Campeón del Mundo a Javier Milei: "Besa la pared, pero no abraza a un jubilado"

"Besa la pared (refiriéndose al Muro de los Lamentos) pero no abraza un jubilado. Yo esto nunca lo viví.”

De esta forma no fue nada tibio como los jugadores actuales que solo se dedican a patear a la pelotita y no son capaces de usar su peso mediático para marcar lo que está pasando en nuestro país. Quizás por ser más grande y porque vivieron en una época donde no había libertad (dictadura) es que esa generación la valora y defiende tanto.

Esperemos que estas declaraciones toquen a más de un jugador de los campeones del mundo actuales y se la jueguen por el pueblo argentino, y dejen las fotitos con presidentes de países esclavizantes y se jueguen de una vez por todas por su país.

Sebastián Driussi Enrique aclaró que el no insultó a los jugadores de River, entre ellos Driussi.

Enrique aclaró que él no insultó a los jugadores de River

Héctor Enrique aclaró que la cuenta de la red social “X” con su nombre no es de él, o sea, no la maneja él, ya que no tiene cuenta en esa red social porque no sabe manejarla, “solo tengo Instagram, que apenas la se usar” aclaró el ex jugador de la Selección Argentina.

El problema se desató cuando el domingo tras el Superclásico perdido por el “Millonario” desde una cuenta con su nombre empezaron a insultar a los jugadores con nombre y apellido, entre ellos Driussi y Rivero. Por eso Enrique aclaró que no es el para que los jugadores no se confundan y se enojen con el campeón del mundo.

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