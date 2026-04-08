Copa Sudamericana: Blooming 1-1 River, el "Millonario" empató en Bolivia

El Estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de las Sierras (Bolivia) fue el testigo del regreso luego de años, de River a la Copa Sudamericana, allí igualó 1-1 con Blooming, el gol del "Millonario" lo anotó Sebastián Driussi y River jugó desde los 3 minutos del primer tiempo con un jugador menos por la expulsión de Lucas Martínez Quarta.

Colidio River Colidio volvió al gol ante Belgrano y quiere volver a marcar esta noche. Copa Sudamericana: Blooming 1-1 River Blooming y River se enfrentaron en Santa Cruz de las Sierras, a menos de 500 msnm, por la primera fecha del grupo "H" de la Copa Sudamericana y empataron 1-1. El gol del "Millonario" lo anotó Sebastián Driussi y el del conjunto boliviano Anthony Vasquez. El empate fue un buen resultado para River, no por ser visitante, sino porque jugó desde los 3 minutos de juego con un hombre menos por la expulsión de Martínez Quarta.

La primera acción importante del partido fue la expulsión por VAR de Lucas Martínez Quarta. Una tarjeta roja que si bien fue por el VAR, estuvo correctamente sacada ya que el jugador del equipo boliviano se iba derecho al gol. Esa jugada parecía que cambiaría todo pero no fue así. River dominó todo el primer tiempo y estuvo cerca de irse con dos goles de ventaja al descanso. Se fue 1-0 arriba con el gol de Driussi.

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En el segundo tiempo en el primer ataque que tuvo Blooming empató. Ahí el partido cambió por completo. El conjunto boliviano se dio cuenta que era local y tenía un jugador más, mucha ventaja como para no llevarse los 3 puntos. Entonces fue el qeu arrinconó a River y casi se lo termina dando vuelta. River fue de contra pero no pudo convertir el segundo. Los últimos minutos River se dedicó a aguantar y llevarse un merecido punto.

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Impacto-en-River-por-la-decisión-de-Chacho-Coudet-que-hunde-a-Marcelo-Gallardo Coudet pone lo mejor para esta noche ante Blooming. FOTO: NA Lo que viene para River y Blooming en Sudamericana En la fecha 2 del grupo "H" de la Copa Sudamericana River recibirá el próximo miercoles 15 de abril a las 21:30hs a Carabobo de Venezuela en el Monumental, mientras que Blooming jugará un día después en Brasil ante Bragantino. Recordemos que el primero de grupo pasará a los octavos de final mientras que el segundo irá a los 16vos de final ante un 3º de grupo de la Copa Libertadores. Embed Live Blog Post Final, River se trajo un empate de Bolivia Live Blog Post Blooming busca el segundo, River aguanta y sale de contra A falta de 15 minutos River siente el cansancio y el equipo boliviano lo presiona para hacer el segundo. Per los de Coudet salen de contra y pueden lastimar. Live Blog Post Blooming reaccionó y Beltrán evitó el segundo El equipo boliviano se dio cuenta que es local y tiene un jugador más y empezó a complicar a River. Beltrán sacó un tiro libre que se le metia abajo a la derecha. La pelota terminó en el córner. Live Blog Post Goool de Blooming 1-1 En el primer ataque del segundo tiempo el equipo boliviano logra el empate. Live Blog Post Comenzó el segundo tiempo Live Blog Post Final del primer tiempo, River gana en Bolivia 1-0 Live Blog Post Bustos tuvo el segundo Bustos ingresó en diagonal por la derecha, quedó frente al arquero, le sacudió al arco pero este sacó al córner. River muy cerca de ampliar la diferencia. Live Blog Post River con dominio absoluto Ni siendo local, ni con un hombre de más Blooming puede ser superior a River. El equipo argentino es claro dominador y no será extraño que llegue el segundo. Deberá administrar el cansansio ya que en los últimos minutos puede llegar a mermar el rendimiento y ahí si sacar ventaja el conjunto boliviano. Será fundamental que Coudet sepa en que momento hacer cambios para darle aire al equipo. Live Blog Post Gooooool de River (Video) River ya dominaba el partido y dejaba al descubierto la inexperiencia en estos torneos de Blooming. Con un jugador menos y un gran gesto técnico de Driussi pone el 1-0 para River en Bolivia. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/matiasm_02/status/2042047263661232146&partner=&hide_thread=false El gol de Sebastián Driussi para el 1-0 de River a Blooming.#Sudamericanapic.twitter.com/haxdvJFj6D — Mati (@matiasm_02) April 9, 2026 VER + Live Blog Post River empieza a dominar Si bien no lo hace con mucho peligro, River está dominando el partido. Se rearmó bien después de la expulsión, no pasa sobresaltos y crea alguna que otra jugada de gol. Se mueve bien en bloque para no dejar espacios vacios. Live Blog Post River aguanta bien con 10 Sobre 15 minutos Blooming no saca provecho del hombre de más que tiene y River le está jugando de igual a igual. El "Chacho" Coudet tuvo que poner a Pezzella para rearmar la defensa. Live Blog Post Expulsado Martínez Quarta a los 3 minutos (Video) En una jugada muy parecida a la de hoy entre Barcelona y Atlético Madrid, Martínez Quarta derribó al delantero del conjunto boliviano que se iba al gol y por medio del VAR fue expulsado. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TendenciaDepor/status/2042042686820020400&partner=&hide_thread=false "Martínez Quarta"Porque se fue expulsado a los 5 minutos por roja directa en el partido de River Plate ante Blooming en su debut en la Conmebol Sudamericana. Ya arrancaron como el orto en esta copa falopa los Millonarios hijos de re mil putas.pic.twitter.com/iQuw5Gc4qv — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) April 9, 2026 VER + Live Blog Post Arrancó el partido Live Blog Post Los 10 campeones de Libertadores en Sudamericana 2026 La Copa Sudamericana de 2026 está muy potenciada por los equipos participantes, no solo hay grandes equipos, además hay 10 equipos que son campeones de Copa Libertadores que están participando, ellos son: San Lorenzo, Racing, River, Olimpia, Gremio, Santos, Vasco, Botafogo, San Pablo, y Atlético Mineiro. Live Blog Post Probables formaciones Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho. River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Tomás Galván o Juan Fernando Quintero, Fausto Vera, Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. VER + Live Blog Post El grupo "H" Además de River y Blooming en el grupo "H" se encuentran Bragantino de Brasil y Carabobo de Venezuela que se enfrentarán mañana a las 21:30hs en el país caribeño. Esta es una de las zonas más duras de toda la competición.