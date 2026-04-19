Penal para River: Coudet le bajó el tono y prefirió hacer autocrítica

Boca-River-Superclasico.Urgente24.jpg Leandro Paredes fue la figura en el triunfo de Boca ante River FOTO NA: @LigaAFA

"Lo único que tengo que hacer es hacerme cargo de que creo que el equipo puede jugar mejor. No es excusa, tenemos nuestras dificultades", añadió.

Luego hizo una comparación con el foul que el árbitro le cobró a Maxi Salas en una jugada en que el delantero cabeceó y movió al defensor de Boca. "La de Salas cobró infracción y la de Martínez Quarta no. Son finas las dos", dio por cerrado el tema Coudet.

La autocrítica de Coudet tras el Superclásico: mucho por trabajar

El DT fue claro al reconocer que hay margen de mejora.

"En el segundo tiempo tuvimos mucho más la pelota pero tenemos que trabajar para ser más directos y generar mucho más desde lo futbolístico", señaló.

"Hemos tenido errores, hemos tenido algunas situaciones claras como para empatar el partido. Hay que seguir trabajando. Perdimos el partido que no teníamos que perder. Esta era el que menos queríamos perder. Pero necesitamos trabajar, mejorar, y sigo con el mensaje claro que tenemos que trabajar en el tiempo para tratar de vernos cada vez mejor", manifestó el Chacho.

"La parte defensiva... nos han hecho 3 goles en 8 partidos. Defensivamente venimos muy bien, seguramente que hoy cometimos algún error y trabajaremos", expresó.

River-Boca-Superclasico.Urgente24,jpg El Millonario cayó en su cancha FOTO NA: @RiverPlate

"Si bien trabajamos muy bien el bloque y nos generan poco, no pude conseguir que el equipo juegue y genere todo el fútbol que me gustaría. La responsabilidad es mía, más allá de las características. Hay poco tiempo de trabajo e intento acortar los tiempos de adaptación o que podamos encontrar la generación de juego lo antes posible", dijo Coudet.

"Llegamos en un momento difícil y hay que ir construyendo. Lo más importante era que River volviera a ganar, que se acostumbrara a ganar nuevamente. Tenemos que volver a ganar el próximo, acostumbrarnos a ganar, a ser protagonistas, a que podamos someter mucho más al rival. Decirlo es muy rápido, hacerlo es más difícil. Ahora hay que trabajar y mejorar", declaró.

Sobre el golpe anímico de perder el Superclásico

"Es imposible que no te pegue esta derrota, te tiene que pegar. Te afecta. Por el contrario, me parece que hay que levantarse pero hay que sufrir", confesó el DT.

"Después no es que yo digo 'hay que trabajar' y ya está. Sufriremos lo que tengamos que sufrir y hay que mejorar para el próximo fin de semana volver a ganar. Porque por sobre todas las cosas tenemos que acostumbrarnos a ganar. Trabajar para poder hacerlo de la mejor forma", dijo.

Y cerró: "No voy a bajar los brazos, voy a seguir insistiendo. Seguir día a día".

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