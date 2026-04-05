Cómo la IA terminó matando iraníes para el Pentágono

Parte del cambio se debe a los inmensos costos que implica la construcción de estos modelos. La investigación sobre tecnologías de propósito general (las otras GPT) ha resaltado con frecuencia la importancia del sector de defensa como vía para superar los problemas de adopción. «Las GPT se desarrollan más rápido cuando existe un sector de aplicación amplio, exigente y generador de ingresos», escribió el economista David J. Teece en 2018 , «como las compras de transistores y microprocesadores iniciales por parte del Departamento de Defensa de EE. UU.».

Las restricciones presupuestarias flexibles y la naturaleza a largo plazo de los contratos de defensa, junto con las métricas de éxito a menudo imprecisas, convierten al sector militar en un cliente muy atractivo para las nuevas tecnologías. Dada la necesidad de las startups de IA, en particular, de obtener inversiones grandes y a largo plazo, el recurso a la financiación militar era quizás inevitable. Pero esto no explica la rapidez del cambio ni el hecho de que todos los principales laboratorios de investigación de IA estadounidenses se movieran en la misma dirección.

En los últimos años, el panorama de la competencia capitalista ha cambiado drásticamente, pasando de un modelo regido por los ideales neoliberales del libre mercado a uno impregnado de preocupaciones geopolíticas. Para comprender este cambio, desde el neoliberalismo hasta la geopolítica, es fundamental entender las relaciones entre los Estados y sus grandes empresas tecnológicas. Estas relaciones entre el Estado y el capitalismo fueron cruciales para las primeras manifestaciones del imperialismo —Lenin, en una frase célebre, caracterizó el imperialismo de su época como una fusión entre el capital monopolista y las grandes potencias— y mantuvieron su influencia a lo largo del siglo XX. En las últimas décadas, esto se ha materializado en un amplio consenso entre la élite tecnológica y política sobre el papel de la tecnología digital en la innovación, el crecimiento y el poder estatal.

Sin embargo, en los últimos años, esta armonía de intereses entre los grupos de élite se ha desmoronado. Una serie de procesos superpuestos, que cobraron especial impulso en la década de 2010, han desmantelado este orden, dejando tras de sí fragmentos de posibles nuevos acuerdos tanto en Estados Unidos como en China.

Algunas de las empresas instaladas en Silicon Valley.

El consenso de Silicon Valley

Hasta mediados de la década de 2010, Estados Unidos estuvo dominado por lo que podría denominarse el Consenso de Silicon Valley. En este contexto, existía un amplio consenso entre la élite política y la tecnológica sobre el papel de la tecnología en el mundo, sobre lo que se requería para que prosperara, sobre los supuestos valores estadounidenses que encarnaba y sobre los requisitos para la acumulación de capital en el sector tecnológico. Tanto para la élite tecnológica como para la clase política, la comunicación, el capital, los datos y la tecnología globalizados servían a sus intereses.

El Consenso de Silicon Valley atrajo tanto a las élites tecnológicas como a las políticas porque se basaba en la creencia en la capacidad de la tecnología para crear un mundo de comercio y datos sin fronteras liderado por Estados Unidos. Si bien el sector tecnológico pudo haber tenido (inicialmente) impulsos más utópicos que el pragmático realismo geopolítico del Estado, ambos veían la posibilidad de alcanzar sus objetivos comunes a través de los mismos medios.

En la práctica, esto significó que se le dio carta blanca al sector tecnológico, con regulaciones o bien notablemente ausentes o, curiosamente, facilitando su actividad. La desregulación fue, por supuesto, un elemento central del período neoliberal en general, pero se aplicó particularmente a las empresas tecnológicas, dada su capacidad para confundir las categorías regulatorias existentes y "perturbar" las normas vigentes. La falta de leyes federales significativas sobre privacidad o de medidas respecto a la situación laboral de los trabajadores en la economía colaborativa es indicativa de esta amplia disposición a permitir que las empresas digitales actúen a su antojo.

Bajo la presidencia de Bill Clinton, el Marco para el Comercio Electrónico Global estableció políticas que, según el profesor de estudios internacionales Henry Farrell , lograron "desalentar a los legisladores de intentar gravar o regular" la economía digital, y en su lugar optaron por una regulación voluntaria liderada por la industria. La creencia fundamental aquí —que sigue vigente hasta el día de hoy— era que cualquier regulación simplemente obstaculizaría la innovación y la expansión de la tecnología y el poder de Estados Unidos.

La normativa que se aprobó tenía como objetivo principal facilitar la expansión de las empresas digitales. Por ejemplo, el artículo 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996 codificó una responsabilidad limitada para las empresas tecnológicas respecto al contenido publicado en sus plataformas en línea, en marcado contraste con otros editores. Como resultado, «los tribunales que aplican este criterio han desestimado diversas demandas contra proveedores de servicios, incluyendo casos de difamación, negligencia, discriminación en la vivienda y acoso cibernético». El artículo 230 también otorgó a las empresas tecnológicas un control significativo sobre la moderación de contenido, permitiéndoles decidir qué es apropiado y qué no lo es para sus servicios.

En el extranjero, el Consenso de Silicon Valley implicaba que el Estado persuadiera a otros países para que abandonaran políticas que pudieran perjudicar a las empresas tecnológicas digitales estadounidenses. Cuando Francia propuso un impuesto del 3 % a los gigantes de las plataformas, Estados Unidos amenazó con aranceles del 100 % en represalia. Finalmente, Francia siguió adelante con la medida.

También se impulsaron esfuerzos para moldear las normas del comercio internacional a imagen y semejanza de las empresas tecnológicas. Varios acuerdos comerciales recientes, como el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá y el Acuerdo de Comercio Digital entre Estados Unidos y Japón, incluyen cláusulas que se asemejan a las protecciones legales de la Sección 230. Invocando el mismo lenguaje anticuado de la ley de la década de 1990, las cláusulas relativas a los "servicios informáticos interactivos" han buscado extender a otros países las mismas protecciones legales que reciben las empresas digitales en Estados Unidos. El resultado es una expansión significativa de la protección frente a la responsabilidad, los litigios y otros desafíos legales. Si bien los países se resisten, durante el primer mandato de Trump estos acuerdos comerciales fueron considerados "modelos de referencia" sobre cómo debería ser el comercio digital en futuros acuerdos.

Es importante destacar que el consenso de Silicon Valley sobre la globalización económica y digital también se extendió a China durante este período. No todos los sectores del capital estadounidense estaban dispuestos a entablar relaciones económicas con China, lo que generó una tensión fundamental entre los distintos elementos del capitalismo estadounidense, especialmente en la década de 2000. Los fabricantes se mostraban reacios a aceptar la entrada de competidores chinos con mano de obra barata, y los sindicatos se oponían a la externalización de empleos a China. Mientras tanto, el aparato de seguridad nacional del Estado estadounidense también mantenía su preocupación por el potencial poder geopolítico del Estado chino. Sin embargo, a la hora de determinar la dirección de la política estadounidense hacia China, estos grupos fueron superados por una coalición de capital financiero, capital de plataformas y grandes fabricantes que veían en China una fuente de mano de obra barata.

A finales de la década de 1990, la política estadounidense dio un giro significativo hacia la apertura a China, con el objetivo de incorporarla al sistema capitalista. En 1998, Clinton realizó la primera visita presidencial a China desde la represión de la Plaza de Tiananmen, lo que puso de manifiesto la primacía de los intereses económicos sobre las preocupaciones por los derechos humanos. Poco después, se firmó un acuerdo comercial entre ambos países y Estados Unidos admitió a China en la OMC.

solados IA Soldados IA. FOTO: XAI / GROK

Es importante destacar que las fracciones de capital estadounidense que apoyaron estas iniciativas también actuaron como amortiguadores clave durante posibles crisis geopolíticas. Como escribe el economista político Ho-fung Hung en su libro Clash of Empires , contribuyeron a facilitar «resoluciones rápidas y conciliadoras a crisis como la crisis de los misiles de Taiwán en 1996, el bombardeo estadounidense de la embajada china en Belgrado en 1999 y el enfrentamiento entre un avión espía estadounidense y un caza chino sobre el Mar de China Meridional en 2001». En otras palabras, el capital estadounidense desempeñó un papel fundamental en el mantenimiento de la paz y la creciente integración económica.

Para las principales empresas tecnológicas, la apertura a China ha sido una prioridad. Empresas como Apple llegaron a depender en gran medida de la mano de obra china con bajos salarios para fabricar sus productos. A medida que China se ha convertido en un país de renta media, el atractivo de su vasto mercado de consumo también ha crecido, y muchas empresas están dispuestas a cumplir con los requisitos del Estado chino para entrar en el mercado.

Los vínculos entre el capital estadounidense de las plataformas tecnológicas y la economía china se han extendido al ámbito personal, con diversas élites tecnológicas buscando congraciarse con el liderazgo chino. En un caso particularmente llamativo, Mark Zuckerberg aprendió chino, declaró estar leyendo el libro de discursos de Xi Jinping y, durante una reunión con él, supuestamente le pidió que le diera a su hija nonata un nombre chino honorífico (Xi se negó). El apoyo del capital de las plataformas a la integración china fue un pilar fundamental del Consenso de Silicon Valley.

El consenso que prevaleció durante la década de 2000 y gran parte de la de 2010 se caracterizó, por lo tanto, por una amplia armonía de intereses entre el capital de las plataformas y el Estado. Existía un acuerdo sobre la importancia de la globalización, basada en los mercados capitalistas y sustentada en las tecnologías digitales. Asimismo, había un deseo compartido de una regulación mínima y una máxima innovación, consideradas inseparables.

Durante este periodo, los intereses económicos cobraron gran importancia. Las preocupaciones sobre la seguridad nacional quedaron relegadas a un segundo plano y se consideró que se resolverían mediante la expansión del comercio. Incluso la Guerra contra el Terror, a pesar de su retórica, nunca representó una amenaza existencial, ni un conflicto que justificara la interrupción de la globalización económica. La centralidad de los intereses económicos y el auge del poder tecnológico les otorgaron un papel dominante, marcando el rumbo de la sociedad y la economía.

Gemelo digital 4

Consenso deshecho

Hoy en día, la situación de las plataformas y los estados es muy diferente. Las preocupaciones geopolíticas ocupan ahora un lugar central en la mente de todos los responsables políticos e influyen cada vez más en las decisiones de inversión de los capitalistas. Un aspecto destacado de esta transformación es el surgimiento de una nueva facción del capital de Silicon Valley y una división de visiones del mundo entre la élite tecnológica estadounidense.

Por un lado, persiste un poderoso grupo de empresas tecnológicas que siguen beneficiándose del capitalismo digital globalizado. Estas grandes empresas tecnológicas han sido socialmente liberales y económicamente neoliberales, dispuestas tanto a adoptar una versión edulcorada de la política identitaria como a utilizar el Estado para facilitar su expansión global. Estas compañías mantienen una visión globalista hasta el día de hoy, en gran medida porque su poder y negocio se basan en un mundo neoliberal de libre comercio de bienes, servicios y datos.

Al mismo tiempo, las grandes empresas tecnológicas también han experimentado una transformación en la última década: dependen cada vez más del Estado como defensor de sus intereses en el extranjero, se han integrado progresivamente al aparato de seguridad nacional y se han vuelto decisivamente contra las posturas liberales y de izquierda de sus trabajadores de base.

Por otro lado, se observa la creciente influencia de una derecha tecnológica que ha cobrado gran protagonismo. A diferencia de los neoliberales más ortodoxos y cohesionados de las grandes tecnológicas, este grupo alberga una multitud de ideologías e ideas radicales contrapuestas, desde utopías libertarias de estados-red hasta visiones tecnomonárquicas y posturas abiertamente eugenésicas. Este grupo siempre ha existido en cierta medida en el mundo de Silicon Valley , pero en las últimas décadas ha pasado a un segundo plano.

Mientras que gran parte de las grandes tecnológicas han sido tradicionalmente firmes demócratas, este grupo ha sido abiertamente pro-Trump desde el principio. Peter Thiel fue el primer miembro de la élite tecnológica en apoyar a Trump en 2016, y el fundador de Anduril, Palmer Luckey, ha declarado que fue despedido de Meta por donar a Trump. (Meta niega esta historia). Si bien este grupo se beneficia del ascenso de Trump, su nueva prominencia también refleja cambios más amplios: el auge de la extrema derecha en todo el mundo, la represión gerencial contra los trabajadores del sector tecnológico y el amplio giro posneoliberal supervisado tanto por Trump como por el presidente Biden.

El auge de la competencia geopolítica también ha conllevado una mayor atención política, financiación de capital riesgo y presupuestos congresionales disponibles para ser captados. Las antiguas ideas neoliberales de conectar el mundo a través de la infraestructura corporativa han dado paso a visiones de un conflicto irreconciliable entre grandes potencias. Y mientras que el grupo más neoliberal se beneficia significativamente de la expansión global de sus negocios o depende en gran medida de las exportaciones, la nueva derecha tecnológica suele tener al gobierno estadounidense como cliente principal y tiene un interés, motivado por la seguridad, en repatriar la producción manufacturera.

El auge de este centro de poder tecnológico rival ha puesto fin al momento de consenso, y en su lugar se libra una lucha hegemónica sobre cómo colaborarán la tecnología estadounidense y el Estado estadounidense. Dos de los principales puntos de controversia giran en torno a los fines con los que colaboran la élite tecnológica y la élite política, y la visión del orden internacional que ello implica.

En cuanto al primer punto, la nueva derecha tecnológica aboga por una transformación en la que el complejo tecnológico estatal no se centre en la expansión liberal de los mercados digitales, sino en garantizar la seguridad nacional frente a rivales geopolíticos. Para esta nueva derecha, los ejemplos más destacados son las emergentes empresas tecnológicas de defensa que buscan reemplazar a los contratistas de defensa tradicionales. Lo que está en juego es mucho: el Pentágono gastó más de 14 billones de dólares en las dos primeras décadas del siglo XXI, de los cuales aproximadamente un tercio se destinó únicamente a los cinco contratistas más grandes.

Frente a las empresas ya establecidas, el nuevo complejo militar-industrial promete un conjunto mucho más ágil de startups que ofrecen una innovación más rápida y adaptable. Los inversores de capital riesgo también se han alineado en gran medida con esta nueva perspectiva tecnonacionalista. Dada la alta concentración del sector, han sido especialmente influyentes las señales de firmas líderes como Andreessen Horowitz y General Catalyst. Se están creando nuevos fondos de inversión y existe un grupo creciente y activo de inversores de capital riesgo que abogan por un giro hacia la industrialización de la defensa. Hay indicios tempranos de que también se está produciendo un cambio cultural entre los trabajadores de base del sector tecnológico. Lo que antes era un espacio bastante liberal ahora ve cómo un número creciente de trabajadores rechaza las protestas anteriores contra los contratos con el ejército, considerándolas síntomas de una postura antiamericana.

espionaje pegasus.jpg

Si bien mantienen su visión globalizada, las grandes tecnológicas también han buscado cada vez más congraciarse con las agencias de seguridad nacional de todo el mundo. Amazon, en particular, se ha convertido en una infraestructura esencial de facto para el ejército: firmó acuerdos de computación en la nube con la CIA y otras agencias de inteligencia estadounidenses en 2013, otro en 2020, un contrato de 10.000 millones de dólares con la NSA en 2021 y un nuevo contrato con el Ejército de EE. UU. en 2024. Pero todos los gigantes de la nube han creado infraestructuras especializadas para las agencias de seguridad e incluso para los gigantes tradicionales de la industria militar.

Más allá de los flujos de dinero, también existen flujos de personal, con una importante rotación de personal entre las empresas tecnológicas y el ejército que garantiza redes más estrechas e integradas entre ambos. Amazon, Microsoft y Google llevan mucho tiempo practicando esto, y en 2024 OpenAI se sumó a la tendencia al nombrar a Paul M. Nakasone, exfuncionario de la NSA, miembro de su junta directiva. A medida que han surgido conflictos en todo el mundo, las grandes tecnológicas participan cada vez más activamente, desde la protección de datos del gobierno ucraniano hasta el suministro de infraestructura para la guerra de Israel en Gaza. El Estado de seguridad nacional del siglo XXI se está construyendo cada vez más sobre la infraestructura propiedad de las grandes tecnológicas y operada por ellas, lo que vincula a estos gigantes digitales a un nuevo complejo militar-industrial.

Esto plantea un segundo cambio importante en la relación entre tecnología y Estado: la evolución de las visiones del orden internacional. Junto con el creciente apoyo al tecnonacionalismo, los intereses de seguridad nacional que buscan frenar a China se han desatado en los últimos años. Mediante el uso de diversas herramientas —aranceles, control de inversiones, controles de exportación, entre otras—, Estados Unidos se ha alejado definitivamente de la era neoliberal de la globalización y el libre comercio.

Varias empresas tecnológicas han instrumentalizado la retórica sobre la amenaza de la competencia china para resistirse a la regulación. Además, las principales startups de IA han comenzado recientemente a promover la narrativa de una lucha de suma cero entre Estados Unidos y China. Sam Altman pasó de enfatizar la necesidad de dialogar y colaborar con China sobre IA a argumentar en The Washington Post que el futuro de la IA debería estar en manos de una «coalición de países afines liderada por Estados Unidos».

De manera similar, Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, pasó de preocuparse por los peligros de una carrera por la IA entre Estados Unidos y China a insistir en que existe una división entre países democráticos y autoritarios, y que las democracias deben ganar la batalla por la IA . Por el contrario, las grandes empresas de IA y semiconductores se han abstenido en gran medida de avivar las tensiones geopolíticas. Como corresponde a su presencia global y su deseo de un mundo más neoliberal, abogan habitualmente por un mundo basado en la libre circulación de bienes, servicios y datos.

Todo esto refleja una profunda ruptura del consenso de Silicon Valley. Si bien antes el objetivo común del Estado estadounidense y el capital de las plataformas era un mundo globalizado de comercio y tecnología, hoy presenciamos la fragmentación tecnonacionalista de este orden. Los elementos vagamente liberales de Silicon Valley están siendo atacados y reemplazados por una derecha cada vez más virulenta que se alinea con el Estado mediante contratos gubernamentales y una visión bipolar del mundo. Nuestro periodo se caracteriza por visiones hegemónicas contrapuestas: por un lado, una globalización neoliberal y, por otro, visiones maniqueas del orden mundial. Necesitamos urgentemente alternativas. El futuro está lejos de estar definido.

----------------------------

Otras noticias en Urgente24:

El video que indigna: El gesto racista del padre de Agostina Páez, tras su liberación

Confirmado: Manuel Adorni y familia en el 'all inclusive' de Aruba

La nueva miniserie de 8 capítulos perfecta para devorar este finde largo

Cambian las transferencias para siempre: la modificación que impacta en Argentina

Una de las mayores y más histórica fábrica de vidrios de Argentina será una planta importadora