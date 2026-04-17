River metió mano: Así está el césped del Monumental tras la queja de Boca

Desde River afirman que el campo de juego para el Superclásico contra Boca llegará en muchas mejores condiciones de lo que se observó el pasado miércoles, favorecido por un viernes y un sábado que ya no tienen lluvias y que además tendrá sol, algo fundamental para el crecimiento del césped. De todas maneras, también se están aplicando elementos artificiales para acelerar el proceso.

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El palazo de Boca a River por el Monumental

En el día de ayer, Boca se encargó de exponer el mal estado del campo de juego del Monumental con una breve rueda de prensa que dieron Miguel Merentiel, Leandro Paredes y Nicolás Figal, remarcando incluso que esta situación le jugará en contra al Xeneize.

“Necesitamos de un buen estado del campo para hacerlo de la mejor manera, es parte de esto en este tipo de canchas. Llamó la atención el campo de juego porque me tocó jugar con la Selección y siempre estuvo bien, pero trataremos de hacer el mejor partido posible”, afirmó Leandro Paredes, siendo la voz más fuerte del plantel de Boca.

Por su parte, Merentiel agregó: “Llama la atención que el campo de juego esté así. Sabemos que el clásico es un partido fuera de lo normal así que veremos cómo están las condiciones”.

Parece que River acusó recibo y empezó a moverse aún con más fuerza para poder solucionar el estado del campo de juego y que el césped del Monumental esté en mejores condiciones para un espectáculo tan importante como el Superclásico ante Boca.

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