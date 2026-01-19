¿Julieta Ortega y Juan Román Riquelme están saliendo? Lo que muchos se preguntaron durante los últimos días ya tiene una respuesta, al menos, de parte de la actriz. Y es que, Julieta Ortega se ha referido a los rumores sobre un supuesto romance con el presidente de Boca Juniors
Qué dijo Julieta Ortega del 'romance' con Juan Román Riquelme: "Una persona que..."
La actriz Julieta Ortega rompió el silencio sobre los rumores de un supuesto romance con Juan Román Riquelme: ¿Qué dijo?
Julieta Ortega y Juan Román Riquelme
Julieta Ortega ha sido vinculada sentimentalmente con Juan Román Riquelme y decidió contar su verdad.
La actriz rompió el silencio este lunes 19/01 y negó tener un romance con Riquelme, luego de que trascendiera el rumor de un supuesto vínculo entre ambos, y que se dijera que el exfutbolista habría sido visto yendo a buscar a la artista en su casa.
Ante la consulta de un periodista de Puro Show (El Trece), en la puerta del teatro donde trabaja la famosa, Julieta Ortega dijo: "Me da mucho pudor hablar sobre una persona que ni idea, pero no es cierto. Ya me lo preguntaron, y casi que les puse la puerta en la cara, perdón por eso, pero no, no, no es cierto nada de lo que dijeron".
Una cronista de El Nueve que también estaba en el lugar insistió, pero Ortega volvió a negarlo e indicó: "Estoy en Mar del Plata haciendo temporada, así que no podría estar iniciando un romance con nadie salvo que sea alguien que esté acá".
Luego, el periodista de El Trece le preguntó: “Pero, ¿lo conocés? ¿Alguna vez te lo cruzaste?“. A lo que la actriz contestó: "Lo conozco, como conozco a un montón de gente, y nada, conocer a alguien es otra cosa".
Acerca de cómo le llegó el rumor sobre el supuesto romance con Riquelme, Ortega contó: "Me enteré porque me escribió alguien por WhatsApp, un periodista que no sé quién es, y le dije: 'No, no, de ninguna manera'".
"Pero tampoco quiero ampliar nada porque no sé, me da un poco de pudor hablar de alguien que no tiene que ver conmigo", sentenció.
¿Juan Román Riquelme fue a buscar a Julieta Ortega a su casa?
En eso, el movilero de El Trece le preguntó a la actriz si Riquelme la había pasado a buscar por su casa, lo que hizo que se disparara el rumor de que ambos estaban saliendo.
“O sea, ¿nunca habría pasado por tu casa, como se dice?“, consultó el cronista. Y Julieta respondió: "No, no".
Sin embargo, aunque la actriz lo negó, algunos consideran que lo hizo con cierta duda, lo que ha llamado la atención de algunos.
Finalmente, le preguntaron "¿Y por qué crees que sale este rumor?. A lo que Ortega dijo: "No tengo la menor idea. Estoy sorpresa como ustedes. No sé, no sé, no tengo idea".
En ese contexto, en Puro Show recordaron un dato curioso. Y es que, en una entrevista del año 2014, Julieta Ortega habría contado que su hijo Benito es fanático de Riquelme y que su sueño sería que ella se case con el exfutbolista.
