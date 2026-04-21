En su declaración jurada obligatoria ante la Oficina Anti Corrupción, Carlos Frugoni, alto funcionarios de Javier Milei, no informó sobre la propiedad de 8 departamentos ubicados en Miami (según investigó el programa WiFi de A24): los compró con sociedades off shore ubicadas en el estado de Wyoming, Estados Unidos (un paraíso fiscal similar a Delaware).
¿OTRO ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN?
Carlos Frugoni (el De Vido de Milei) tiene 8 pisos en Miami sin declarar
Carlos Frugoni es el Coordinador de Obra Pública, Transporte y Energía de la Nación con Javier Milei. Depende del ministro de Economía Luis Caputo.
No se trata de un funcionario más, es el encargado de las concesiones viales de las rutas nacionales de Argentina. Involucra a casi 4.000 kilómetros de carreteras.
En el mes de febrero, fue saludado y felicitado por el ministro Federico Sturzenegger:
Frugoni fundó 2 empresas en Estados Unidos
Se trata de Génova LLC y Waki LLC.
Con ellas fue enhebrando un total de 8 viviendas cuyos valores unitarios se acercan al cuarto de millón de dólares. Luego, el funcionario de Javier Milei omitió informar un patrimonio superior a los US$ 2 millones en Estados Unidos.
¿Quién es Carlos Frugoni, el Julio De Vido de Milei?
Es un hombre de Mauricio Macri, clave en la organización del negocio del transporte y los peajes en Argentina.
Es ex titular de la empresa estatal de control de autopistas AUSA (Mauricio Macri lo nombró en 2008 cuando era alcalde porteño).
Con los libertarios fue nombrado al frente de la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios de Transporte Público, que reemplaza a la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte).
Su designación llegó tras el acuerdo electoral entre Mauricio Macri y La Libertad Avanza.
Tuvo en su contra varias acusaciones en su pasado reciente. Por ejemplo, AUSA no pudo justificar por qué le entregó un predio top a Nicky Caputo (ex socio y “hermano de la vida” de Mauricio Macri) a precio de remate.
Se trata de otro de los compañeros del ex presidente de la Nación en el Colegio Cardenal Newman, adonde también asistió Nicky Caputo.