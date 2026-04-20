River cayó en el Superclásico ante Boca por 1-0 en un partido donde el equipo de Eduardo Coudet no estuvo a la altura de las circunstancias. Varios jugadores del Millonario quedaron en el ojo de la tormenta y para colmo uno fue escrachado en redes sociales, donde destaparon su pasado oculto como hincha del Xeneize.
EN EL PEOR MOMENTO
Escrachado: Es titular en River y destaparon su pasado como hincha de Boca
Fue titular en River, tuvo un pésimo Superclásico y para colmo revelaron que es hincha de Boca. Enterate de quién se trata.
River tuvo varios puntos bajos en absolutamente todas las líneas pero uno de los futbolistas que más críticas recibió fue Lautaro Rivero. El segundo marcador central Millonario tuvo una actuación sumamente negativa ya que fue el autor del penal que derivó en la victoria de Boca por el gol de Leandro Paredes, pero además estuvo sumamente inseguro y con fallas sumamente llamativas.
Lautaro Rivero supo ser uno de los puntos más altos de River durante el segundo semestre del 2025 y fue tan buena su producción en la cancha que incluso fue citado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina. El 2026 no viene siendo un buen año para el joven marcador central que ahora tiene otro serio problema que afrontar.
Lautaro Rivero y su pasado como hincha de Boca
Luego de que se terminara el Superclásico, Lautaro Rivero comenzó a ser escrachado en redes sociales donde comenzaron a publicar viejas fotografías del futbolista vestido completamente con indumentaria de Boca. Una de las imágenes que se volvieron virales muestra al zaguero con short y campera del Xeneize al lado de un vehículo lleno de banderas del club de La Ribera.
Además de lo que fue su pésima actuación en cancha, que se haya destapado que es hincha de Boca es otro punto por el cual los hinchas de River comenzaron a pegarle duramente al joven marcador central que es surgido directamente de las inferiores del Millonario, donde se destacó y llegó a ser capitán de la Reserva antes de pasar a Central Córdoba de Santiago del Estero para luego regresar a Núñez.
¿Lautaro Rivero tiene los días contados en River?
El presente futbolístico de Lautaro Rivero no está siendo para nada el mejor y su futuro en River no está asegurado. El periodista Hernán Castillo aseguró en su programa de Love Stream que sus representantes tienen muchos sondeos de Europa y es uno de los jugadores del Millonario que más chances tiene de ser vendido en el próximo mercado de pases.
En lo inmediato, Eduardo Coudet deberá definir si le sigue dando la titularidad a Lautaro Rivero a pesar del mal momento que está atravesando o bien empieza a probar otras alternativas como Germán Pezzella, que está regresando luego de lo que fue su rotura de ligamentos cruzados, o Tobías Ramírez que llegó hace muy poco desde Argentinos Juniors y ya tuvo su debut contra Racing.
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