de consumo. Jornadas laborales extensas, trabajos nocturnos y estilos de vida más flexibles empujan la demanda hacia horarios menos convencionales.

Además, el formato ya funciona en otros países donde opera Carrefour, especialmente en grandes ciudades. La prueba en Argentina busca ver si ese modelo puede adaptarse a una realidad económica y cultural distinta.

Supermercado 24 horas: ¿Qué dicen los gremios sobre esta iniciativa?

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan pusieron la lupa sobre la implementación. El foco está en las condiciones laborales como los turnos nocturnos, descansos y cumplimiento de derechos.

El gremio confirmó que está monitoreando la situación para garantizar que la extensión horaria no implique precarización.

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¿Qué pasa con el supermercado que cerró en Colegiales?

Mientras una sucursal abre las 24 horas, otra historia se escribe en Buenos Aires. El histórico local de Carrefour en Colegiales, cerrado en 2023, hoy está en proceso de subasta.

El terreno, ubicado en una zona estratégica, tiene más de 5.500 metros cuadrados y un precio de referencia de 28 millones de dólares. Según trascendió, hay al menos 15 desarrolladores interesados.

Las opciones van desde complejos residenciales hasta proyectos de salud y hotelería. El supermercado.

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