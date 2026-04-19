River: se confirmó qué fue el dolor de Driussi que lo sacó del Superclásico

Eduardo-Coudet-River.Urgente24.jpg Eduardo Coudet, entrenador de River FOTO NA: CLAUDIO FANCHI

Efectivamente, la salida del jugador se dio demasiado pronto. Una lesión repentina. Al minuto 18', tuvo que ser reemplazado porque no podía continuar. Su lugar lo ocupó Maxi Salas, que ingresó con mucho compromiso y ganas pero que, en términos colectivos, no le podía dar lo que Driussi al equipo.

River lo sintió. Con Salas ganó potencia y algo de peligro, pero perdió creatividad y asociación en el mediocampo y en zona de tres cuartos. Y gol, claro. Colidio, otro que venía encendido en las redes, no pudo gravitar.

Qué tiene Driussi: el delantero se hará estudios

Sebastián Driussi se hará estudios mañana lunes para saber con exactitud si existe alguna lesión y, en todo caso, cuál es el grado.

River-Boca-Superclasico.Urgente24,jpg Boca venció 1 a 0 a River en el Monumental FOTO NA: @RiverPlate

Aun así, lo que sí se confirmó luego del Superclásico es que la molestia la tiene en el isquiotibial de la pierna derecha.

El fixture de River: qué le queda al Millonario en el cierre de temporada

El Millonario debe dar vuelta la página. De acá al final de la temporada, que terminará a fines de mayo con el cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, le quedan algunos encuentros importantes.

La clasificación a los playoffs en el Torneo Apertura 2026 ya está consumada y puede afrontar los compromisos que le quedan con cierta tranquilidad.

Cuanto más arriba esté en la tabla de posiciones más chances se asegura de jugar en su estadio durante la fase final, pero jugará con la calma de saberse clasificado. Por el Torneo Apertura le queda:

image Driussi venía mostrando un buen nivel desde la llegada de Coudet FOTO NA: @RiverPlate

Vs. Aldosivi - 25 de abril

Vs. Atlético Tucumán - 02 de mayo

Los focos más importantes estarán puestos en la Copa Sudamericana, donde está obligado a terminar primero de su grupo para clasificar a octavos de final. Le queda:

Vs. Bragantino - 30 de abril

Vs. Carabobo - 07 de mayo

Vs. Bragantino - 20 de mayo

Vs. Blooming - 27 de mayo

+ de Golazo24

River 0-1 Boca: el penal de Paredes fue suficiente para el triunfo Xeneize

En River nadie puede creer lo que pasó con Kevin Castaño antes del Superclásico

River-Boca: ¿Cuál fue la mayor goleada en un Superclásico?