El video que indigna: El gesto racista del padre de Agostina Páez

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Tras 2 meses detenida y fianza de US$ 20.000, Agostina Páez volvió a la Argentina

Ayer (01/04), Agostina Páez retornó a la Argentina tras permanecer en prisión domiciliaria en Brasil durante dos meses, y luego de pagar una fianza de US$20 mil (60 salarios mínimos de Brasil de US$ 330).

"Me he sentido muy desamparada. He estado muy triste, la he pasado muy mal. Han sido meses muy duros para mí. Todavía no puedo creer que estoy acá. Hasta el último minuto no sabía qué iba a pasar. Cuando me subí al avión, sentí una enorme tranquilidad y emoción. Tenía terror de ir a la cárcel", declaró en su arribo al país.

Los tribunales de segunda instancia de Río de Janeiro ordenaron el pasado lunes 30 de marzo retirar la tobillera electrónica de la joven argentina, devolverle su pasaporte y dejarla regresar a su país.

Una sala de alzada le concedió un habeas corpus en una resolución donde se criticó al juez carioca de primera instancia que intervino en el caso. Los camaristas expresaron que la permanencia forzosa de Páez en Brasil, una vez finalizada la etapa de recolección de pruebas, carecía de fundamento procesal.

"Yo les he pedido perdón a todos, a pesar de que los que estaban adentro del barrio, hay un montón de denuncias falsas, igual les he pedido perdón", dijo, y contó el "terror" que sentía cuando pedían que la condenen a 15 años de prisión.

La abogada argentina, de 29 años, había sido detenida en Río de Janeiro luego de que se conociera un video donde se la ve haciendo gestos racistas hacia los empleados de un bar en Ipanema.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y derivó en su intervención por parte de las autoridades locales, en el marco de la legislación brasileña que sanciona expresamente los actos de discriminación racial.

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