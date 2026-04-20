Alerta total en River por lo que reveló Ruggeri tras la derrota contra Boca: "No tiene que seguir"

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Ruggeri, crítico con los jugadores de River y una advertencia

Al mismo tiempo Ruggeri indicó cómo debieron actuar los jugadores de River en la polémica jugada del penal no sancionado. “Los jugadores lo tienen que llevar a ver la jugada al VAR. ‘Andá a verla, andá a verla’. Que después diga que no fue penal de última. Que los eche a todos si quiere por ir a protestarle, pero los jugadores lo tendrían que haber llevado. No tiene que seguir el partido hasta que no la vaya a ver”, aseguró.