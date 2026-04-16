El mundo del fútbol se vio sacudido por una noticia que involucra a nada menos que Lionel Messi. El capitán de la Selección Argentina, que hace poco tiempo renovó su contrato con el Inter Miami, ahora tomó la decisión de comprar un club en España, ubicado puntualmente en la región de Barcelona.
INESPERADO
Messi compró un club en España y vuelve a Barcelona
Lionel Messi sorprendió a todos y concretó la compra de un club de fútbol que milita en la tercera división de España.
En las últimas horas Lionel Messi anunció la compra de la Unió Esportiva Cornellà, club de Cataluña, que compite en la Tercera RFEF. Esta noticia llegó como una bomba ya que no había demasiados reportes de que el astro rosarino estuviera negociando para la compra de una institución deportiva.
Desde hace tiempo que Lionel Messi y viene sumergiéndose en diferentes proyectos relacionado con la adquisición y fundación de clubes de fútbol. Conocido es el caso del Leones FC, club donde está mayormente involucrado su hermano, que empezó a competir en la Primera C del fútbol argentino. El zurdo también fundó junto a Luis Suárez el Deportivo LSM en Uruguay.
Ahora Lionel Messi tomó la decisión de hacer pie de lleno en Barcelona, ciudad que lo acogió durante más de 20 años, con la compra de un club de fútbol con muchísima tradición en la región de Cataluña donde además se hace mucho hincapié en la formación de jóvenes, un aspecto a lo que el capitán de la Selección Argentina siempre le dio mucho valor.
Cornellà anunció oficialmente la llegada de Lionel Messi
“El futbolista argentino y ocho veces Balón de Oro, Leo Messi, ha formalizado la adquisición de la UE Cornellà, convirtiéndose en el nuevo propietario del club del Baix Llobregat. Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años”
La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo.
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