ANMAT prohibió el uso de un stent tras el robo a una importadora

El stent es un implemento médico de tamaño reducido destinado a pacientes con patologías cardiovasculares diagnosticadas. El mismo consiste en un tubo de maya metálica reducido que es muy utilizado en arterias a modo de garantizar el correcto flujo sanguíneo ante posibles obstrucciones.

Su colocación demanda un procedimiento quirúrgico que, con el paso de los años, se ha vuelto rutinario para la medicina moderna. No en todas las ocasiones compromete zonas coronarias, pudiendo ser implementado en distintas partes del cuerpo.

El funcionamiento del stent se basa en mantener expandidos los vasos sanguíneos para evitar obstrucciones y futuros infartos, tanto a nivel coronario como en otras partes del cuerpo.

Desde su implementación en 1986, el stent se ha transformado en uno de los pilares de la medicina cardiovascular moderna, como medida de prevención de episodios graves. Desde entonces, en distintas formas y métodos, se le atribuye a ese implemento el salvataje de millones de pacientes.

anmat Nueva disposición de ANMAT.

La principal causa de muerte en Argentina

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en Argentina. Según reportes del Ministerio de Salud de la Nación sobre muestras tomadas en el 2023, esas patologías representan nada menos que el 30% de los decesos por causas definidas en el país.

Los factores de riesgo asociados son cada vez más comunes entre la población local, incluyendo el sobrepeso, el tabaquismo, el sedentarismo, la hipertensión, colesterol alto y la diabetes, entre otras.

