Universos paralelos: la teoría del multiverso que contradice los estudios de Stephen Hawking

UNIVERSOSPARALELOSLATEORIADELMULTIVERSOQUECONTRADICELOSESTUDIOSDESTEPHENHAWKINGFOTO2 Los Universos Paralelos, conocido como multiverso, serían otros universos distintos al nuestro y contradice los estudios de Stephen Hawking.

Teoría de los universos infinitos: ¿Qué es lo que lo diferencia del estudio de Stephen Hawking?

La teoría de los universos infinitos explica una expansión constante, infinita, de cada universo. Al haber diferentes planos de existencia, cada uno de nosotros podríamos estar replicándonos en otras realidades al mismo tiempo.

Esta teoría se opone al último estudio que realizó Stephen Hawking, que veía al universo como un holograma que aparentaba expandirse. Aunque no negaba la existencia de otros universos, sí los reducía considerablemente en un número finito.

Es de especial mención el estudio del investigador Bruno Bento, de la Universidad de Liverpool, que cuestiona cualquier comienzo, como explica el Big Bang. Rompe completamente con la noción del espacio-tiempo, exponiendo la posibilidad de que no haya un comienzo, sino una eternidad de la materia.

UNIVERSOSPARALELOSLATEORIADELMULTIVERSOQUECONTRADICELOSESTUDIOSDESTEPHENHAWKINGFOTO3 Los Universos Paralelos, conocido como multiverso, serían otros universos distintos al nuestro y contradice los estudios de Stephen Hawking.

Teoría de los universos burbuja

En esta teoría se defiende la existencia de universos como si fuesen burbujas, que pueden colisionar entre sí. Muchos de sus defensores afirman que pudieron suceder colisiones en durante el comienzo de la creación del universo. Ahora sería más complicado que chocaran, debido a la constante expansión que se da.

Se han observado otros universos adyacentes al nuestro, como afirma la cosmóloga Hiranya Peiris, del University College London. La prueba que su equipo ofrece es la radiación de fondo de microondas (CMB, según sus siglas en inglés). Después de seguir durante siete años la sonda Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) y comprobar una simetría anómala de nuestro universo, refuerzan esta teoría.

La teoría de los universos burbuja podría explicarse con estos nuevos descubrimientos, aunque no es tan sencillo abandonar la nuestra, como afirma la investigadora.

Teoría de los universos paralelos

La teoría de los universos paralelos nos habla de diferentes dimensiones que coexistirían, unas por encima de las otras. Esto haría que nunca fuese posible que dos dimensiones lleguen a encontrarse.

Una explicación más extendida la encontramos en la teoría de las cuerdas, que hacer referencia a los universos paralelos. En ella se postula la existencia de once dimensiones y un número infinito de universos paralelos. Se cree que pueda haber universos idénticos al nuestro, con la única diferencia del tamaño, pudiendo ser mayor o menor.

Por otro lado, se define a la gravedad como una fuerza relativamente débil, medida a través de una minúscula partícula, llamada gravitón. Esta podría atravesar las diferentes membranas, que contienen entre dos a cinco universos cada una, e iría perdiendo fuerza a medida que viaja entre ellas.

La teoría de las cuerdas se da en un intento de explicar la gravedad, que, aparentemente, resultaría sencillo pero que, en verdad, no lo es. Desde el microscopio comenzaron a darse muchas dudas al respecto, hasta que esta teoría de las cuerdas conseguía ser nombrada como la “teoría del todo”.

Teoría de los universos hijos

Este curioso nombre que recibe esta teoría se debe a la formulación que expone, acerca de la existencia de otras copias de nuestro universo. Podemos recurrir a la ciencia ficción para encontrarnos varias representaciones de dicha teoría. Se podría decir que, a pesar de haber universos idénticos, los sucesos que ocurren en ellos se darían de manera muy diferente.

Aunque podemos encontrarnos muchas historias que nos hablan de estos universos y cómo muchas personas han conseguido viajar a uno de ellos, queda por demostrarse. Hay quienes añaden un cierto atractivo al hablarnos de probables portales que nos pueden hacer cruzar de un universo a otro.

En torno a los agujeros negros existe aún mucha especulación. De ser los posibles responsables del Big Bang, hasta poder trasladarnos a otros mundos, semejantes o completamente distintos al nuestro. Estos agujeros o portales no solo estarían presentes en el espacio exterior, sino que podrían aparecer en determinadas zonas de nuestro mundo, por razones desconocidas. A partir de ahí, podemos encontrar innumerables historias que todavía no salen de la rama de la parapsicología o la literatura. La Astronomía nos acerca más a una explicación empírica al respecto.

Teoría de los universos matemáticos

La teoría de los universos matemáticos nos habla de universos que se presentan en forma imperfecta a nuestros ojos. Como sabemos, las matemáticas son una ciencia exacta, que nos ayuda a definir realidades. Así que, en este sentido, estos universos contendrían un marco perfecto, a pesar de su presencia imperfecta.

El refuerzo de la idea del multiverso y las cuestiones religiones en torno a él

En los últimos años ha ganado mucha importancia el nombre de Nima Arkani-Hamed, una reputada física teórica que ha logrado reforzar la teoría del multiverso. Después de experimentar con el colisionador de Hadrones, se consiguió reforzar el descubrimiento del bosón de Higgs.

El bosón de Higgs se define como una partícula subatómica, también llamada como “partícula de Dios”. En ella converge la teoría de la relatividad de Einstein, que diferenciaba dos tipos de partículas, una con mucha masa y otra sin ella. A través del campo de energía Higgs, las partículas subatómicas podrían dotarse de masa.

Una vez que adquieren masa, estas partículas tendrían la capacidad de convertirse en cualquier cosa. Esto haría que hablásemos de universos nuevos, cuyos orígenes residirían en dichas partículas. A partir de estos descubrimientos es posible regresar a la base de las teorías del multiverso antes expuestas.

El debate existencialista

Tampoco podemos dejar de lado el interés de muchos científicos por desvincular la creación del universo o multiverso de la “mano inteligente”. Como hemos podido ver, en algunos casos, ciertos estudiosos no pueden dejar de hacer mención a Dios. Claro está que no siempre, dicha palabra va referida a la del Creador omnisciente.

En muchos casos, la ciencia pretende explicar el origen de la creación desde un punto de vista físico, específicamente, por medio de la materia. Esto no ha conseguido que ciertos estudiosos hayan encontrado en las cuánticas teorías que terminan por desechar la existencia de una energía eterna.

En el esfuerzo por lograr constancia científica han surgido estas teorías que, si de momento no se han refutado, tampoco han obtenido una respuesta definitiva. Los avances tecnológicos actuales han permitido un estudio más desarrollado, además de descubrimientos que han servido de refuerzo para dichas teorías.

Al final, el multiverso establece que la existencia de vida en nuestro universo se debe a la simple estadística, al igual que ocurriría en otros. Incluso, la tecnología y la importancia que ha tomado la inteligencia artificial (IA) en los últimos años nos proporciona nuevas teorías al respecto.

El doctor Steven Dick, científico de la NASA, habla de la inteligencia artificial y de cómo proporcionar nuevos lugares a los seres post biológicos. Estos han sido creados al igual que nosotros, pero han trascendido a este avance tecnológico que conocemos. Su condición es nueva e indetectable, por lo que la IA puede encontrarles otras materias donde existir, más allá de planetas habitables.

En resumen, los universos paralelos no son ciencia ficción, pero tampoco ciencia confirmada. Se encuentran en una frontera fascinante donde la física, la cosmología y la filosofía se entrelazan.

Más notas de Urgente24

La NASA observa los incendios en la Patagonia y lanza advertencia de último momento

Júpiter se acerca a la Tierra y no pasará desapercibido: Qué ocurrirá en el cielo

La NASA en apuros: Adelanta regreso de astronautas a la Tierra por problema médico oculto

Descubrimiento: insectos que imitan el ruido de las serpientes para defenderse

Astrónomos advierten: las explosiones de las nova están fuera de control

La NASA toma medidas de última hora por emergencia médica en el espacio: Qué pasó