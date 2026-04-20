Rodolfo De Paoli será parte de un nuevo canal durante el Mundial 2026. Se trata de Gol Caracol, de Colombia, en donde el relator y entrenador de fútbol estará en calidad de comentarista. Este lunes, el argentino fue presentado como parte del panel de forma oficial.
NUEVA INCORPORACIÓN
De Paoli se muda de canal para el Mundial 2026 y debuta como analista
Rodolfo De Paoli será parte de un canal de Colombia para la transmisión del Mundial 2026. El relator cumplirá una nueva función.
Después de Mundiales y Copas América al frente de las transmisiones de TyC Sports, la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá encontrará a De Paoli en otra señal.
No solo eso, sino que esa señal no es de Argentina. El ex DT de Barracas Central y Patronato, entre otros, formará parte del equipo de Gol Caracol marca deportiva de la cadena colombiana Caracol Televisión, que se emitirá por Ditu TV, la plataforma digital de streaming gratuita.
"Era la gran oportunidad de salir un poco de que cada 4 años la gente espera la narración de la Selección Argentina", confesó De Paoli durante el programa.
El nuevo rol de Rodolfo De Paoli en la TV de Colombia
Según indicaron desde Gol Caracol, el argentino estará como técnico invitado del programa. Desde allí hará aportes desde una perspectiva más técnica, valga la redundancia, ya que enfocará su trabajo en análisis más específicos sobre el juego.
Apasionado del fútbol, en su trabajo como relator De Paoli siempre se dio lugar para examinar los partidos desde una óptica diferente. Ex futbolista y entrenador, los análisis tácticos siempre tuvieron espacio en su desempeño al frente del micrófono.
Formó una dupla memorable con Ariel Senosiain, y la voz de ambos quedó inmortalizada en el logro de la Selección Argentina en Qatar 2022. Del "Somos todos Montiel" de uno al "Macabro guionista que hasta lo último lo hizo sufrir" del otro.
Alejado de TyC Sports desde hace un tiempo ya, quien lo reemplazó como compañero de Senosiain fue Hernán Feler. Es muy probable que ambos conformen la dupla de la señal televisiva para el Mundial 2026.
Qué dijo Rodolfo De Paolo en su presentación en Gol Caracol
El ahora analista se mostró muy contento con su nuevo lugar. "Es un desafío de ocupar un rol en un equipo tan prestigioso, en una cadena tan importante, en un momento de tanta masividad, como es la Copa del Mundo para un país", dijo.
"Muy agradecido a Colombia, que me abre las puertas, a Caracol TV y a todo este equipo que tiene mucho prestigio y a mí, me enaltece", sostuvo De Paoli.
"En lo personal, para mí va a ser un desafío muy importante estar a la altura de todo mi conocimiento y mi experiencia como futbolista, como entrenador y como comunicador en mi país, trasladarlo a un nuevo público, tratar de analizar desde un rol más frío", opinó el entrenador.
"Vengo a analizar y a tratar de ayudar a los que entienden desde sus televisores, que vean lo que por ahí no pueden ver y a la gente que por ahí se engancha con el evento, explicarle de la manera más sencilla de qué se trata este deporte", expresó.