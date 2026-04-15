River: el posible reemplazo de Fausto Vera para el Superclásico

Sin embargo, rápidamente Coudet debió barajar y dar de nuevo. Porque al minuto 18 de partido, Fausto Vera sufrió una lesión insoportable en su rodilla.

Cómo se lesionó Fausto Vera

El golpe ocurrió en un forcejeo con Ramírez, delantero rival. Parecía una jugada que no llevaba riesgo. Ni para un jugador ni para el otro. Pero tras la fricción entre ambos resultó el argentino ser quien se llevó la peor parte.

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Inmediatamente se tiró al suelo. Algo andaba mal. Intentó seguir algunos minutos más en cancha, pero no le dio para continuar. Vera tuvo que pedir el cambio.

Su lugar lo ocupó Aníbal Moreno, que estaba siendo preservado, justamente, para llegar lo más fresco posible al cotejo contra el Xeneize.

Posibles reemplazos de Fausto Vera para el Superclásico

Aunque todavía no hay un parte médico oficial, es posible que el futbolista no llegue a punto para jugar ante Boca. La imagen de su rodilla envuelta en hielo fue bastante elocuente.

En caso de que se ausente, su reemplazo natural parecería ser Kevin Castaño. Un potencial mediocampo sería: Moreno, Castaño, Galván.

Sin Moreno, River pierde contención en la mitad de la cancha. Pero otra opción podría ser retrasar a Galván e incorporar a Juanfer Quintero.

River Plate se enfrenta a Gimnasia La Plata en el estadio Mas Monumental, por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. FOTO DAMIAN DOPACIO NA ¿Juanfer tendrá su chance? FOTO DAMIAN DOPACIO NA

Otra posibilidad bien podría ser mantener a Juan Cruz Meza (es titular esta noche ante Carabobo), junto a Moreno y a Galván.

¿Y una línea de 5 en el fondo, Chacho? Todo está por verse.

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