River 0-1 Boca: el penal de Paredes fue suficiente para el triunfo Xeneize

Boca Juniors venció a River Plate en una nueva edición del Superclásico. Por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 , en el Estadio Mas Monumental, el Xeneize se impuso con más carácter que juego. Leandro Paredes cambió un penal por gol y eso fue suficiente.

En un atractivo Superclásico, Boca se volvió a quedar con la victoria ante su eterno rival por segunda vez consecutiva.

El partido fue de menor a mayor, y lo que comenzó siendo un aburrido primer tiempo se convirtió en un segundo tiempo con peligro en ambas áreas y un final electrizante.

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La foto final del encuentro se queda con el aparente foul de Blanco sobre Martínez Quarta en el área , en lo que fue la última acción del cotejo. Existió un claro contacto del defensor de Boca sobre la espalda del defensor de River, pero que Darío Herrera no compró porque interpretó que el "Chino" se dejó caer exageradamente.

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River-Boca-Superclasico.Urgente24,jpg Kendry Páez no fue la dosis creativa que necesitó el Millonario FOTO NA: @RiverPlate

Así y todo, el Millonario quedó en deuda futbolística y le costó muchísimo generar volumen de juego. Kendry Páez era la carta para darle impulso a ello, con los complementos de Galván y Meza. También habría estado el de Driussi, de no ser reemplazado a los 15 minutos de partido por un dolor en el isquiotibial.

Lo reemplazó Salas, que aportó con velocidad e intensidad pero no con asociación y pases. Y eso el equipo de Coudet lo sintió.

Boca, sin generar demasiado tampoco, supo forzar errores de la última línea rival, con piques al espacio de Merentiel y Bareiro, gracias a pases quirúrgicos de Paredes.

Así llegó, de hecho, el penal que derivó en el único gol del encuentro. El capitán Xeneize se hizo cargo y definió con mucha jerarquía.

El segundo tiempo fue más entretenido. Boca pisó más firme gracias a la ventaja en el resultado y River tuvo que ir a buscarlo. El Xeneize generó chances a partir de los espacios lógicos que el Millonario empezaba a dejar y pudo haber marcado en más de una oportunidad.

En la categoría "llegadas", el segundo tiempo del equipo de Úbeda fue positivo y podría haber finalizado con más goles en su cuenta.

Pero se fue quedando. Y River creciendo. Sin mucha lucidez el Millonario, con lentitud para circular la pelota y con poca verticalidad. Le faltaron cambios de ritmo y gambeta. Los arrimos eran más horizontales que verticales, con demasiado protagonismo de jugadores como Martínez Quarta, un claro síntoma de las falencias colectivas.

Coudet movió el banco pero no encontró respuestas. Los de Úbeda coquetearon con el peligro hundiéndose demasiado y defendiendo tan cerca de Brey, sin atisbos de querer la pelota y con un plan de contraataques muy pobre.

Pero lo ganaron con carácter. Con un particular buen partido de la dupla central, Di Lollo-Costa, el equipo en general se impuso en los duelos individuales y fue más duro y rocoso que su rival.

Mirá el resumen completo del partido a continuación.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Boca venció 1-0 a River

Live Blog Post ¡Todo River pide penal sobre Martínez Quarta! VIDEO: ¿Era falta de Blanco adentro del área? Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2045985931321085956&partner=&hide_thread=false TODO RIVER PIDIÓ PENAL EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO ANTE BOCA #LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/khyVZTgO9o — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 19, 2026

Live Blog Post Nuevo cambio en River: adentro Subiabre, sale Rivero

Live Blog Post ¡Zeballos se pierde el mano a mano! VIDEO: El Changuito se fue solo contra Beltrán y definió de zurda Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2045981935873208585&partner=&hide_thread=false GRAN CORRIDA DE ZEBALLOS Una jugada rápida puede cambiar el partido.Y una batería a tiempo, también.Que nunca te falte una buena batería. Llamá a Moura Ya en https://t.co/5T1YkVGQ59 y te la cambian en 50 minutos con entrega e instalación gratis.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Tz7eC2BiI1 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 19, 2026 VER +

Live Blog Post Último cambio en Boca: adentro Giménez, sale Bareiro

Live Blog Post ¡Salas lo tuvo de cabeza solo! VIDEO: El delantero quedó mano a mano contra Brey pero no definió bien Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2045979621775090117&partner=&hide_thread=false SALAS SE PERDIÓ EL EMPATE El delantero cabeceó y su remate pasó muy cerca del arco de Brey en River vs. Boca. #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/dMRAZwwoRr — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 19, 2026

Live Blog Post Boca se hunde demasiado y River lo acorrala contra su arco El Xeneize apuesta por el contragolpe y suma mediocampistas para contener los avances del Millonario. River se acerca con peligro al arco que defiende Leandro Brey.

Live Blog Post ¿Ya estaba hablado el cambio de Paredes? VIDEO: El momento en que el capitán de Boca siente un pinchazo en el isquiotibial y le advierte a Herrera Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2045980315106124013&partner=&hide_thread=false LEANDRO PAREDES DEJA LA CANCHA EN EL SUPERCLÁSICO CON UNA MOLESTIA #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/SyI1KPB2WZ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 19, 2026 VER +

Live Blog Post Más cambios en Boca: adentro Herrera y Belmonte, afuera Paredes y Aranda

Live Blog Post Úbeda mueve el banco: adentro Zeballos, sale Merentiel

Live Blog Post ¡River casi empata de carambola! VIDEO: Un lío en el área de Boca casi decanta en el gol del local Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2045977832786927801&partner=&hide_thread=false CLARÍSIMA CHANCE PARA RIVER El Millonario busca el empate frente a Boca en el Monumental. #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/PBlWYCJ1f2 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 19, 2026 VER +

Live Blog Post ¡Fierrazo de Ascacíbar que responde Beltrán! VIDEO: El Ruso apareció por el sector opuesto y sacudió Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2045975476020150692&partner=&hide_thread=false ASCACÍBAR TUVO EL SEGUNDO Y BELTRÁN SALVÓ A RIVER CON UNA GRAN TAPADA #LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/mY3LcTYUZ6 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 19, 2026 VER +

Live Blog Post Nuevo cambio en River: adentro Freitas, afuera Páez

Live Blog Post Un Boca con más confianza empieza mejor en el complemento El Xeneize juega más tranquilo, mientras el Millonario se percibe nervioso y con el apremio lógico del resultado.

Live Blog Post Coudet mueve el banco: el cambio que sorprende para el segundo tiempo En River sale Meza e ingresa Galoppo en su lugar.

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post ¡La polémica del primer tiempo! VIDEO: ¿Debió haber sido amonestado y expulsado Rivero por la mano del penal? Lautaro Rivero había sido amonestado unos minutos antes al penal que cometió después. Todo Boca le protestó al árbitro Darío Herrera una correspondiente amarilla al defensor Millonario por la mano extendida. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2045968731193348496&partner=&hide_thread=false ¡¡EL VAR REVISÓ Y HAY PENAL PARA BOCA EN LA ÚLTIMA DEL PRIMER TIEMPO!! ¿Era amarilla para Rivero? El central de River ya estaba amonestado...El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/GtXrDJNSnP — SportsCenter (@SC_ESPN) April 19, 2026 VER +

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡GOL DE BOCA! VIDEO: Paredes define al ángulo y Beltrán va para el lado contrario Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2045969705739911625&partner=&hide_thread=false ¡¡PAREDES LA COLOCÓ Y MARCÓ EL 1-0 DE BOCA ANTE RIVER EN EL SUPERCLÁSICO DEL FÚTBOL ARGENTINO!! Festejó a lo RIQUELME, con el mítico Topo Gigio.El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/TaPItSTEEm — SportsCenter (@SC_ESPN) April 19, 2026 VER +

Live Blog Post PENAL PARA BOCA: Mano de Rivero en el área ante un disparo de Merentiel

Live Blog Post ¡El toque de Merentiel se va afuera de milagro! VIDEO: El uruguayo la punteó ante la salida de Beltrán y la pelota se fue, lenta, apenas afuera Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2045967918169465235&partner=&hide_thread=false MERENTIEL SE PERDIÓ EL 1-0 DE BOCA ANTE RIVER EN EL SUPERCLÁSICO #LPFxTNTSports



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Live Blog Post ¡Remate seco de Salas que se va por poco! VIDEO: De media vuelta, el delantero sorprendió a Brey Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2045967171193393199&partner=&hide_thread=false SALAS TUVO LA MÁS CLARA DEL SUPERCLÁSICO



El delantero de River giró y sacó un remate que salió pegado al palo de Brey.#LPFxTNTSports



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Live Blog Post Boca le disputa la posesión y el partido se vuelve parejo

Live Blog Post El juego en largo y la velocidad de Merentiel: el arma de ataque Xeneize que inquieta al Millonario Poco juego por ahora en Boca, que aun así ha logrado inquietar un poco a la última línea de River en un par de jugadas. Con pelotas largas para Merentiel, el Xeneize ha puesto a correr a su delantero uruguayo y así ganar metros.

Live Blog Post Malas noticias en River: afuera Driussi por lesión, ingresa Salas

Live Blog Post Sorpresa en River: Maxi Salas ya calienta en el banco de suplentes y... ¿Driussi afuera? El delantero no está bien y se lo ve molesto por una teórica lesión. Por las dudas, Salas ya comenzó a hacer ejercicios de precalentamiento.

Live Blog Post River conecta más pases que Boca, pero ninguno pisa firme todavía El Millonario comenzó un poco más lúcido con la pelota y gana metros en campo del Xeneize. Sin embargo, los dos están aun asentándose en partido.

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post ¡Tremenda lluvia de papelitos para recibir al equipo! VIDEO: Las tribunas del Monumental arrojaron 40 toneladas de papel picado al campo de juego Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2045954634376741009&partner=&hide_thread=false ¡¡¡HISTÓRICA LLUVIA DE PAPELITOS EN EL MONUMENTAL PARA RECIBIR A RIVER ANTE BOCA!!! ¡¡MÁGICO MOMENTO!!El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/eI5Lbg0L14 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 19, 2026

Live Blog Post La ausencia bomba de River por decisión de Coudet El colombiano Kevin Castaño no fue siquiera convocado para el partido ante Boca. En una decisión del DT que corresponde exclusivamente a motivos futbolísticos, el jugador no fue citado. Había salido como titular ante Carabobo, pero fue reemplazado en el entretiempo. El rendimiento del mediocampista no convence al Chacho. VER +

Live Blog Post Baja de último momento en el mediocampo de Boca Camilo Rey Domenech se queda afuera del banco de suplentes. El volante había sido citado para el Superclásico, a pesar de haber finalizado con una molestia en el partido de Boca-Independiente, por el Torneo Apertura 2026. Sin embargo, en las horas previas se decidió que el jugador no forme parte de los presentes en el banco vs. River. VER +

Live Blog Post Debut: 7 futbolistas juegan su primer Superclásico en River y Boca En River: Beltrán, Meza, Moreno, Páez En Boca: Brey, Aranda, Ascacíbar Lea en Golazo24: River-Boca: La increíble predicción de la IA sobre el ganador del Superclásico VER +

Live Blog Post El aplausómetro del Monumental: el jugador de River más celebrado por los hinchas Sin lugar a dudas, Sebastián Driussi fue el jugador más aplaudido cuando la voz del estadio informó la formación titular de River. Para el resto de sus compañeros titulares hubo una aprobación general medida.

Live Blog Post Formación confirmada en Boca con su XI de gala Sin sorpresas en el equipo titular de Claudio Úbeda: Brey; Weingandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes, Delgado, Ascacíbar, Aranda; Merentiel, Bareiro VER +

Live Blog Post Formación confirmada en River con una sorpresa Ian Subiabre se quedó afuera del XI titular, ya que Chacho Coudet decidió inclinarse por Kendry Páez. El XI sale así: Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Moreno, Galván, Meza, Páez; Colidio, Driussi VER +

Live Blog Post "El Monumental no está en buenas condiciones, hay mucha arena" Así informó Tato Aguilera, periodista de TyC Sports, sobre el césped del Monumental. El campo de juego del recinto de Núñez estuvo en el centro de la polémica durante las últimas semanas por su muy mal estado. Los shows de la banda de música australiana AC/DC, que tuvieron lugar en la cancha de River, dejaron el pasto en malas condiciones y el club Millonario no llegó a repararlo. "El Monumental no está en buenas condiciones, hay mucha arena", sostuvo Aguilera en la previa del encuentro. VER +

Live Blog Post Árbitro y VAR del partido Darío Herrera será el árbitro del partido y Héctor Paletta lo acompañará en el VAR.