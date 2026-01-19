Racismo: Qué pasó con la abogada argentina detenida en Brasil y por qué intervino el consulado

El consulado argentino en Río de Janeiro tiene previsto recibir en las próximas horas a la abogada argentina que fue detenida en Brasil luego de que se difundieran imágenes en las que se la observa realizando gestos de racismo a la salida de un bar en el barrio de Ipanema. El encuentro tendrá como objetivo interiorizarse sobre su situación judicial y brindarle asistencia consular.
La protagonista del episodio es Agostina Páez, una joven de 29 años oriunda de Santiago del Estero, que fue filmada durante el fin de semana en la zona sur de la ciudad carioca. El video se viralizó rápidamente en redes sociales y derivó en su intervención por parte de las autoridades locales, en el marco de la legislación brasileña que sanciona expresamente los actos de discriminación racial.
Según confirmaron fuentes oficiales, la representación diplomática argentina evaluará el estado del proceso y las condiciones impuestas por la Justicia brasileña, sin interferir en la investigación en curso. El rol del consulado se limitará a garantizar que se respeten los derechos de la ciudadana argentina durante el trámite judicial.
El abogado defensor de Páez, Sebastián Robles, explicó que su clienta se encuentra cumpliendo con las medidas dispuestas por las autoridades. Entre ellas, se le permitió conservar su documento nacional de identidad, aunque le fue retenido el pasaporte, y se le impuso la utilización de un dispositivo de control electrónico, cuya notificación formal se concretaría en los próximos días.
“El objetivo es que se respete el debido proceso y que ella pueda afrontar esta situación conforme a las normas vigentes en Brasil”, señaló el letrado, quien además manifestó la voluntad de colaborar con cada una de las instancias judiciales que se abran a partir del caso.
Desde la defensa describieron un cuadro de fuerte preocupación familiar y remarcaron el impacto emocional que generó la detención. En ese contexto, indicaron que se está trabajando para acceder al expediente y conocer en detalle las actuaciones realizadas hasta el momento por la Justicia brasileña.
Uno de los puntos que buscarán esclarecer es el contexto en el que se produjo el episodio registrado en video. Según Robles, la defensa intentará determinar si existieron provocaciones o situaciones previas que permitan reconstruir con mayor precisión lo ocurrido dentro y fuera del local nocturno.
Mientras tanto, Páez permanece en Brasil a disposición de las autoridades, a la espera de nuevas definiciones judiciales. El caso generó repercusión tanto en redes sociales como en ámbitos diplomáticos, en un país donde los delitos vinculados a la discriminación racial tienen un tratamiento penal específico y severo.
La intervención del consulado argentino se enmarca en los procedimientos habituales de asistencia a ciudadanos detenidos en el exterior, que incluyen el seguimiento del proceso judicial y el contacto con las autoridades locales, sin implicar injerencia en las decisiones de la Justicia del país anfitrión.
