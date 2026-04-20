Bronca total en Boca: Se confirmó la peor noticia tras la victoria ante River

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Esto sin dudas es un golpe para Boca, que esperaba poder jugar con sus hinchas en la cancha de Defensa y Justicia para aprovechar el envión por ganarle el Superclásico a River y conseguir tres puntos que le aseguren la clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura. Si bien está muy bien posicionado, matemáticamente el equipo de Úbeda aún no tiene asegurado su puesto entre los ocho mejores del Grupo A.