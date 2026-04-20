Escrachado: Es titular en River y destaparon su pasado como hincha de Boca

¿Lautaro Rivero tiene los días contados en River?

El presente futbolístico de Lautaro Rivero no está siendo para nada el mejor y su futuro en River no está asegurado. El periodista Hernán Castillo aseguró en su programa de Love Stream que sus representantes tienen muchos sondeos de Europa y es uno de los jugadores del Millonario que más chances tiene de ser vendido en el próximo mercado de pases.

En lo inmediato, Eduardo Coudet deberá definir si le sigue dando la titularidad a Lautaro Rivero a pesar del mal momento que está atravesando o bien empieza a probar otras alternativas como Germán Pezzella, que está regresando luego de lo que fue su rotura de ligamentos cruzados, o Tobías Ramírez que llegó hace muy poco desde Argentinos Juniors y ya tuvo su debut contra Racing.

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