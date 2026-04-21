Carlos Frugoni (el De Vido de Milei) tiene 8 pisos en Miami sin declarar

Con ellas fue enhebrando un total de 8 viviendas cuyos valores unitarios se acercan al cuarto de millón de dólares. Luego, el funcionario de Javier Milei omitió informar un patrimonio superior a los US$ 2 millones en Estados Unidos.

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¿Quién es Carlos Frugoni, el Julio De Vido de Milei?

Es un hombre de Mauricio Macri, clave en la organización del negocio del transporte y los peajes en Argentina.

Es ex titular de la empresa estatal de control de autopistas AUSA (Mauricio Macri lo nombró en 2008 cuando era alcalde porteño).

image Carlos Frugoni, abrazado con Mauricio Macri

Con los libertarios fue nombrado al frente de la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios de Transporte Público, que reemplaza a la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte).

Su designación llegó tras el acuerdo electoral entre Mauricio Macri y La Libertad Avanza.

Tuvo en su contra varias acusaciones en su pasado reciente. Por ejemplo, AUSA no pudo justificar por qué le entregó un predio top a Nicky Caputo (ex socio y “hermano de la vida” de Mauricio Macri) a precio de remate.

Carlos Frugoni concesionó un terreno de 5.000 metros cuadrados (al lado del exclusivo shopping Paseo Alcorta) por US$ 2.000 mensuales hasta 2049. La empresa reconoció que no realizó "cálculo de utilidades" antes de ceder el predio. La entrega de predios muy valiosos y a precios irrisorios ha sido un clásico argentino. Carlos Frugoni concesionó un terreno de 5.000 metros cuadrados (al lado del exclusivo shopping Paseo Alcorta) por US$ 2.000 mensuales hasta 2049. La empresa reconoció que no realizó "cálculo de utilidades" antes de ceder el predio. La entrega de predios muy valiosos y a precios irrisorios ha sido un clásico argentino.

Se trata de otro de los compañeros del ex presidente de la Nación en el Colegio Cardenal Newman, adonde también asistió Nicky Caputo.