¡CUIDADO!
Un nuevo estudio sobre cáncer y conservantes de alimentos pone a todos en alerta
Investigadores advierten sobre un factor de riesgo de cáncer que podría estar ahora mismo en su cocina, o en su plato de comida. conservantes de alimentos.
El factor de riesgo de cáncer que se oculta en tu plato
En el nuevo estudio, los investigadores querían averiguar las asociaciones entre la ingesta de conservantes alimentarios y la incidencia de cáncer. En total evaluaron el impacto de 58 conservantes.
Para el mismo, participaron más de 100 mil personas sin cáncer, quienes completaron al menos dos registros dietéticos de 24 horas al principio.
Los investigadores compararon a las personas que consumían la mayor cantidad de alimentos con conservantes con las que consumían la menor cantidad.
Luego de 14 años de seguimiento, 4226 participantes recibieron un diagnóstico de cáncer incidente, que comprendía 1208 cánceres de mama, 508 de próstata, 352 colorrectales y 2158 otros cánceres.
Vínculo entre conservantes alimentarios y cáncer
Tras el análisis, los investigadores hallaron que, las ingestas más altas de varios conservantes se asociaron con una mayor incidencia de cáncer.
Específicamente, 11 de 17 conservantes estudiados individualmente no estuvieron asociados con la incidencia de cáncer.
Sin embargo, hubo seis conservantes alimentarios que sí se relacionaron con el cáncer, que son reconocidos como seguros por algunas autoridades sanitarias, y que se usan en comidas populares.
Por ejemplo, nitrato de sodio, usado en carnes procesadas como el tocino, el jamón y los embutidos; ácido acético, implementado en el vinagre; o sorbatos usados en quesos y productos horneados.
En detalle, esta fue la asociación entre determinados conservantes alimentarios y el riesgo de cáncer, según los resultados del estudio apuntados por CNN:
- Nitrito de sodio: 32 % más de riesgo de cáncer de próstata
- Nitrato de potasio: 22 % más de riesgo de cáncer de mama y 13 % en todos los tipos de cáncer
- Sorbatos: 26 % más de riesgo de cáncer de mama y 14 % más de todos los tipos de cáncer
- Metabisulfito de potasio: 20% más de riesgo en cáncer de mama y 11% en todos los tipos de cáncer
- Acetatos: 25 % más de riesgo de cáncer de mama y 15 % más de cáncer en general
- Ácido acético: 12 % más de riesgo de todos los tipos de cáncer
- Eritorbato de sodio y otros eritorbatos: 21 % más de incidencia de cáncer de mama y 12 % más de cáncer en general
Advertencia de los científicos sobre cáncer
Los investigadores concluyeron: "En esta amplia cohorte prospectiva, se observaron múltiples asociaciones positivas entre la ingesta de conservantes ampliamente utilizados en alimentos industriales y una mayor incidencia de cáncer (general, de mama y de próstata)".
De acuerdo con los expertos se necesitan más estudios, pero han dejado una dura advertencia.
"De confirmarse, estos nuevos datos exigen la reevaluación de las regulaciones que rigen el uso de estos aditivos en la industria alimentaria para mejorar la protección del consumidor. Mientras tanto, los hallazgos respaldan las recomendaciones para que los consumidores prefieran los alimentos recién hechos y mínimamente procesados", concluyeron.
