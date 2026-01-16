Tiene 3 episodios y es la miniserie perfecta para maratonear este finde

image Netflix apuesta al ritmo, evita el relleno y gana identidad propia.

La miniserie no se hace la importante, y por eso la crítica la adora

Las reseñas acompañaron con matices, pero el balance general es positivo, sobre todo teniendo en cuenta el material de origen. The Independent fue bastante generoso: "Netflix logra capturar el seductor atractivo de los locos años veinte británicos en este thriller de espionaje lleno de vida y con una trama ingeniosa". En Empire destacaron algo central para entender por qué la serie funciona cuando funciona: "Esta historia de Agatha Christie, menos vista, es un regalo inesperado que cobra vida cada vez que Mia McKenna-Bruce aparece para compartir sus observaciones y una ocurrencia irónica."

image Las cíticas destacan que se deja ver fácil, dura poco y entiende que no necesita parecer más importante de lo que es.

Desde CBR fueron más cautos, pero igual de claros: "Aunque pueda parecer una mezcolanza de tópicos de misterio, es una historia corta y divertida, con una protagonista convincente al frente". Incluso ScreenRant marcó algunos problemas de tono y ritmo, pero coincidió en que sin McKenna-Bruce el proyecto no se sostendría.

El dato no menor es que la serie ya se metió entre lo más visto en varios mercados, según los rankings publicados por Netflix. No porque sea espectacular, sino porque es fácil de ver, no subestima y no promete más de lo que da.

En un catálogo cada vez más inflado, Agatha Christie: Las siete esferas destaca por una razón simple: sabe exactamente qué es y cuánto dura. Y a veces, en Netflix, eso ya es muchísimo.

