River y Boca se están preparando para lo que será una nueva edición del Superclásico, con un Monumental que lucirá repleto el próximo domingo a partir de las 17hs. Como ya es habitual, los astrólogos comenzaron a anticipar cual es el resultado y parece que los planetas ya indicaron que habrá un ganador.
SUPERCLÁSICO
Los astrólogos anticiparon el resultado del Superclásico entre River y Boca: "Gana..."
Juan Cruz Sirius y Spicastrologia analizaron los astros y revelaron quién tiene más chances de ganar el Superclásico entre River y Boca.
Está claro que lo más importante pasa por lo que preparen los entrenadores y lo que ejecuten los jugadores adentro de la cancha, pero desde hace tiempo parece que lo estérico también juega un papel importante. Los astrólogos y tarotistas se fueron introduciendo cada vez más en el mundo del deporte y cada vez que llega un evento de la magnitud como es el Superclásico aparecen diferentes predicciones.
La historia favorece a River
Uno de los astrólogos en argentina de mayor renombre y reconocimiento hoy en día es Juan Cruz Sirius (@JuanCruzSirius en X), quien tiene más 100 predicciones cumplidas. Para el Superclásico entre River y Boca que se dará el próximo domingo en el Monumental dio un dato que ya empezaron a celebrar los hinchas del Millonario.
“El Superclásico se jugará con Luna en Géminis. Según mi investigación astrológica, desde 1960 se han disputado 11 clásicos con la luna en ese signo: River ganó 6, empataron 4 y Boca ganó1”, sentenció el reconocido astrólogo, demostrando una tendencia bastante favorable para el local.
Los astros dan a River como ganador del próximo Superclásico
Por otra parte, la cuenta de Instagram especializada en astrología Spicastrologia fue más allá e indicaron de manera directa que será River el equipo que se consagre como el ganador del Superclásico. Si bien parece verse en los astros un partido apretado y sin muchas situaciones, el equipo de Coudet sería el que termine celebrando.
“River vs Boca 19/04. Un partido con poco juego, duro donde el Millonario tiene todas las chances de llevarse el superclásico. Primero Venus en Tauro conjunción al sol Riverplatense, después Coudet recibe ese aspecto al sol del ciclo. Eso sí tendrá una dosis de mala suerte el Millonario ese día, quizás gana por la mínima”, comentó en primer lugar.
“Boca por otro lado, con el ciclo Ubeda en caída en el torneo local recibe el paso de Marte y Saturno sobre el ascendente, muy negativo. Sol ese día en grado 29 de pérdida (nunca gana en este estado) otro punto malo, no dan señales de esperanza en el Xeneize. El VAR será clave ese día y va a resolver una situación de partido muy importante. Conclusión: Gana River el superclásico y las probabilidades de empate es de 1%”, cerró.
De esta manera parece que los astros favorecen a River para el Superclásico frente a Boca del próximo domingo, aunque está claro que todo puede suceder en un partido de esta magnitud y serán los futbolistas los que terminen definiendo el resultado adentro del campo de juego.
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