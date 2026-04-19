Boca en shock por lo que está pasando con Kevin Zenón y Claudio Úbeda

En este contexto, el periodista Augusto César aseguró en ESPN: “Para mí, lo de Zenón es un caso aparte. Podría estar en el banco de suplentes, pero con el recambio que tiene Boca, será un jugador negociable en el próximo mercado de pases”.

Por lo pronto, el contrato del futbolista se extiende hasta diciembre de 2028, por lo que habrá que ver si su futuro se resuelve a través de una cesión o una transferencia que resulte conveniente para el club.

image

Boca vs River por el Superclásico del fútbol argentino

La ausencia de Kevin Zenón en la lista de convocados de Boca Juniors también puede interpretarse como una señal de que Claudio Úbeda ya encontró su equipo ideal.

El once parece salir de memoria y, salvo alguna baja puntual —como la de Agustín Marchesín para el encuentro ante River Plate—, todo indica que los titulares están consolidados.

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro sería el equipo que el “Sifón” pondría en el Monumental. Un once afianzado, que ha mostrado un buen nivel y que buscará ratificarlo en el que probablemente sea el partido más importante del semestre.

En cuanto al encuentro, comenzará a las 17 horas en el estadio Monumental y será televisado por ESPN Premium y TNT Sports.

Embed

El árbitro principal será Darío Herrera, acompañado por Juan Pablo Belatti y Pablo González como jueces de línea, mientras que Juan Pafundi será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Héctor Paletta y Sebastián Habib como asistente.

+ EN GOLAZO24

En River nadie puede creer lo que pasó con Kevin Castaño antes del Superclásico

River-Boca: La increíble predicción de la IA sobre el ganador del Superclásico