Vuelos cancelados y pasajeros varados: El Congreso exige respuestas por el pésimo servicio de Flybondi

Otro punto relevante del informe solicitado está vinculado a la protección de los consumidores. Paulón pidió que se detalle si existen registros de reclamos presentados ante organismos oficiales de Defensa del Consumidor por demoras, cancelaciones o incumplimientos contractuales, y cuáles fueron los resultados de esas actuaciones.

Además, se solicita información sobre devoluciones de dinero por pasajes no utilizados y sobre eventuales planes presentados por Flybondi durante 2025 para regularizar su funcionamiento. En caso de existir, se pide que se informe si esos planes contemplaron refuerzos de flota, incorporación de personal o esquemas de compensación para los pasajeros afectados.

Desde el Congreso sostienen que el objetivo del pedido de informes no es solo establecer responsabilidades, sino también evaluar si los mecanismos de control del Estado están funcionando adecuadamente frente al crecimiento del transporte aéreo low cost y a los problemas recurrentes que denuncian los usuarios.

