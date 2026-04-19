Boca Juniors venció a River Plate en una nueva edición del Superclásico. Por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, en el Estadio Mas Monumental, el Xeneize se impuso con más carácter que juego. Leandro Paredes cambió un penal por gol y eso fue suficiente.
River 0-1 Boca: el penal de Paredes fue suficiente para el triunfo Xeneize
Boca ganó con gol de su capitán en un entretenido Superclásico. Polémica por un ¿penal? para River que Herrera no cobró.
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En un atractivo Superclásico, Boca se volvió a quedar con la victoria ante su eterno rival por segunda vez consecutiva.
El partido fue de menor a mayor, y lo que comenzó siendo un aburrido primer tiempo se convirtió en un segundo tiempo con peligro en ambas áreas y un final electrizante.
La foto final del encuentro se queda con el aparente foul de Blanco sobre Martínez Quarta en el área, en lo que fue la última acción del cotejo. Existió un claro contacto del defensor de Boca sobre la espalda del defensor de River, pero que Darío Herrera no compró porque interpretó que el "Chino" se dejó caer exageradamente.
Así y todo, el Millonario quedó en deuda futbolística y le costó muchísimo generar volumen de juego. Kendry Páez era la carta para darle impulso a ello, con los complementos de Galván y Meza. También habría estado el de Driussi, de no ser reemplazado a los 15 minutos de partido por un dolor en el isquiotibial.
Lo reemplazó Salas, que aportó con velocidad e intensidad pero no con asociación y pases. Y eso el equipo de Coudet lo sintió.
Boca, sin generar demasiado tampoco, supo forzar errores de la última línea rival, con piques al espacio de Merentiel y Bareiro, gracias a pases quirúrgicos de Paredes.
Así llegó, de hecho, el penal que derivó en el único gol del encuentro. El capitán Xeneize se hizo cargo y definió con mucha jerarquía.
El segundo tiempo fue más entretenido. Boca pisó más firme gracias a la ventaja en el resultado y River tuvo que ir a buscarlo. El Xeneize generó chances a partir de los espacios lógicos que el Millonario empezaba a dejar y pudo haber marcado en más de una oportunidad.
En la categoría "llegadas", el segundo tiempo del equipo de Úbeda fue positivo y podría haber finalizado con más goles en su cuenta.
Pero se fue quedando. Y River creciendo. Sin mucha lucidez el Millonario, con lentitud para circular la pelota y con poca verticalidad. Le faltaron cambios de ritmo y gambeta. Los arrimos eran más horizontales que verticales, con demasiado protagonismo de jugadores como Martínez Quarta, un claro síntoma de las falencias colectivas.
Coudet movió el banco pero no encontró respuestas. Los de Úbeda coquetearon con el peligro hundiéndose demasiado y defendiendo tan cerca de Brey, sin atisbos de querer la pelota y con un plan de contraataques muy pobre.
Pero lo ganaron con carácter. Con un particular buen partido de la dupla central, Di Lollo-Costa, el equipo en general se impuso en los duelos individuales y fue más duro y rocoso que su rival.
Mirá el resumen completo del partido a continuación.
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