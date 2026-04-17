Se viene una nueva edición del Superclásico y uno de los temas más comentado de cara al choque que se dará entre River y Boca es el mal estado del campo de juego del Monumental. Desde el Millonario están trabajando incansablemente y a dos días del duelo ya hay imágenes que dan un indicio de cómo llegará el césped.
SUPERCLÁSICO
River metió mano: Así está el césped del Monumental tras la queja de Boca
A dos días del Superclásico entre River y Boca se conocieron nuevas imágenes del estado del campo de juego del Monumental.
Habitualmente el campo de juego del Monumental se ve como una alfombra e incluso los rivales han elogiado enormemente el trabajo de River para poder tener un césped de primer nivel internacional. Pero ahora propios y extraños salieron a pegarle al Millonario por el pésimo estado del suelo del Antonio Vespucio Liberti.
Una mala logística en el armado del escenario para los tres shows que brindó la banda AC/DC sumado a las inclemencias climáticas hicieron que no solo haya manchones marrones sobre el campo de juego de la cancha de River sino que además se notó el pasado miércoles contra Carabobo un suelo desparejo y en algunos sitios lleno de arena.
Así está el campo de juego del Monumental
Lo cierto es que desde hace varios días que el equipo de cancheros del Monumental está trabajando para lograr el mejor resultado posible de cara al Superclásico del próximo domingo y fue Bolavip el medio que publicó una serie de imágenes donde se nota una mejoría interesante en relación con lo que se observó el pasado miércoles en lo que fue victoria de River por Copa Sudamericana.
Claramente el sector más dañado y donde peor gira la pelota es en el área que da la tribuna Centenario y esto no es casualidad ya que allí se montó el escenario de AC/DC. Ya se empieza a ver más superficie verde en la totalidad del paño, lo que es una buena señal, aunque claramente la verdad se verá una vez que la pelota gire y los jugadores comiencen a recorrerla.
Desde River afirman que el campo de juego para el Superclásico contra Boca llegará en muchas mejores condiciones de lo que se observó el pasado miércoles, favorecido por un viernes y un sábado que ya no tienen lluvias y que además tendrá sol, algo fundamental para el crecimiento del césped. De todas maneras, también se están aplicando elementos artificiales para acelerar el proceso.
El palazo de Boca a River por el Monumental
En el día de ayer, Boca se encargó de exponer el mal estado del campo de juego del Monumental con una breve rueda de prensa que dieron Miguel Merentiel, Leandro Paredes y Nicolás Figal, remarcando incluso que esta situación le jugará en contra al Xeneize.
“Necesitamos de un buen estado del campo para hacerlo de la mejor manera, es parte de esto en este tipo de canchas. Llamó la atención el campo de juego porque me tocó jugar con la Selección y siempre estuvo bien, pero trataremos de hacer el mejor partido posible”, afirmó Leandro Paredes, siendo la voz más fuerte del plantel de Boca.
Por su parte, Merentiel agregó: “Llama la atención que el campo de juego esté así. Sabemos que el clásico es un partido fuera de lo normal así que veremos cómo están las condiciones”.
Parece que River acusó recibo y empezó a moverse aún con más fuerza para poder solucionar el estado del campo de juego y que el césped del Monumental esté en mejores condiciones para un espectáculo tan importante como el Superclásico ante Boca.
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