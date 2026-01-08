Farmacéuticos denuncian que Javier Milei puso a la ANMAT en manos de las prepagas

Luis Fontana desarrolló gran parte de su carrera en OSDE, donde ocupó cargos de máxima responsabilidad ejecutiva. Y desde el oficialismo destacan su perfil técnico y su experiencia en procesos de modernización y gestión, aunque desde el sector gremial advierten que su pasado empresarial pone en duda la independencia del organismo regulador Luis Fontana desarrolló gran parte de su carrera en OSDE, donde ocupó cargos de máxima responsabilidad ejecutiva. Y desde el oficialismo destacan su perfil técnico y su experiencia en procesos de modernización y gestión, aunque desde el sector gremial advierten que su pasado empresarial pone en duda la independencia del organismo regulador

image El nuevo titular de ANMAT, Luis Fontana, desarrolló gran parte de su carrera en OSDE.

El dirigente sindical cuestionó también el rumbo de la política sanitaria del Gobierno:

Primero será el negocio para la política, después para las corporaciones y finalmente para los intermediarios Primero será el negocio para la política, después para las corporaciones y finalmente para los intermediarios

Y denunció además un proceso de desregulación que, según afirmó, prioriza intereses económicos por sobre el derecho a la salud.

Qué dijeron desde el Gobierno de Javier Milei

El Gobierno defendió la designación de Fontana al señalar que apunta a construir "un Estado que controle mejor y funcione con mayor eficiencia", eliminando burocracias y superposiciones administrativas.

Desde el Ministerio de Salud aseguraron que esta nueva etapa busca una ANMAT "más ágil, profesional y responsable", con controles efectivos que garanticen la seguridad de los medicamentos y reglas claras para todo el sistema.

Sin embargo, las críticas también alcanzaron al ministro de Salud, Mario Lugones, a quien distintos sectores responsabilizan por la falta de respuestas ante la tragedia del fentanilo adulterado.

lugones.jpg Mario Lugones. Foto: NA

Pese a la conformación de una comisión investigadora en el Congreso, Lugones no se presentó a declarar y, según denunciaron familiares de las víctimas, evitó en dos oportunidades recibirlos.

