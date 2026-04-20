Boca terminó el domingo celebrando la victoria por 1-0 en el Superclásico ante River en un partido donde no hubo muchas situaciones pero donde el Xeneize se mostró mejor plantado para quedarse con el triunfo. Llegó el lunes y las malas noticias se hicieron presentes para el equipo que conduce Claudio Úbeda.
INESPERADO
Bronca total en Boca: Se confirmó la peor noticia tras la victoria ante River
El mundo Boca se encontró con una noticia que nadie esperaba tras la victoria ante River. ¿Qué sucedió?
Está más que claro que Boca atraviesa un momento idílico. Con la victoria ante River alcanzó los 13 partidos invicto, quedó en la tercera posición del Grupo A del Torneo Apertura con 24 puntos y en la tabla anual llegó a la sexta posición. Ahora se viene el choque contra Defensa y Justicia en Florencio Varela por la Fecha 16 del Torneo Apertura, un encuentro donde el Xeneize estaba preparándose para llevar hinchas visitantes. Pero ahora todo cambió.
Durante la semana pasada había luz verde tanto de parte de Defensa y Justicia como de las autoridades gubernamentales y de seguridad para que Boca pudiera llevar cerca de 3 mil hinchas a la casa del Halcón en Florencio Varela. Pero de golpe y porrazo esto parece que no será posible por una suerte de interna que se dio dentro del municipio.
Boca, sin visitantes contra Defensa y Justicia
“Marcha atrás con la presencia de Boca en Florencio Varela. Conflictos internos dentro del municipio hacen que Defensa y Justicia no pueda recibir hinchas. En un 90% el partido con ambas parcialidades será Platense-San Lorenzo que pasaría al día viernes”, sentenció Germán García Grova a través de su cuenta de X.
Esto sin dudas es un golpe para Boca, que esperaba poder jugar con sus hinchas en la cancha de Defensa y Justicia para aprovechar el envión por ganarle el Superclásico a River y conseguir tres puntos que le aseguren la clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura. Si bien está muy bien posicionado, matemáticamente el equipo de Úbeda aún no tiene asegurado su puesto entre los ocho mejores del Grupo A.
En las próximas horas las autoridades gubernamentales de la Provincia de Buenos Aires y el municipio de Florencio Varela terminarán de determinar si finalmente Boca se queda sin la chance de poder llevar hinchas visitantes a la cancha de Defensa y Justicia. Por parte de la dirigencia del Halcón están poniendo buena voluntad, sabiendo que pueden recibir un ingreso económico extraordinario, pero es una situación que al fin y al cabo el excede al club.
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