Se trata de uno de los campeones del mundo con Argentina que finalmente habló de lo que parece ser tema prohibido entre jugadores y ex jugadores de fútbol. Pero no solo se dispuso a hablar de política, sino que tiró munición gruesa con nombre y apellido. Criticó duramente al presidente argentino Javier Milei.
PALAZO AL PRESIDENTE
Campeón del Mundo a Javier Milei: "Besa la pared, pero no abraza a un jubilado"
Un campeón del mundo con Argentina se animó y habló de política, no solo eso, lo mató a Javier Milei.
De campeón del mundo a “atender” a Milei
El protagonista de esta historia levantó la Copa del Mundo hace 40 años, en 1986, de la mano de Diego Maradona, además fue el que le dio el pase para el segundo gol a los ingleses en cuartos de final de aquel Mundial de México. Estamos hablando de Héctor el “Negro” Enrique.
En una entrevista que dio al programa de stream “Carnaval”, donde habló de Maradona, River y otros temas, tocó el tema político. Habló y criticó al presidente de la nación Javier Milei. Diciendo frases muy fuertes como “Yo nunca viví esto”, refiriéndose a la actualidad nefasta que está viviendo nuestro país culpa de la inoperancia de un presidente elegido por el odio al kirchnerismo.
El autor del pase del gol más gritado por los argentinos (le dio la pelota a Maradona en mitad de cancha para que se saque a cuanto inglés se cruzara en el 2º gol de los cuartos de final del Mundial de México 86), Héctor Enrique tiró la bomba y fue durísimo contra el ridículo presidente de los argentinos, Javier Milei.
El “Negro” dijo:
"Besa la pared (refiriéndose al Muro de los Lamentos) pero no abraza un jubilado. Yo esto nunca lo viví.”
De esta forma no fue nada tibio como los jugadores actuales que solo se dedican a patear a la pelotita y no son capaces de usar su peso mediático para marcar lo que está pasando en nuestro país. Quizás por ser más grande y porque vivieron en una época donde no había libertad (dictadura) es que esa generación la valora y defiende tanto.
Esperemos que estas declaraciones toquen a más de un jugador de los campeones del mundo actuales y se la jueguen por el pueblo argentino, y dejen las fotitos con presidentes de países esclavizantes y se jueguen de una vez por todas por su país.
Enrique aclaró que él no insultó a los jugadores de River
Héctor Enrique aclaró que la cuenta de la red social “X” con su nombre no es de él, o sea, no la maneja él, ya que no tiene cuenta en esa red social porque no sabe manejarla, “solo tengo Instagram, que apenas la se usar” aclaró el ex jugador de la Selección Argentina.
El problema se desató cuando el domingo tras el Superclásico perdido por el “Millonario” desde una cuenta con su nombre empezaron a insultar a los jugadores con nombre y apellido, entre ellos Driussi y Rivero. Por eso Enrique aclaró que no es el para que los jugadores no se confundan y se enojen con el campeón del mundo.
+ de Golazo24
Leicester: De ganar su primera Premier League a descender a 3º División
Fue finalista de Champions League y hoy está casi sin dinero por donarlo a África
Inter venció al Como en una remontada increíble y es finalista de la Copa Italia