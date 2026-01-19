Qué dijo Julieta Ortega del 'romance' con Juan Román Riquelme: "Una persona que..."

Luego, el periodista de El Trece le preguntó: “Pero, ¿lo conocés? ¿Alguna vez te lo cruzaste?“. A lo que la actriz contestó: "Lo conozco, como conozco a un montón de gente, y nada, conocer a alguien es otra cosa".

Acerca de cómo le llegó el rumor sobre el supuesto romance con Riquelme, Ortega contó: "Me enteré porque me escribió alguien por WhatsApp, un periodista que no sé quién es, y le dije: 'No, no, de ninguna manera'".

"Pero tampoco quiero ampliar nada porque no sé, me da un poco de pudor hablar de alguien que no tiene que ver conmigo", sentenció.

¿Juan Román Riquelme fue a buscar a Julieta Ortega a su casa?

En eso, el movilero de El Trece le preguntó a la actriz si Riquelme la había pasado a buscar por su casa, lo que hizo que se disparara el rumor de que ambos estaban saliendo.

“O sea, ¿nunca habría pasado por tu casa, como se dice?“, consultó el cronista. Y Julieta respondió: "No, no".

Sin embargo, aunque la actriz lo negó, algunos consideran que lo hizo con cierta duda, lo que ha llamado la atención de algunos.

Finalmente, le preguntaron "¿Y por qué crees que sale este rumor?. A lo que Ortega dijo: "No tengo la menor idea. Estoy sorpresa como ustedes. No sé, no sé, no tengo idea".

En ese contexto, en Puro Show recordaron un dato curioso. Y es que, en una entrevista del año 2014, Julieta Ortega habría contado que su hijo Benito es fanático de Riquelme y que su sueño sería que ella se case con el exfutbolista.

