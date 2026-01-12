Un nuevo estudio sobre cáncer y conservantes de alimentos pone a todos en alerta

Vínculo entre conservantes alimentarios y cáncer

Tras el análisis, los investigadores hallaron que, las ingestas más altas de varios conservantes se asociaron con una mayor incidencia de cáncer.

Específicamente, 11 de 17 conservantes estudiados individualmente no estuvieron asociados con la incidencia de cáncer.

Sin embargo, hubo seis conservantes alimentarios que sí se relacionaron con el cáncer, que son reconocidos como seguros por algunas autoridades sanitarias, y que se usan en comidas populares.

Por ejemplo, nitrato de sodio, usado en carnes procesadas como el tocino, el jamón y los embutidos; ácido acético, implementado en el vinagre; o sorbatos usados en quesos y productos horneados.

En detalle, esta fue la asociación entre determinados conservantes alimentarios y el riesgo de cáncer, según los resultados del estudio apuntados por CNN:

Nitrito de sodio: 32 % más de riesgo de cáncer de próstata

Nitrato de potasio: 22 % más de riesgo de cáncer de mama y 13 % en todos los tipos de cáncer

Sorbatos: 26 % más de riesgo de cáncer de mama y 14 % más de todos los tipos de cáncer

Metabisulfito de potasio: 20% más de riesgo en cáncer de mama y 11% en todos los tipos de cáncer

Acetatos: 25 % más de riesgo de cáncer de mama y 15 % más de cáncer en general

Ácido acético: 12 % más de riesgo de todos los tipos de cáncer

Eritorbato de sodio y otros eritorbatos: 21 % más de incidencia de cáncer de mama y 12 % más de cáncer en general

Advertencia de los científicos sobre cáncer

Los investigadores concluyeron: "En esta amplia cohorte prospectiva, se observaron múltiples asociaciones positivas entre la ingesta de conservantes ampliamente utilizados en alimentos industriales y una mayor incidencia de cáncer (general, de mama y de próstata)".

De acuerdo con los expertos se necesitan más estudios, pero han dejado una dura advertencia.

"De confirmarse, estos nuevos datos exigen la reevaluación de las regulaciones que rigen el uso de estos aditivos en la industria alimentaria para mejorar la protección del consumidor. Mientras tanto, los hallazgos respaldan las recomendaciones para que los consumidores prefieran los alimentos recién hechos y mínimamente procesados", concluyeron.

