Fentanilo letal: Para el juez Kreplak "esto no debió haber ocurrido"

"Se peritaron los siete lotes, se descartaron cinco y se confirmaron dos", detalló. "Uno, entendemos, que no se llegó a aplicar a ningún paciente", agregó.

Respuestas por fentanilo

Asimismo, el juez también sostuvo ante los legisladores que actualmente "no existe capacidad de monitoreo de la producción de medicamentos en tiempo real por parte de la administración pública", ya que depende de la información que los laboratorios decidan conservar para facilitar eventuales controles.

A ello le sumó la falta de un sistema sólido de trazabilidad comercial y hospitalaria: "Se necesita establecer un mecanismo estandarizado, uniforme y digital de las historias clínicas".

"Como funcionarios públicos debemos dar respuesta a los familiares, esto no debió haber ocurrido, estamos en la obligación de restaurar la confianza con las instituciones públicas".

Sobre esa línea, Kreplak aseguró: "Nuestra posición, avalada por doctrina calificada, es que la contaminación por medio de las bacterias incrementó el riesgo de muerte".

En ese sentido, el magistrado informó que ya cuentan con "respuestas de 40 casos" y que actualmente enviaron un nuevo grupo de expedientes al cuerpo de peritos de la Corte para su evaluación.

Como cierre anticipó que "la idea es trabajar, incluyendo el período de feria judicial, en analizar las historias clínicas, reunir la información dispersa y enviar, luego de la feria, los casos de víctimas fatales y no fatales, para aproximarnos a lo que sería un número final. Y, en tanto la Cámara confirme nuestro trabajo, realizar la elevación a juicio a mediados del año que viene".

"Sería un logro muy importante teniendo en cuenta la complejidad de la causa y su magnitud", finalizó.

Mario Lugones en la mira

Por su parte, Fein comunicó que se volverá a citar al ministro de Salud, Mario Lugones, y a la titular de la ANMAT, Agustina Bisio, para que den explicaciones en una reunión informativa el miércoles 26 de noviembre a las 9 o, en su defecto, en caso de que no puedan concurrir, para el jueves 27 a las 11.

El funcionario ha respondido preguntas por escrito, pero no compareció de forma presencial, como pretenden los legisladores que integran la comisión.

En el transcurso de esta semana y la siguiente se seguirá avanzando en la redacción del informe final de la comisión investigadora, donde cada sector político podrá proponer mejoras al borrador, o plantear matices y disidencias.

image El ministro de Salud de la Nación no fue a dar explicaciones a la Comisión Investigadora del Fentanilo Contaminado.

Proyecto para compensar a familiares y víctimas

En medio del escándalo sanitario, el diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, presentó un proyecto de ley que busca otorgar una reparación económica y un acompañamiento integral a sobrevivientes y familiares de víctimas del fentanilo contaminado, un episodio ocurrido meses atrás que provocó alrededor de cien muertes.

A partir de lo especificado por la iniciativa, la reparación "integral e igualitaria" para las víctimas sobrevivientes y para los familiares de quienes fallecieron sería equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles. La propuesta también contempla una serie de beneficios complementarios que incluyen "prestaciones de salud, asistencia social, reinserción educativa e inserción laboral".

Otro de los puntos centrales es la creación de una pensión vitalicia destinada a hijos o cónyuges de las víctimas fatales. Además, prevé beneficios específicos para sobrevivientes que hayan sufrido incapacidades a raíz de la intoxicación con el fentanilo contaminado, cuyos lotes circularon en diferentes hospitales del país.

Lo propuesto por Valdés plantea la creación del "Programa de Reparación Integral a Familiares de Víctimas Fatales y Víctimas Sobrevivientes del Fentanilo Contaminado o Adulterado" y quedaría bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, donde se deberá implementar el beneficio y coordinar su aplicación con las provincias involucradas, articulando acciones que garanticen el acceso efectivo a la asistencia prevista.

