El Estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de las Sierras (Bolivia) fue el testigo del regreso luego de años, de River a la Copa Sudamericana, allí igualó 1-1 con Blooming, el gol del "Millonario" lo anotó Sebastián Driussi y River jugó desde los 3 minutos del primer tiempo con un jugador menos por la expulsión de Lucas Martínez Quarta.
Copa Sudamericana: Blooming 1-1 River, el "Millonario" empató en Bolivia
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River regresó a la Copa Sudamericana luego de años y en su debut se trajo un empate 1-1 de Bolivia ante Blooming. Jugó todo el partido con un hombre menos.
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Final, River se trajo un empate de Bolivia
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Blooming busca el segundo, River aguanta y sale de contra
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Blooming reaccionó y Beltrán evitó el segundo
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Goool de Blooming 1-1
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Comenzó el segundo tiempo
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Final del primer tiempo, River gana en Bolivia 1-0
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River con dominio absoluto
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Gooooool de River (Video)
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River empieza a dominar
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River aguanta bien con 10
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Expulsado Martínez Quarta a los 3 minutos (Video)
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El grupo "H"
Copa Sudamericana: Blooming 1-1 River
Blooming y River se enfrentaron en Santa Cruz de las Sierras, a menos de 500 msnm, por la primera fecha del grupo "H" de la Copa Sudamericana y empataron 1-1. El gol del "Millonario" lo anotó Sebastián Driussi y el del conjunto boliviano Anthony Vasquez. El empate fue un buen resultado para River, no por ser visitante, sino porque jugó desde los 3 minutos de juego con un hombre menos por la expulsión de Martínez Quarta.
La primera acción importante del partido fue la expulsión por VAR de Lucas Martínez Quarta. Una tarjeta roja que si bien fue por el VAR, estuvo correctamente sacada ya que el jugador del equipo boliviano se iba derecho al gol. Esa jugada parecía que cambiaría todo pero no fue así. River dominó todo el primer tiempo y estuvo cerca de irse con dos goles de ventaja al descanso. Se fue 1-0 arriba con el gol de Driussi.
En el segundo tiempo en el primer ataque que tuvo Blooming empató. Ahí el partido cambió por completo. El conjunto boliviano se dio cuenta que era local y tenía un jugador más, mucha ventaja como para no llevarse los 3 puntos. Entonces fue el qeu arrinconó a River y casi se lo termina dando vuelta. River fue de contra pero no pudo convertir el segundo. Los últimos minutos River se dedicó a aguantar y llevarse un merecido punto.
Lo que viene para River y Blooming en Sudamericana
En la fecha 2 del grupo "H" de la Copa Sudamericana River recibirá el próximo miercoles 15 de abril a las 21:30hs a Carabobo de Venezuela en el Monumental, mientras que Blooming jugará un día después en Brasil ante Bragantino. Recordemos que el primero de grupo pasará a los octavos de final mientras que el segundo irá a los 16vos de final ante un 3º de grupo de la Copa Libertadores.
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