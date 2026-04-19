Boca Juniors y River Plate se enfrentarán este domingo 19 de abril desde las 17 horas en el estadio Monumental, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. En la previa, hay sorpresa en el Xeneize por una decisión que involucra a Kevin Zenón.
¿QUÉ PASÓ?
Boca en shock por lo que está pasando con Kevin Zenón y Claudio Úbeda
En la previa del Superclásico ante River, hay impacto en Boca por la tremenda decisión de Claudio Úbeda con Kevin Zenón.
El entrenador Claudio Úbeda tiene un once que sale casi de memoria, pero la situación del ex Unión de Santa Fe genera impacto puertas adentro. ¿Qué ocurrió con el volante zurdo?
¿Qué está pasando con Kevin Zenón?
Kevin Zenón se convirtió en nuevo jugador de Boca Juniors a principios de 2024 y, durante ese mismo año, mostró muy buenos rendimientos en el conjunto de la Ribera.
Con el paso de los meses, su nivel perdió regularidad y eso derivó en una menor presencia dentro del equipo titular, algo que se repitió con los distintos entrenadores que pasaron por el club.
Actualmente, el equipo es dirigido por Claudio Úbeda, quien en la previa del Superclásico ante River Plate tomó la decisión de dejar al mediocampista fuera de la lista de convocados. Una determinación que sorprende, aunque no del todo, ya que se trata de una situación que se viene repitiendo en los últimos partidos.
En este contexto, el periodista Augusto César aseguró en ESPN: “Para mí, lo de Zenón es un caso aparte. Podría estar en el banco de suplentes, pero con el recambio que tiene Boca, será un jugador negociable en el próximo mercado de pases”.
Por lo pronto, el contrato del futbolista se extiende hasta diciembre de 2028, por lo que habrá que ver si su futuro se resuelve a través de una cesión o una transferencia que resulte conveniente para el club.
Boca vs River por el Superclásico del fútbol argentino
La ausencia de Kevin Zenón en la lista de convocados de Boca Juniors también puede interpretarse como una señal de que Claudio Úbeda ya encontró su equipo ideal.
El once parece salir de memoria y, salvo alguna baja puntual —como la de Agustín Marchesín para el encuentro ante River Plate—, todo indica que los titulares están consolidados.
Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro sería el equipo que el “Sifón” pondría en el Monumental. Un once afianzado, que ha mostrado un buen nivel y que buscará ratificarlo en el que probablemente sea el partido más importante del semestre.
En cuanto al encuentro, comenzará a las 17 horas en el estadio Monumental y será televisado por ESPN Premium y TNT Sports.
El árbitro principal será Darío Herrera, acompañado por Juan Pablo Belatti y Pablo González como jueces de línea, mientras que Juan Pafundi será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Héctor Paletta y Sebastián Habib como asistente.
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