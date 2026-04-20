San Lorenzo dejó pasar una oportunidad muy importante contra Vélez y complicó su clasificación a los playoffs del Torneo Apertura 2026. Entre la competencia doméstica y la Copa Sudamericana 2026, el Ciclón tiene un fixture vertiginoso en lo que resta del semestre.
ENTRE APERTURA Y SUDAMERICANA
Fixture de San Lorenzo: el complicado final de semestre que tendrá el Ciclón
San Lorenzo empató ante Vélez y sigue fuera de zona de clasificación en el Apertura. Sumado a la Sudamericana, el Ciclón tendrá un final de temporada tremendo.
La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá ha obligado a apretar el calendario lo más que se pueda. La máxima competencia del fútbol, que comenzará en junio, ajustó el ritmo de partidos de todos los equipos y, mientras más se acerca el cierre, más cansancio y estrés se empieza a sentir.
San Lorenzo lo sabe bien. El equipo de Gustavo Álvarez dejó buenas sensaciones en el partido ante Vélez, a pesar del empate 0 a 0 en el Estadio Pedro Bidegain.
Tuvo el dominio del partido a partir de la posesión y logró someter a un rival que no está acostumbrado a jugar sin la pelota. Pudo haberlo ganado, pero también pudo haberlo perdido dadas las chances que el Fortín también generó.
Lo cierto es que el conjunto azulgrana necesitaba ganar para meterse en zona de playoffs. Con este empate, por ahora, está afuera de la clasificación.
Quedó con 19 puntos en la novena posición (clasifican los primeros 8). Tiene las mismas unidades que Defensa y Justicia y Unión, que sacan ventaja por la diferencia de gol.
La victoria era fundamental, además, porque San Lorenzo debe lidiar con el otro frente: la Copa Sudamericana.
El liderazgo en la Sudamericana y el cuco: Santos y Neymar
Tras un debut en falso con el empate vs. Deportivo Recoleta, logró reponerse con el triunfo vs. Deportivo Cuenca. Está primero de su grupo, pero juega con la dificultad de que en este certamen clasifica solo el líder. Y le falta jugar, además, contra Santos.
El equipo de Neymar, a pesar de ser por el momento el peor de la zona, se presenta como un rival duro. Un rival brasileño siempre es difícil.
Independiente, el otro frente complejo
San Lorenzo también deberá enfrentar a Independiente. El clásico tendrá, en esta oportunidad, el detalle de la clasificación a playoffs. Son rivales directos para sacar el boleto a octavos de final y además se enfrentan en la última fecha. Puede ser un choque definitorio para ambos equipos.
San Lorenzo en Copa Sudamericana: posiciones del Grupo D
Con el Ciclón como único líder de la zona, así está la tabla del Grupo D:
- San Lorenzo: 4 puntos
- Deportivo Cuenca: 3 puntos
- Deportivo Recoleta: 2 puntos
- Santos: 1 punto
Fixture de San Lorenzo en el final de temporada
Al equipo azulgrana le quedan 6 compromisos en lo que resta del primer semestre de 2026. Un sprint final muy intenso en el que se define cómo será su segunda mitad del año.
- Vs. Platense (visitante): 25 de abril
- Vs. Santos (local): 28 de abril
- Vs. Independiente (local): 3 de mayo
- Vs. Deportivo Cuenca (visitante): 5 de mayo
- Vs. Deportivo Recoleta (local): 26 de mayo
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