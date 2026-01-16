Señales de bloqueo: La oposición busca poner límites a las reformas de Milei y ya trabajan en su estrategia

Negociaciones para frenar a Milei

Para que la Cámara de Diputados pueda tratar el tema se requiere un quórum de 129 legisladores, mientras que la aprobación o el rechazo se define por mayoría simple de los presentes. En el Senado, en tanto, Unión por la Patria cuenta con 28 bancas y busca ampliar ese número con el apoyo de sectores de la UCR y de Provincias Unidas.

Entre los nombres que aparecen en el radar opositor figuran Alejandra Vigo, de Córdoba; Carlos “Camau” Espínola, de Corrientes; y los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano. Alcanzar las 37 voluntades es clave: solo si ambas cámaras rechazan un DNU, este pierde vigencia. De lo contrario, continúa en pie por aprobación tácita.

Mientras tanto, el oficialismo avanza con la reforma laboral, que ya cuenta con dictamen favorable en el Senado tras el trabajo conjunto de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto. El proyecto es impulsado por la ministra Patricia Bullrich y representa, hasta ahora, el mayor avance legislativo del Gobierno.

La estrategia incluye a la CGT

En Diputados, aunque la discusión formal aún no comenzó, la iniciativa genera fuerte rechazo. Unión por la Patria ya activó una estrategia basada en su ala sindical, integrada por referentes como Hugo Yasky, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Carlos Cisneros y Mario “Paco” Manrique. Desde ese sector aseguran que no se limitarán a proponer cambios puntuales, sino que presentarán proyectos alternativos.

En paralelo, otros bloques comenzaron a tender puentes con la CGT. El diputado socialista Esteban Paulón confirmó que en las próximas semanas se realizará una reunión con la central obrera, que había sido suspendida a fines de 2025 por el debate del Presupuesto.

Por último, la reforma del Código Penal asoma como el debate más complejo del año. Se trata de una reescritura integral de más de 900 artículos, con foco en el endurecimiento de penas. Aunque forma parte del temario de sesiones extraordinarias, en el Ejecutivo reconocen que difícilmente llegue al recinto antes de marzo, cuando planean presentar formalmente el proyecto.

