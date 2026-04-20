Santiago Solari desató el escándalo en Racing: Patadas, discusión y polémica

Queda claro que los malos resultados son consecuencia de un clima hostil que se vive internamente en Racing y ahora llega un momento de definiciones importantes. Los próximos encuentros serán determinantes para Gustavo Costas, que considera seriamente dejar su cargo si no ve una mejoría anímica y mayor compromiso por parte del plantel.

Al mismo tiempo ya se empieza a hablar de la llegada de un nuevo entrenador y el nombre que empieza a lentamente a tomar fuerza es Javier Mascherano, que viene de salir de Inter Miami y que mantiene una estrecha relación con Diego Milito y Sebastián Saja. El mundo Racing está convulsionado y día a día surge una nueva polémica.

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