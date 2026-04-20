Fixture de San Lorenzo: el complicado final de semestre que tendrá el Ciclón

Quedó con 19 puntos en la novena posición (clasifican los primeros 8). Tiene las mismas unidades que Defensa y Justicia y Unión, que sacan ventaja por la diferencia de gol.

La victoria era fundamental, además, porque San Lorenzo debe lidiar con el otro frente: la Copa Sudamericana.

El liderazgo en la Sudamericana y el cuco: Santos y Neymar

Tras un debut en falso con el empate vs. Deportivo Recoleta, logró reponerse con el triunfo vs. Deportivo Cuenca. Está primero de su grupo, pero juega con la dificultad de que en este certamen clasifica solo el líder. Y le falta jugar, además, contra Santos.

El equipo de Neymar, a pesar de ser por el momento el peor de la zona, se presenta como un rival duro. Un rival brasileño siempre es difícil.

Independiente, el otro frente complejo

San Lorenzo también deberá enfrentar a Independiente. El clásico tendrá, en esta oportunidad, el detalle de la clasificación a playoffs. Son rivales directos para sacar el boleto a octavos de final y además se enfrentan en la última fecha. Puede ser un choque definitorio para ambos equipos.

San Lorenzo en Copa Sudamericana: posiciones del Grupo D

Con el Ciclón como único líder de la zona, así está la tabla del Grupo D:

Gustavo-Alvarez-San-Lorenzo.Urgente24.jpg Gustavo Álvarez, DT del equipo azulgrana FOTO NA: SAN LORENZO

San Lorenzo: 4 puntos Deportivo Cuenca: 3 puntos Deportivo Recoleta: 2 puntos Santos: 1 punto

Fixture de San Lorenzo en el final de temporada

Al equipo azulgrana le quedan 6 compromisos en lo que resta del primer semestre de 2026. Un sprint final muy intenso en el que se define cómo será su segunda mitad del año.

Vs. Platense (visitante): 25 de abril

Vs. Santos (local): 28 de abril

Vs. Independiente (local): 3 de mayo

Vs. Deportivo Cuenca (visitante): 5 de mayo

Vs. Deportivo Recoleta (local): 26 de mayo

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