DISPOSICIÓN

ANMAT prohibió el uso de un stent tras el robo a una importadora

La ANMAT debió ejecutar una prohibición de emergencia sobre el uso, comercialización y distribución. ¿Cuáles son y cómo funcionan?

12 de enero de 2026 - 10:48
Según la Disposición 2/2026, la compañía importadora denunció el robo de ejemplares de esos dispositivos médicos durante el transporte de los mismos desde la ciudad de Avellaneda hacia Bahía Blanca. En el descargo policial, Omnimedica S.A. aseguró la pérdida del contacto con el transportista, lo que derivó en la denuncia por robo.

Los modelos involucrados fueron señalados como “Sistema de stent para prevención embólica de la carótida, CGuard 7 x 30 MM - N.º Serie (1) CS – 0802 – 25 – 04 / Lote CRX-0995-25 y Sistema de stent para prevención embólica de la carótida, CGuard 7 x 30 MM - N.º Serie: (1) CS – 0802- 25 – 05 / Lote CRX-1030-25”.

Además, el ANMAT justificó la medida como un acto de protección a los pacientes cardíacos que puedan necesitar de esos sistemas. Al perder la trazabilidad de los productos, sus condiciones no pueden ser garantizadas debiendo ser oportunamente descartados.

Qué es un stent

A fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados, toda vez que se trata de unidades individualizadas, de la que se desconoce su estado de conservación y condición actual, por lo que puede haber sido afectada su funcionalidad y seguridad, lo que reviste un potencial riesgo para la salud, el Departamento de Control de Mercado sugiere prohibir el uso, comercialización y distribución e informar a todas las autoridades jurisdiccionales, dispuso ANMAT.

El stent es un implemento médico de tamaño reducido destinado a pacientes con patologías cardiovasculares diagnosticadas. El mismo consiste en un tubo de maya metálica reducido que es muy utilizado en arterias a modo de garantizar el correcto flujo sanguíneo ante posibles obstrucciones.

Su colocación demanda un procedimiento quirúrgico que, con el paso de los años, se ha vuelto rutinario para la medicina moderna. No en todas las ocasiones compromete zonas coronarias, pudiendo ser implementado en distintas partes del cuerpo.

El funcionamiento del stent se basa en mantener expandidos los vasos sanguíneos para evitar obstrucciones y futuros infartos, tanto a nivel coronario como en otras partes del cuerpo.

Desde su implementación en 1986, el stent se ha transformado en uno de los pilares de la medicina cardiovascular moderna, como medida de prevención de episodios graves. Desde entonces, en distintas formas y métodos, se le atribuye a ese implemento el salvataje de millones de pacientes.

anmat
La principal causa de muerte en Argentina

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en Argentina. Según reportes del Ministerio de Salud de la Nación sobre muestras tomadas en el 2023, esas patologías representan nada menos que el 30% de los decesos por causas definidas en el país.

Los factores de riesgo asociados son cada vez más comunes entre la población local, incluyendo el sobrepeso, el tabaquismo, el sedentarismo, la hipertensión, colesterol alto y la diabetes, entre otras.

FUENTE: Urgente 24

