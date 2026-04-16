River tuvo una noche bastante compleja contra Carabobo en el Monumental, donde si bien terminó ganando por 1-0 dejó varias dudas en cuanto a su nivel futbolístico. Para colmo una pieza importante como Juanfer Quintero salió de la cancha con molestias justo antes del Superclásico contra Boca del próximo domingo.
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River reveló qué tiene Juanfer Quintero: ¿Juega el Superclásico contra Boca?
Juanfer Quintero jugó de titular contra Carabobo pero salió con una molestia y encendió alarmas antes del Superclásico contra Boca.
Chacho Coudet colocó un once con mayoría de suplentes ante Carabobo por dos motivos: el primero para reservar a los habituales titulares luego de una seguidilla de partidos importantes y también para evaluar con lupa a los que no vienen jugando tanto justo antes de un duelo trascendental contra Boca en el Monumental. Uno de los que fue de la partida fue Juanfer Quintero.
¿Qué tiene Juanfer Quintero?
La realidad es que el nivel de Juanfer Quintero no fue ni por asomo el esperado y para colmo terminó saliendo del campo evidenciando molestias musculares. Finalmente desde las entrañas del cuerpo médico de River revelaron que padece una molestia en el recto anterior izquierdo, por lo que en el día de hoy se realizará estudios que decretarán la gravedad de la dolencia.
Lo cierto es que desde la llegada de Chacho Coudet a la dirección técnica de River, Juanfer Quintero perdió todo protagonismo y claramente pasó a ser suplente, una diferencia muy marcada en relación con lo que sucedía con Marcelo Gallardo. Para colmo los ingresos del colombiano no vienen siendo productivos y esta dolencia tampoco termina ayudando en lo más mínimo.
Juanfer Quintero, con un pie afuera del Superclásico
Todo indica que Juanfer Quintero quedará marginado para el Superclásico contra Boca y habrá que ver si al menor puede integrar el banco de suplentes. Los estudios que se realizará el día de hoy serán claves, al igual que los próximos tres entrenamientos que tendrá el plantel de River antes del duelo pautado para el próximo domingo en el Monumental.
El duelo contra Carabobo dejó secuelas negativas en River ya que además de la dolencia de Juanfer Quintero también debió marcharse reemplazado Fausto Vera, quien viene siendo una pieza fundamental en el mediocampo del Millonario. El ex Argentinos Juniors en principio tiene un esguince leve de rodilla derecha pero también se someterá a estudios médicos para determinar el grado de su dolencia.
River, con problemas para armar el mediocampo
Hoy en día los únicos dos jugadores que están confirmados en la mitad de cancha de River contra Boca son Aníbal Moreno y Tomás Galván. En caso de que Fausto Vera no está a disposición el que tiene muchas chances de ocupar su lugar es el juvenil Juan Cruz Meza, mientras que en el sector del cuarto volante el que hoy en día tiene más posibilidades de ir desde el arranque es Kendry Páez, reemplazando a Ian Subiabre.
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