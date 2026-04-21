Inter de Milán venció al Como 1907 por 3 a 2 en la semifinal de la Copa Italia. En una remontada memorable, el Nerazurri se repuso de un 0 a 2 en contra y lo ganó sobre la hora. Lautaro Martínez no jugó porque se recupera de un desgarro, pero Nico Paz y Máximo Perrone fueron titulares en el rival.
CON FUERTE PRESENCIA ARGENTINA
Inter venció al Como en una remontada increíble y es finalista de la Copa Italia
Inter venció 3 a 2 al Como 1907 luego de estar dos goles abajo en el marcador. Lautaro Martínez no jugó por lesión. Nico Paz y Perrone fueron titulares.
Hasta la mitad del segundo tiempo, parecía que el Como que lidera el joven Paz iría a hacer historia. Que, por primera vez en la vida del pequeño club del norte de Italia, se llegaría a la final de la Copa Italia.
El equipo de Cesc Fábregas lo ganaba con goles de Baturina y Cunha. En el segundo gol, Nico Paz había dado la asistencia a su compañero.
La última vez que Inter había llegado a la final de la Copa Italia fue en la temporada 2022/23, cuando se consagró campeón. Aquel título, además, significó el bicampeonato para el Nerazurri, que también se había quedado con el título de la edición anterior, en 2021/22.
La asistencia de Nico Paz en el gol de Como 1907
En otra muestra de su jerarquía, Nico Paz dio una asistencia impecable para el segundo gol de su equipo.
Gracias a su buen pie y visión periférica, el volante de la Selección Argentina metió una pelota entrecortada que se coló entre la defensa y dejó a Cunha en la carrera en solitario frente al arquero.
El fixture de Inter: así había llegado el equipo de Milán hasta semis
El camino del conjunto dirigido por Chivu inició en octavos de final. Despachó al débil Venezia con un resultado de 5 a 1. Después dejó atrás al Torino por 2 a 1, en cuartos de final. En semis se topó con el Como. Ahora espera por el ganador de Atalanta-Lazio.
El fixture de Como: así había llegado el equipo de Lombardía hasta semis
El elenco de Cesc Fábregas había iniciado en 16avos de final. Allí se impuso por 3 a 0 ante Sassuolo. Después, en octavos de final, vencería a la Fiorentina por 3 a 1.
Luego daría el gran batacazo frente a Napoli, en octavos de final, tras superarlo en los penales. Esta tarde casi se carga al equipo de Lautaro Martínez, pero se le esfumó de las manos por poco.
Atalanta-Lazio: la otra semifinal de Copa Italia
Atalanta y Lazio definen este miércoles al otro finalista de la Copa Italia. El equipo de Bérgamo y el equipo de Roma se enfrentan el miércoles 22 de abril a las 16 hs. de Argentina.
Se espera un duelo atrapante, ya que en el encuentro de ida no pudieron sacarse diferencias en el marcador pero dejaron un espectáculo: 2 a 2 terminó el partido.
Quién es el último campeón de la Copa Italia
En la edición 2024/25, correspondiente a la temporada pasada, el equipo que alzó el trofeo fue el Bologna. Fue la gran sorpresa del torneo, y se consagró campeón tras vencer en la final al Milan.
Aquel Bologna, además, contó con las participaciones de los argentinos Santi Castro (surgido en Vélez) y Benja Domínguez (surgido de Gimnasia de La Plata) en el plantel.
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