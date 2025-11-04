Fentanilo contaminado: La elección de Rosario no fue casual

Testimonios cargados de dolor

La audiencia reunió testimonios cargados de dolor. "Fue un envenenamiento masivo, una tragedia sin precedentes”, expresó Ivana Griselda Esteban, hija de Ángela Campos, una de las víctimas.

"En Rosario sentíamos que éramos solo una cifra, nadie hablaba del calvario que vivimos". "En Rosario sentíamos que éramos solo una cifra, nadie hablaba del calvario que vivimos".

En ese marco, la ausencia de representantes de la ANMAT generó malestar entre los asistentes. "Son funcionarios públicos y deberían estar acá", cuestionaron los familiares presentes.

Reclamos que quieren hacerse oír

Entre los reclamos, los familiares propusieron una ley de trazabilidad exhaustiva para los medicamentos de alto riesgo, que incluya al fentanilo y otros opioides sintéticos dentro de un sistema digital integral. El objetivo es que cada laboratorio, droguería y hospital registre en tiempo real los movimientos de cada dosis, bajo auditoría pública y judicial.

A su vez, pidieron digitalizar y centralizar toda la información sanitaria, reemplazando formularios físicos por registros electrónicos interoperables entre la ANMAT, el Ministerio de Salud y las provincias.

Otro de los puntos destacados es la obligación de reportar automáticamente irregularidades o sospechas de contaminación, con sanciones para los establecimientos que omitan o demoren información. Además, los familiares reclamaron fortalecer la ANMAT, dotándola de más recursos y herramientas para fiscalizar a la industria farmacéutica, junto con la creación de un sistema virtual que verifique la calidad y procedencia de cada lote producido.

Finalmente, los familiares exigieron una producción responsable y controlada de medicamentos, ajustada a la demanda real y con auditorías de calidad sobre cada empresa.

Tras la exposición, la comisión legislativa confirmó que los cinco puntos serán incorporados como anexo en el documento final de recomendaciones, que será presentado ante el Congreso en las próximas semanas.

image Familiares de víctimas del fentanilo contaminado expusieron ante los diputados. Foto: La Capital

Lo que sigue

La comisión parlamentaria continuará su trabajo con una nueva audiencia el jueves 13 de noviembre, cuando fue citado el ministro de Salud, Mario Lugones. Luego se elaborará un informe final con conclusiones y propuestas legislativas.

Entre los ejes que ya se discuten figuran una ley nacional de trazabilidad integral de medicamentos, la digitalización de la información sanitaria, la obligación de reportes ante eventos adversos, el fortalecimiento de la Anmat y una producción controlada de opioides.

"Hoy existen disposiciones, pero no una ley que abarque este tipo de medicamentos. Es fundamental legislar para que esto no vuelva a ocurrir", remarcó Esteban, quien también valoró la reciente aprobación en Santa Fe de una norma provincial sobre trazabilidad, la cual U24 explicó.

