River no pudo hacerse fuerte en el Monumental y terminó cayendo ante Boca por 1-0 con gol de Leandro Paredes, un duelo que terminó con una enorme polémica por un penal no sancionado a favor del Millonario. En ese sentido, Oscar Ruggeri no tuvo pelos en la lengua y fue letal con los jugadores que dirige Eduardo Coudet.
SIN VUELTAS
Alerta total en River por lo que reveló Ruggeri tras la derrota contra Boca: "No tiene que seguir"
Oscar Ruggeri analizó el Superclásico, fue muy crítico de los jugadores y soltó una advertencia importante para el futuro.
La gran polémica de la tarde en el Monumental fue el empujón artero de Lautaro Blanco contra Lucas Martínez Quarta adentro del área, una acción que ni Darío Herrera como árbitro principal ni Héctor Paletta desde el VAR consideraron que deba ser sancionado como penal. Ante esto los jugadores de River realizaron un leve reclamo pero sin pasarse de revoluciones.
En ese sentido Oscar Ruggeri, conocedor como pocos lo que es integrar equipos ganadores (entre ellos el mítico River campeón de todo en 1986) fue muy crítico por la falta de efervescencia de los jugadores del Millonario. “No es que lo gana bien Boca. Si cobran el penal, no gana. Boca ganó por Paredes solamente”, comenzó el Cabezón en F90 por ESPN.
Ruggeri, crítico con los jugadores de River y una advertencia
Al mismo tiempo Ruggeri indicó cómo debieron actuar los jugadores de River en la polémica jugada del penal no sancionado. “Los jugadores lo tienen que llevar a ver la jugada al VAR. ‘Andá a verla, andá a verla’. Que después diga que no fue penal de última. Que los eche a todos si quiere por ir a protestarle, pero los jugadores lo tendrían que haber llevado. No tiene que seguir el partido hasta que no la vaya a ver”, aseguró.
Para Ruggeri, la derrota de River deja en evidencia un aspecto negativo en el plantel Millonario que afecta en el presente y que puede ser fatal para el futuro. “River no tiene líderes. Los tres errores que hay en la jugada del gol es la demostración de que no se hablan. No pudo reemplazar a Enzo Pérez”, argumentó el Cabezón.
Para terminar, el ex defensor aclaró que si bien el Millonario tiene buenos jugadores, no posee ninguno con voz de mando durante el partido. “Montiel es un fenómeno, de Selección, pero no es el líder, no es Paredes, no es Maidana. En la Selección hay tres o cuatro que hablan bien y los demás escuchan. River no tiene ese jugador que, cuando habla, lo escuchas y te ubica bien”, cerró.
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