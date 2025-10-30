Donald Trump acordó con Xi Jinping / China: Culminó la pulseada con una tregua comercial de 1 año

El inquilino de la Casa Blanca también informó que habían resuelto las disputas sobre las tierras raras, minerales críticos para la producción de baterías, nuevas tecnologías, vehículos eléctricos, smartphones y turbinas eólicas, indispensables en la transición energética.

El pasado 9 de octubre, China había anunciado nuevos controles a la exportación de tecnología relacionada con las tierras raras y comunicado que las empresas extranjeras necesitarían la aprobación de Pekín para exportar imanes que contengan incluso trazas de materiales de tierras raras de origen chino , o que hayan sido producidos utilizando métodos de extracción, refinación o tecnología de fabricación de imanes del país.

image El presidente chino Xi Jinping se reúne con el presidente estadounidense Donald Trump en Busan, Corea del Sur, el 30 de octubre de 2025. (Xinhua/Huang Jingwen)

Trump sostuvo este jueves que Washington y China acordaron un “conjunto de decisiones excepcionales” y que firmarían un acuerdo comercial “muy pronto”. En ese sentido, la tregua comercial entre Washington y Pekín expiraba el próximo mes, lo que amenazaba con la reimposición de aranceles superiores al 100%.

“No tenemos demasiados obstáculos”, dijo Trump. “Revisaremos el acuerdo cada año, pero creo que durará mucho más de un año”, agregó.

Al ser consultado sobre las conversaciones acerca de semiconductores, Trump ofreció pocos detalles, pero sí dijo que no discutió sobre la aprobación de las ventas de los chips Blackwell de Nvidia Corp.

Sí hablamos de chips… y van a hablar con Nvidia y otras empresas sobre la posibilidad de adquirir chips, ya que nosotros fabricamos excelentes chips

Sobre esa cuestión, dijo que hablaría con el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y que las conversaciones posteriores se darían entre China y Nvidia, siendo Estados Unidos “una especie de mediador”. No obstante, Trump señaló que no se habló de los chips Blackwell, los más avanzados de Nvidia, cuyas exportaciones a China han sido restringidas por el gobierno estadounidense. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, también se refirió al asunto, diciendo: “El presidente comentó que ya hemos enviado muchos chips a China, muchos de ellos avanzados… como dijo, Nvidia hablará con China para ver qué es posible. Por supuesto, no se habló de los chips Blackwell”.

Por su parte, en posteo en la plataforma Truth Social, Trump también reveló este jueves que China le ha manifestado estar interesada en la compra de energía estadounidense: “China ha acordado iniciar el proceso de compra de energía estadounidense. De hecho, podría concretarse una transacción a gran escala para la compra de petróleo y gas del estado de Alaska”.

“Chris Wright, Doug Burgum y nuestros respectivos equipos de Energía se reunirán para analizar la posibilidad de llegar a un acuerdo energético”, indicó.

Trump apuntó en Truth Social que su reunión fue "realmente buena". "Hay un enorme respeto entre nuestros dos países, y eso solo se fortalecerá con lo que acaba de ocurrir", enfatizó, al mismo tiempo que dijo estar "extremadamente honrado" de que Xi haya autorizado a China comprar "enormes cantidades" de soja, sorgo y otros productos agrícolas.

Los agricultores estadounidenses, añadió Trump, "¡estarán muy contentos!". "Como dije una vez durante mi primera Administración (2017-2021), deberían salir de inmediato a comprar más tierras y tractores más grandes", agregó.

Xi Jinping a Donald Trump: China y USA deben ser "socios y amigos"

El líder chino, Xi Jinping, declaró ante Donald Trump que su gobierno está dispuesto a trabajar con él para construir una base sólida en las relaciones bilaterales, tras meses de escalada de tensiones debido a la imposición de Washington de aranceles exorbitantes a los productos chinos y por las restricciones de China a la exportación de minerales críticos de las tierras raras.

"China y Estados Unidos deben ser socios y amigos. Eso es lo que la historia nos ha enseñado y lo que la realidad exige", expresó Xi Jinping ante Donald Trump, reunidos en Corea del Sur para poner fin a la guerra comercial.

image El presidente dijo que visitaría China en abril y que Xi haría una visita recíproca a Estados Unidos.

Añadió que, dadas las diferentes circunstancias nacionales, es normal que las dos economías líderes del mundo experimenten fricciones ocasionales.

"Usted y yo estamos al mando de las relaciones entre China y Estados Unidos", sentenció Xi. "Ante las adversidades y los desafíos, debemos mantener el rumbo correcto, navegar por este complejo panorama y garantizar el avance firme de las relaciones bilaterales", agregó.

El jefe de Estado de China también afirmó que el desarrollo económico de su país goza de un buen impulso, y añadió que, en los tres primeros trimestres de este año, la economía china creció un 5,2%, mientras que el comercio de importación y exportación de bienes con el resto del mundo se expandió un 4%.

“Xi intimidó a Trump con la mirada y Trump parpadeó”, dijo Scott Kennedy, experto en China del CSIS, un centro de estudios. “Xi ha dominado el arte de lidiar con Trump. Responder a las amenazas estadounidenses con amenazas aún mayores… ha logrado que Washington retroceda”, agregó.

En tanto, el Ministerio de Comercio de China informó en esta misma jornada que Estados Unidos acordó suspender durante un año las tasas portuarias recientemente impuestas a las industrias marítima, logística y de construcción naval de China, tras lo cual Pekín suspendería sus contramedidas dirigidas a los buques vinculados a Estados Unidos.

Además, ambas partes llegaron a un consenso sobre cuestiones como la cooperación en el control del fentanilo, la expansión del comercio agrícola y la gestión de casos individuales que involucran a las empresas pertinentes

Añadió que China accedió a "colaborar con Estados Unidos para resolver adecuadamente los problemas relacionados con TikTok". Trump había declarado previamente que China había aceptado permitir que Estados Unidos controlara la aplicación de vídeos de propiedad china en ese país.

