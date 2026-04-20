Racing está atravesando un momento sumamente complicado y a los malos resultados hay que agregarle un clima bastante hostil en la interna de La Academia. Ahora salió a la luz un escándalo desatado por Santiago Solari, uno de los jugadores más importantes que tiene el equipo conducido por Gustavo Costas.
LO QUE FALTABA
Santiago Solari desató el escándalo en Racing: Patadas, discusión y polémica
Santiago Solari no fue citado al partido contra Aldosivi y ahora se reveló qué sucedió y qué decisión tomó Gustavo Costas.
La ausencia de Santiago Solari en Mar del Plata para enfrentar a Aldosivi llamó poderosamente la atención en el mundo Racing. Desde el club manifestaron que el delantero padecía una sobrecarga muscular que no le impedía estar a disposición, pero parece que en los últimos días ocurrió un hecho particular que habría derivado en una sanción para el Chino.
Santiago Solari, prtagonista de un escándalo en Racing
Lo que se supo es que en la práctica matutina del día sábado Santiago Solari le pegó un patadón a un juvenil y esto desató broncas y entredichos. Enojado por la situación, el Chino abandonó la práctica y se fue directo al vestuario donde tuvo una discusión fuerte con uno de sus compañeros. Esto derivó en que el delantero termine siendo marginado de la lista de 24 jugadores que viajaron a Mar del Plata para enfrentar a Aldosivi.
En el día de hoy Racing retomó los entrenamientos pensando en el choque de la próxima fecha contra Barracas Central y Santiago Solari trabajó con normalidad, lo que refleja que evidentemente su ausencia contra Aldosivi fue por una sanción disciplinaria y ahora habrá que ver si Gustavo costas lo tiene en cuenta nuevamente.
Racing en crísis y ¿llega Mascherano por Costas?
Gustavo Costas terminó el partido contra Aldosivi totalmente abatido no por el resultado en sí sino por la actitud que demostró Racing adentro del campo de juego. “No se puede jugar un partido así. Vamos a ver cómo seguimos y voy a hablar con ellos. Esto no es problema táctico, es un problema de actitud, y eso me molesta. Estoy muy mal después del partido desastroso que hicimos”, argumentó el entrenador.
Queda claro que los malos resultados son consecuencia de un clima hostil que se vive internamente en Racing y ahora llega un momento de definiciones importantes. Los próximos encuentros serán determinantes para Gustavo Costas, que considera seriamente dejar su cargo si no ve una mejoría anímica y mayor compromiso por parte del plantel.
Al mismo tiempo ya se empieza a hablar de la llegada de un nuevo entrenador y el nombre que empieza a lentamente a tomar fuerza es Javier Mascherano, que viene de salir de Inter Miami y que mantiene una estrecha relación con Diego Milito y Sebastián Saja. El mundo Racing está convulsionado y día a día surge una nueva polémica.
Más en GOLAZO24
Alerta total en River por lo que reveló Ruggeri tras la derrota contra Boca: "No tiene que seguir"
Bomba en Racing por el técnico que llamó Milito para reemplazar a Gustavo Costas
Escrachado: Es titular en River y destaparon su pasado como hincha de Boca
River decidió el futuro de Kevin Castaño tras la derrota ante Boca