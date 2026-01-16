Última hora SMN: Imágenes satelitales de los incendios en Chubut muestran el antes y después

Por otra parte, en color bordo se indican las áreas quemadas, mientras los incendios activos se muestran en color rojo intenso.

A continuación el antes y después de los incendios en Cushamen:

incendios Cushamen antes Imagen del antes en Cushamen.

incendios Cushamen después imagen del después en Cushamen

A continuación el antes y después de los incendios en Futaleufú:

incendios Futaleufú antes Imagen del antes en Futaleufú.

incendios Futaleufú después Imagen del después en Futaleufú.

"La comparación con imágenes previas deja en evidencia cómo el fuego avanzó y transformó el paisaje", señala el SMN.

Según el último relevamiento, aproximadamente se quemaron más de 14.000 hectáreas, pese al arduo trabajo de bomberos, brigadistas y vecinos autoconvocados para controlar las llamas.

“El fuego arrasa con la vegetación, la vida silvestre y las comunidades a su paso. El daño sin dudas ya es enorme, pero una vez que lo peor pase, será el momento de trabajar en la restauración de lo que se perdió. Sin dudas, ese debe ser el camino que deberemos emprender”, señaló Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina, en un comunicado.

Lo último sobre los incendios en Chubut

En cuanto al clima y al control del fuego, se conoció que en las últimas horas, finalmente, las lluvias llegaron a Chubut y colaboraron con las tareas para apagar el fuego.

En un comunicado, los Bomberos Voluntarios de la República Argentina aseguraron que algunas de las áreas afectadas ya se encuentran bajo control y que continúan trabajando de manera intensa.

El director de operaciones de la Federación Chubut, Of. Ayte. Antonio Esquivel informó que el incendio en Puerto Patriada, presenta un 85% del perímetro contenido, mientras que el 15% restante se mantiene activo.

Según el comunicado, si bien la mayoría de los sectores no registraron reactivaciones, en la zona de Bahía Las Percas – La Condorera se produjo una reactivación a partir del mediodía del miércoles 14, coincidiendo con un aumento en la intensidad del viento.

Para este viernes 16/01 se esperan lluvias en la zona.

“Es fundamental para ayudar a que el fuego disminuya, ya que el clima y la sequía son muy intensos. Con este panorama, el operativo continuará con los bomberos voluntarios de la zona y los cuarteles más cercanos, mientras que los más alejados serán replegados”, expresó Esquivel.

----------

Más noticias en Urgente24

La NASA vuelve a la Luna: Últimos detalles para la misión tripulada Artemis

Caliente: el método para descontaminar el agua en caso de emergencia

Horas decisivas para la NASA: Cuándo y cómo ver la primera evacuación médica desde la EEI

La Gran Barrera de Coral: el ecosistema vivo más grande del planeta amenazado por el cambio climático

Universos paralelos: la teoría del multiverso que contradice los estudios de Stephen Hawking