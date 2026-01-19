Racismo: Qué pasó con la abogada argentina detenida en Brasil y por qué intervino el consulado

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NAagencia/status/2012606153486655795&partner=&hide_thread=false ABOGADA ARGENTINA DETENIDA EN BRASIL POR RACISMO



, () — La Policía Civil de Río de Janeiro intervino en Ipanema contra una turista argentina identificada como Agostina Paez, de 29 años, abogada de profesión.



Todo comenzó por una… pic.twitter.com/16xEzsseyn — Noticias Argentinas (@NAagencia) January 17, 2026

Abogada detenida y con miedo

Desde la defensa describieron un cuadro de fuerte preocupación familiar y remarcaron el impacto emocional que generó la detención. En ese contexto, indicaron que se está trabajando para acceder al expediente y conocer en detalle las actuaciones realizadas hasta el momento por la Justicia brasileña.

Uno de los puntos que buscarán esclarecer es el contexto en el que se produjo el episodio registrado en video. Según Robles, la defensa intentará determinar si existieron provocaciones o situaciones previas que permitan reconstruir con mayor precisión lo ocurrido dentro y fuera del local nocturno.

Mientras tanto, Páez permanece en Brasil a disposición de las autoridades, a la espera de nuevas definiciones judiciales. El caso generó repercusión tanto en redes sociales como en ámbitos diplomáticos, en un país donde los delitos vinculados a la discriminación racial tienen un tratamiento penal específico y severo.

La intervención del consulado argentino se enmarca en los procedimientos habituales de asistencia a ciudadanos detenidos en el exterior, que incluyen el seguimiento del proceso judicial y el contacto con las autoridades locales, sin implicar injerencia en las decisiones de la Justicia del país anfitrión.

____________________________

