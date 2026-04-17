“River vs Boca 19/04. Un partido con poco juego, duro donde el Millonario tiene todas las chances de llevarse el superclásico. Primero Venus en Tauro conjunción al sol Riverplatense, después Coudet recibe ese aspecto al sol del ciclo. Eso sí tendrá una dosis de mala suerte el Millonario ese día, quizás gana por la mínima”, comentó en primer lugar.

“Boca por otro lado, con el ciclo Ubeda en caída en el torneo local recibe el paso de Marte y Saturno sobre el ascendente, muy negativo. Sol ese día en grado 29 de pérdida (nunca gana en este estado) otro punto malo, no dan señales de esperanza en el Xeneize. El VAR será clave ese día y va a resolver una situación de partido muy importante. Conclusión: Gana River el superclásico y las probabilidades de empate es de 1%”, cerró.

image Los astrólogos anticiparon el resultado del Superclásico entre River y Boca: "Gana..."

De esta manera parece que los astros favorecen a River para el Superclásico frente a Boca del próximo domingo, aunque está claro que todo puede suceder en un partido de esta magnitud y serán los futbolistas los que terminen definiendo el resultado adentro del campo de juego.

Más en GOLAZO24

Úbeda decidió: La formación titular de Boca para el Superclásico contra River

Revuelo en River por la sorpresa que metería Coudet en la formación de River contra Boca

River metió mano: Así está el césped del Monumental tras la queja de Boca

Se destapó el escándalo en Racing: qué está pasando entre Milito y Gustavo Costas