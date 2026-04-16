River reveló qué tiene Juanfer Quintero: ¿Juega el Superclásico contra Boca?

El duelo contra Carabobo dejó secuelas negativas en River ya que además de la dolencia de Juanfer Quintero también debió marcharse reemplazado Fausto Vera, quien viene siendo una pieza fundamental en el mediocampo del Millonario. El ex Argentinos Juniors en principio tiene un esguince leve de rodilla derecha pero también se someterá a estudios médicos para determinar el grado de su dolencia.

River, con problemas para armar el mediocampo

Hoy en día los únicos dos jugadores que están confirmados en la mitad de cancha de River contra Boca son Aníbal Moreno y Tomás Galván. En caso de que Fausto Vera no está a disposición el que tiene muchas chances de ocupar su lugar es el juvenil Juan Cruz Meza, mientras que en el sector del cuarto volante el que hoy en día tiene más posibilidades de ir desde el arranque es Kendry Páez, reemplazando a Ian Subiabre.

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