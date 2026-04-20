De Paoli se muda de canal para el Mundial 2026 y debuta como analista

Apasionado del fútbol, en su trabajo como relator De Paoli siempre se dio lugar para examinar los partidos desde una óptica diferente. Ex futbolista y entrenador, los análisis tácticos siempre tuvieron espacio en su desempeño al frente del micrófono.

Embed - "Cuando empecé a relatar fui muy resistido": Rodolfo de Paoli, nueva cara del Gol Caracol

Formó una dupla memorable con Ariel Senosiain, y la voz de ambos quedó inmortalizada en el logro de la Selección Argentina en Qatar 2022. Del "Somos todos Montiel" de uno al "Macabro guionista que hasta lo último lo hizo sufrir" del otro.

Alejado de TyC Sports desde hace un tiempo ya, quien lo reemplazó como compañero de Senosiain fue Hernán Feler. Es muy probable que ambos conformen la dupla de la señal televisiva para el Mundial 2026.

Qué dijo Rodolfo De Paolo en su presentación en Gol Caracol

El ahora analista se mostró muy contento con su nuevo lugar. "Es un desafío de ocupar un rol en un equipo tan prestigioso, en una cadena tan importante, en un momento de tanta masividad, como es la Copa del Mundo para un país", dijo.

"Muy agradecido a Colombia, que me abre las puertas, a Caracol TV y a todo este equipo que tiene mucho prestigio y a mí, me enaltece", sostuvo De Paoli.

Rodolfo-De-Paoli.Urgente24.jpg En su carrera como entrenador, De Paoli fue director técnico de Barracas Central, Deportivo Riestra e Independiente Rivadavia, entre otros Foto NA: MARCELO CAPECE

"En lo personal, para mí va a ser un desafío muy importante estar a la altura de todo mi conocimiento y mi experiencia como futbolista, como entrenador y como comunicador en mi país, trasladarlo a un nuevo público, tratar de analizar desde un rol más frío", opinó el entrenador.

"Vengo a analizar y a tratar de ayudar a los que entienden desde sus televisores, que vean lo que por ahí no pueden ver y a la gente que por ahí se engancha con el evento, explicarle de la manera más sencilla de qué se trata este deporte", expresó.

+ de Golazo24