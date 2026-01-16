Las reiteradas cancelaciones y demoras en vuelos de aerolíneas low cost volvieron a encender alertas en el Congreso. En ese contexto, presentaron un pedido de informes para que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Secretaría de Transporte expliquen qué controles se aplicaron sobre Flybondi y qué respuestas recibieron los pasajeros afectados.
HARTOS
Vuelos cancelados y pasajeros varados: El Congreso exige respuestas por el pésimo servicio de Flybondi
Presentaron un pedido de informes en el Congreso para que ANAC informe sobre los vuelos cancelados en Flybondi y si ya fueron debidamente sancionados.
La iniciativa busca conocer si el Estado avanzó con sanciones, auditorías o procesos de fiscalización ante los incumplimientos atribuidos a la compañía aérea, además de detallar qué tipo de compensaciones o reintegros se otorgaron a los usuarios perjudicados por la interrupción de los servicios.
Flybondi no para de cancelar vuelos
El proyecto apunta a reunir información correspondiente a los años 2024, 2025 y lo que va de 2026, con especial foco en las empresas que operan bajo el modelo de bajo costo. En particular, se solicita un relevamiento exhaustivo sobre la cantidad de vuelos programados y los efectivamente realizados por Flybondi y JetSMART, así como el número de cancelaciones y reprogramaciones.
Uno de los ejes centrales del pedido es que se discriminen las causas de esas suspensiones, ya sea por razones técnicas, operativas, comerciales o por situaciones de fuerza mayor. El objetivo, según plantea el legislador Esteban Paulón (autor del pedido), es determinar si los inconvenientes responden a hechos excepcionales o a problemas estructurales en la prestación del servicio.
Pasajeros varados por el pésimo servicio
En ese sentido, el diputado también requirió datos sobre la flota disponible y su nivel real de operatividad. El pedido incluye información sobre la cantidad de aeronaves registradas por cada compañía, cuántas estuvieron efectivamente en condiciones de volar y cuál fue la capacidad diaria de transporte de pasajeros en relación con los vuelos anunciados.
Otro punto relevante del informe solicitado está vinculado a la protección de los consumidores. Paulón pidió que se detalle si existen registros de reclamos presentados ante organismos oficiales de Defensa del Consumidor por demoras, cancelaciones o incumplimientos contractuales, y cuáles fueron los resultados de esas actuaciones.
Además, se solicita información sobre devoluciones de dinero por pasajes no utilizados y sobre eventuales planes presentados por Flybondi durante 2025 para regularizar su funcionamiento. En caso de existir, se pide que se informe si esos planes contemplaron refuerzos de flota, incorporación de personal o esquemas de compensación para los pasajeros afectados.
Desde el Congreso sostienen que el objetivo del pedido de informes no es solo establecer responsabilidades, sino también evaluar si los mecanismos de control del Estado están funcionando adecuadamente frente al crecimiento del transporte aéreo low cost y a los problemas recurrentes que denuncian los usuarios.
_______________________________
Más noticias en Urgente24:
Macri reapareció en Instagram tras su separación y el PRO confirmó un cambio clave en su cúpula
Señales de bloqueo: La oposición busca poner límites a las reformas de Milei y ya trabajan en su estrategia
Oficializaron los subsidios focalizados en luz y gas: El que pasa los topes de consumo, pierde...