Netflix acaba de sumar a su catálogo una miniserie que se mueve entre el thriller clásico y los viejos misterios británicos, con una historia que en apariencia es simple pero es más de lo que deja ver al principio. Inspirada en el universo de Agatha Christie, avanza con ironía y ritmo corto, y queda dando vueltas después del último episodio.
ES TOP 10 EN VARIOS PAÍSES
Tiene 3 episodios y es la miniserie perfecta para maratonear este finde
Una miniserie elegante, filosa y breve que Netflix lanzó recién: crimen, alta sociedad y una heroína inesperada. 3 episodios que se ven de corrido y enganchan.
Netflix se animó a usar una Agatha Christie incómoda y no fracasó
La serie en cuestión es Agatha Christie: Las siete esferas (en inglés, Agatha Christie's Seven Dials), que se estrenó en Netflix el 15 de enero de 2026 con una ventaja enorme de entrada: son solo 3 episodios. Nada de relleno, nada de temporadas infladas artificialmente. Se ve de corrido y se termina cuando tiene que terminar.
La trama adapta la novela del mismo nombre de 1929, una de las más incómodas y menos queridas del catálogo de Agatha Christie, lo cual ya marca una decisión poco conservadora. Acá no hay Hércules Poirot ni Miss Marple; el protagonismo lo ocupa Lady Eileen "Bundle" Brent, interpretada por Mia McKenna-Bruce, una detective amateur que se mueve entre fiestas de la alta sociedad, bromas que salen mal y un crimen que nadie se atreve a enfrentar.
El punto fuerte es justamente ese corrimiento del molde clásico. Bundle no es una genia infalible ni una caricatura moderna: es curiosa, irónica, impulsiva y bastante más cercana de lo que uno esperaría en una historia ambientada en los años veinte británicos. Alrededor suyo orbitan Edward Bluemel, Iain Glen, un Martin Freeman sólido como el Superintendente Battle y una Helena Bonham Carter seca y perfectamente elegida como Lady Caterham.
Detrás del proyecto está Chris Chibnall, creador de Broadchurch y ex showrunner de Doctor Who, lo que explica ese tono medio ambiguo entre misterio clásico, comedia seca y thriller liviano. No siempre engancha de inmediato (la serie recién termina de acomodarse sobre el final), pero la decisión de condensar todo en 3 episodios juega claramente a favor.
La miniserie no se hace la importante, y por eso la crítica la adora
Las reseñas acompañaron con matices, pero el balance general es positivo, sobre todo teniendo en cuenta el material de origen. The Independent fue bastante generoso: "Netflix logra capturar el seductor atractivo de los locos años veinte británicos en este thriller de espionaje lleno de vida y con una trama ingeniosa". En Empire destacaron algo central para entender por qué la serie funciona cuando funciona: "Esta historia de Agatha Christie, menos vista, es un regalo inesperado que cobra vida cada vez que Mia McKenna-Bruce aparece para compartir sus observaciones y una ocurrencia irónica."
Desde CBR fueron más cautos, pero igual de claros: "Aunque pueda parecer una mezcolanza de tópicos de misterio, es una historia corta y divertida, con una protagonista convincente al frente". Incluso ScreenRant marcó algunos problemas de tono y ritmo, pero coincidió en que sin McKenna-Bruce el proyecto no se sostendría.
El dato no menor es que la serie ya se metió entre lo más visto en varios mercados, según los rankings publicados por Netflix. No porque sea espectacular, sino porque es fácil de ver, no subestima y no promete más de lo que da.
En un catálogo cada vez más inflado, Agatha Christie: Las siete esferas destaca por una razón simple: sabe exactamente qué es y cuánto dura. Y a veces, en Netflix, eso ya es muchísimo.
