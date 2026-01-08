El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB) cuestionó la designación de Luis Fontana como nuevo titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y advirtió que, con su llegada, el organismo regulador "queda en manos de las prepagas".
EL NEGOCIO
Farmacéuticos denuncian que Javier Milei puso a la ANMAT en manos de las prepagas
Farmacéuticos criticaron duramente la designación de Luis Fontana al frente de la ANMAT, y aseguran que su pasado pone en duda la independencia del organismo.
Así lo expresó el secretario general del SAFyB, Marcelo Peretta, luego de que el Gobierno de Javier Milei oficializara el nombramiento del ex CEO de OSDE mediante el Decreto 3/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La designación se produjo tras la renuncia de Agustina Bisio, quien dejó el cargo en medio de un fuerte escándalo sanitario por las muertes provocadas por fentanilo clínico adulterado.
Desde el gremio señalaron que la decisión del Ejecutivo busca desviar la atención de una de las crisis sanitarias más graves de los últimos años. Durante 2025, la distribución de lotes contaminados de fentanilo del laboratorio HLB Pharma, con presencia de bacterias Klebsiella y Ralstonia, provocó al menos 173 muertes confirmadas, según datos oficiales.
"Con esta designación, la ANMAT pasa a estar en manos de las prepagas", sostuvo Peretta, quien advirtió que la conducción del organismo por parte de un ex directivo del sector privado de la salud compromete su rol de control y regulación. "La gente deberá seguir esperando el uso racional de los medicamentos, precios accesibles y garantías de calidad y seguridad", agregó.
El dirigente sindical cuestionó también el rumbo de la política sanitaria del Gobierno:
Y denunció además un proceso de desregulación que, según afirmó, prioriza intereses económicos por sobre el derecho a la salud.
Qué dijeron desde el Gobierno de Javier Milei
El Gobierno defendió la designación de Fontana al señalar que apunta a construir "un Estado que controle mejor y funcione con mayor eficiencia", eliminando burocracias y superposiciones administrativas.
Desde el Ministerio de Salud aseguraron que esta nueva etapa busca una ANMAT "más ágil, profesional y responsable", con controles efectivos que garanticen la seguridad de los medicamentos y reglas claras para todo el sistema.
Sin embargo, las críticas también alcanzaron al ministro de Salud, Mario Lugones, a quien distintos sectores responsabilizan por la falta de respuestas ante la tragedia del fentanilo adulterado.
Pese a la conformación de una comisión investigadora en el Congreso, Lugones no se presentó a declarar y, según denunciaron familiares de las víctimas, evitó en dos oportunidades recibirlos.
