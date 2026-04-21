Inter venció al Como en una remontada increíble y es finalista de la Copa Italia

Gracias a su buen pie y visión periférica, el volante de la Selección Argentina metió una pelota entrecortada que se coló entre la defensa y dejó a Cunha en la carrera en solitario frente al arquero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2046684585447088292&partner=&hide_thread=false ¡CONDUCCIÓN DE NICO PAZ Y GOLAZO DEL COMO!



Da Cunha puso el 2 a 0 frente a Inter por la semifinal de la #CopaDeItaliaEnDSPORTS pic.twitter.com/Hucq42qmp5 — DSPORTS (@DSports) April 21, 2026

El fixture de Inter: así había llegado el equipo de Milán hasta semis

El camino del conjunto dirigido por Chivu inició en octavos de final. Despachó al débil Venezia con un resultado de 5 a 1. Después dejó atrás al Torino por 2 a 1, en cuartos de final. En semis se topó con el Como. Ahora espera por el ganador de Atalanta-Lazio.

El fixture de Como: así había llegado el equipo de Lombardía hasta semis

El elenco de Cesc Fábregas había iniciado en 16avos de final. Allí se impuso por 3 a 0 ante Sassuolo. Después, en octavos de final, vencería a la Fiorentina por 3 a 1.

Nico Paz le dejó un mensaje al ángulo a Scaloni y Mastantuono: no se va a rendir Nico Paz, sin nada para reprocharse: la actual temporada del Como 1907 es excepcional FOTO @Como_1907

Luego daría el gran batacazo frente a Napoli, en octavos de final, tras superarlo en los penales. Esta tarde casi se carga al equipo de Lautaro Martínez, pero se le esfumó de las manos por poco.

Atalanta-Lazio: la otra semifinal de Copa Italia

Atalanta y Lazio definen este miércoles al otro finalista de la Copa Italia. El equipo de Bérgamo y el equipo de Roma se enfrentan el miércoles 22 de abril a las 16 hs. de Argentina.

Se espera un duelo atrapante, ya que en el encuentro de ida no pudieron sacarse diferencias en el marcador pero dejaron un espectáculo: 2 a 2 terminó el partido.

Quién es el último campeón de la Copa Italia

En la edición 2024/25, correspondiente a la temporada pasada, el equipo que alzó el trofeo fue el Bologna. Fue la gran sorpresa del torneo, y se consagró campeón tras vencer en la final al Milan.

image Bologna, campeón vigente X/REDES@Bolognafc1909)/NA

Aquel Bologna, además, contó con las participaciones de los argentinos Santi Castro (surgido en Vélez) y Benja Domínguez (surgido de Gimnasia de La Plata) en el plantel.

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