River puso en duda la presencia de Fausto Vera para el Superclásico vs. Boca. El mediocampista del Millonario debió salir del campo de juego por una inesperada lesión en su rodilla durante el partido frente a Carabobo por la Copa Sudamericana 2026.
RECALCULANDO
River: el posible reemplazo de Fausto Vera para el Superclásico
La lesión de Fausto Vera en el partido de River ante Carabobo obliga a pensar en alternativas para el Superclásico ante Boca.
Las malas noticias en River de cara al Superclásico pasan por la mitad de la cancha. Es que Fausto Vera debió salir reemplazado en apenas 18 minutos de juego, en el partido que el Millonario juega ante el equipo venezolano.
En el Estadio Mas Monumental, el conjunto dirigido por Eduardo Coudet busca su primera victoria en el campeonato internacional. Tras el empate en su debut, frente a Blooming en Bolivia, quiere hacerse fuerte de local para sumar los primeros tres puntos.
Lo complejo de la situación es que juega frente a Carabobo con un ojo puesto en el partido frente a Boca del próximo domingo. Por eso, el DT quiso rotar a sus futbolistas para darle descanso a aquellos que lo necesitaban. En ese marco había decidido mantener a Fausto Vera como titular.
Formación de River vs. Carabobo
El Millonario había salido con este XI inicial: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas.
Sin embargo, rápidamente Coudet debió barajar y dar de nuevo. Porque al minuto 18 de partido, Fausto Vera sufrió una lesión insoportable en su rodilla.
Cómo se lesionó Fausto Vera
El golpe ocurrió en un forcejeo con Ramírez, delantero rival. Parecía una jugada que no llevaba riesgo. Ni para un jugador ni para el otro. Pero tras la fricción entre ambos resultó el argentino ser quien se llevó la peor parte.
Inmediatamente se tiró al suelo. Algo andaba mal. Intentó seguir algunos minutos más en cancha, pero no le dio para continuar. Vera tuvo que pedir el cambio.
Su lugar lo ocupó Aníbal Moreno, que estaba siendo preservado, justamente, para llegar lo más fresco posible al cotejo contra el Xeneize.
Posibles reemplazos de Fausto Vera para el Superclásico
Aunque todavía no hay un parte médico oficial, es posible que el futbolista no llegue a punto para jugar ante Boca. La imagen de su rodilla envuelta en hielo fue bastante elocuente.
En caso de que se ausente, su reemplazo natural parecería ser Kevin Castaño. Un potencial mediocampo sería: Moreno, Castaño, Galván.
Sin Moreno, River pierde contención en la mitad de la cancha. Pero otra opción podría ser retrasar a Galván e incorporar a Juanfer Quintero.
Otra posibilidad bien podría ser mantener a Juan Cruz Meza (es titular esta noche ante Carabobo), junto a Moreno y a Galván.
¿Y una línea de 5 en el fondo, Chacho? Todo está por verse.
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