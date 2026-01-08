urgente24
ACTUALIDAD Farmacéuticos > ANMAT > prepagas

EL NEGOCIO

Farmacéuticos denuncian que Javier Milei puso a la ANMAT en manos de las prepagas

Farmacéuticos criticaron duramente la designación de Luis Fontana al frente de la ANMAT, y aseguran que su pasado pone en duda la independencia del organismo.

08 de enero de 2026 - 08:35
Farmacéuticos levantan su voz contra la designación de Luis Fontana en la ANMAT.

Farmacéuticos levantan su voz contra la designación de Luis Fontana en la ANMAT.

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB) cuestionó la designación de Luis Fontana como nuevo titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y advirtió que, con su llegada, el organismo regulador "queda en manos de las prepagas".

Así lo expresó el secretario general del SAFyB, Marcelo Peretta, luego de que el Gobierno de Javier Milei oficializara el nombramiento del ex CEO de OSDE mediante el Decreto 3/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La designación se produjo tras la renuncia de Agustina Bisio, quien dejó el cargo en medio de un fuerte escándalo sanitario por las muertes provocadas por fentanilo clínico adulterado.

Seguir leyendo

Desde el gremio señalaron que la decisión del Ejecutivo busca desviar la atención de una de las crisis sanitarias más graves de los últimos años. Durante 2025, la distribución de lotes contaminados de fentanilo del laboratorio HLB Pharma, con presencia de bacterias Klebsiella y Ralstonia, provocó al menos 173 muertes confirmadas, según datos oficiales.

"Con esta designación, la ANMAT pasa a estar en manos de las prepagas", sostuvo Peretta, quien advirtió que la conducción del organismo por parte de un ex directivo del sector privado de la salud compromete su rol de control y regulación. "La gente deberá seguir esperando el uso racional de los medicamentos, precios accesibles y garantías de calidad y seguridad", agregó.

Luis Fontana desarrolló gran parte de su carrera en OSDE, donde ocupó cargos de máxima responsabilidad ejecutiva. Y desde el oficialismo destacan su perfil técnico y su experiencia en procesos de modernización y gestión, aunque desde el sector gremial advierten que su pasado empresarial pone en duda la independencia del organismo regulador Luis Fontana desarrolló gran parte de su carrera en OSDE, donde ocupó cargos de máxima responsabilidad ejecutiva. Y desde el oficialismo destacan su perfil técnico y su experiencia en procesos de modernización y gestión, aunque desde el sector gremial advierten que su pasado empresarial pone en duda la independencia del organismo regulador

image
El nuevo titular de ANMAT, Luis Fontana, desarroll&oacute; gran parte de su carrera en OSDE.

El nuevo titular de ANMAT, Luis Fontana, desarrolló gran parte de su carrera en OSDE.

El dirigente sindical cuestionó también el rumbo de la política sanitaria del Gobierno:

Primero será el negocio para la política, después para las corporaciones y finalmente para los intermediarios Primero será el negocio para la política, después para las corporaciones y finalmente para los intermediarios

Y denunció además un proceso de desregulación que, según afirmó, prioriza intereses económicos por sobre el derecho a la salud.

Qué dijeron desde el Gobierno de Javier Milei

El Gobierno defendió la designación de Fontana al señalar que apunta a construir "un Estado que controle mejor y funcione con mayor eficiencia", eliminando burocracias y superposiciones administrativas.

Desde el Ministerio de Salud aseguraron que esta nueva etapa busca una ANMAT "más ágil, profesional y responsable", con controles efectivos que garanticen la seguridad de los medicamentos y reglas claras para todo el sistema.

Sin embargo, las críticas también alcanzaron al ministro de Salud, Mario Lugones, a quien distintos sectores responsabilizan por la falta de respuestas ante la tragedia del fentanilo adulterado.

lugones.jpg
Mario Lugones.

Mario Lugones.

Pese a la conformación de una comisión investigadora en el Congreso, Lugones no se presentó a declarar y, según denunciaron familiares de las víctimas, evitó en dos oportunidades recibirlos.

Otras noticias de Urgente24

Argentina paga deuda con más deuda; Trump cada vez más goloso; las demoras de Flybondi

Investigación y castigos por ncendios en Chubut: "El que prende fuego, paga"

Por declaración de su custodio, más comprometido Matías Yofe (el de Elisa Carrió)

Donald Trump aseguró que "Venezuela comprará solo productos de USA"

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES