El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, acordaron este jueves (30/10/25) en la cumbre bilateral que mantuvieron en Corea del Sur una tregua comercial de uno año entre Washington y China, que incluye el alivio de los aranceles estadounidenses al fentanilo y de los gravámenes recíprocos a la industria naviera del otro país, además de un aplazamiento de las restricciones chinas a las exportaciones de tierras raras.
FRUTOS RECOGIDOS
Donald Trump acordó con Xi Jinping / China: Culminó la pulseada con una tregua comercial de 1 año
Donald Trump y Xi Jinping acordaron una tregua comercial de un año, sellaron la reducción de los aranceles estadounidenses al fentanilo, el levantamiento de las restricciones chinas en tierras raras y el compromiso de compra de productos agrícolas por parte del gigante asiático. China intimidó, presionó y lo logró.
Donald Trump se reunió con su par chino en la base aérea de Gimhae, en la ciudad portuaria de Busan, Corea del Sur, y acordó con su contraparte asiática la reducción del arancel sobre el fentanilo procedente de China, del 20% al 10%, porque Xi Jinping se había comprometido a "trabajar arduamente" para frenar las exportaciones de los precursores químicos de este opioide que ha desatado una crisis de salud pública en Estados Unidos.
“Fue una reunión extraordinaria”, declaró el presidente estadounidense a los periodistas a bordo del Air Force One durante su vuelo de regreso a Washington.“En una escala del 0 al 10, siendo 10 la mejor calificación, la reunión fue un 12”, añadió.
"Sobre el tema del fentanilo, acordamos que él va a trabajar muy duro para detener el flujo, será complicado porque se utiliza para muchos fines, incluido el de la anestesia. Pero va a trabajar muy duro en los precursores, y creo que vamos a ver acciones reales. Como saben, había impuesto aranceles del 20% a China por el fentanilo, una tarifa alta, pero tras lo acordado hoy lo reduciremos al 10%, efectivo inmediatamente", precisó Trump.
"Creo que verán medidas concretas", declaró Trump. A partir de este acuerdo, con la reducción del arancel sobre el fentanilo, l os gravámenes promedio sobre las importaciones procedentes de China se sitúan hoy por hoy en el 45%.
El inquilino de la Casa Blanca también informó que habían resuelto las disputas sobre las tierras raras, minerales críticos para la producción de baterías, nuevas tecnologías, vehículos eléctricos, smartphones y turbinas eólicas, indispensables en la transición energética.
El pasado 9 de octubre, China había anunciado nuevos controles a la exportación de tecnología relacionada con las tierras raras y comunicado que las empresas extranjeras necesitarían la aprobación de Pekín para exportar imanes que contengan incluso trazas de materiales de tierras raras de origen chino , o que hayan sido producidos utilizando métodos de extracción, refinación o tecnología de fabricación de imanes del país.
Trump sostuvo este jueves que Washington y China acordaron un “conjunto de decisiones excepcionales” y que firmarían un acuerdo comercial “muy pronto”. En ese sentido, la tregua comercial entre Washington y Pekín expiraba el próximo mes, lo que amenazaba con la reimposición de aranceles superiores al 100%.
“No tenemos demasiados obstáculos”, dijo Trump. “Revisaremos el acuerdo cada año, pero creo que durará mucho más de un año”, agregó.
Al ser consultado sobre las conversaciones acerca de semiconductores, Trump ofreció pocos detalles, pero sí dijo que no discutió sobre la aprobación de las ventas de los chips Blackwell de Nvidia Corp.
Sobre esa cuestión, dijo que hablaría con el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y que las conversaciones posteriores se darían entre China y Nvidia, siendo Estados Unidos “una especie de mediador”. No obstante, Trump señaló que no se habló de los chips Blackwell, los más avanzados de Nvidia, cuyas exportaciones a China han sido restringidas por el gobierno estadounidense. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, también se refirió al asunto, diciendo: “El presidente comentó que ya hemos enviado muchos chips a China, muchos de ellos avanzados… como dijo, Nvidia hablará con China para ver qué es posible. Por supuesto, no se habló de los chips Blackwell”.
Por su parte, en posteo en la plataforma Truth Social, Trump también reveló este jueves que China le ha manifestado estar interesada en la compra de energía estadounidense: “China ha acordado iniciar el proceso de compra de energía estadounidense. De hecho, podría concretarse una transacción a gran escala para la compra de petróleo y gas del estado de Alaska”.
“Chris Wright, Doug Burgum y nuestros respectivos equipos de Energía se reunirán para analizar la posibilidad de llegar a un acuerdo energético”, indicó.
Trump apuntó en Truth Social que su reunión fue "realmente buena". "Hay un enorme respeto entre nuestros dos países, y eso solo se fortalecerá con lo que acaba de ocurrir", enfatizó, al mismo tiempo que dijo estar "extremadamente honrado" de que Xi haya autorizado a China comprar "enormes cantidades" de soja, sorgo y otros productos agrícolas.
Los agricultores estadounidenses, añadió Trump, "¡estarán muy contentos!". "Como dije una vez durante mi primera Administración (2017-2021), deberían salir de inmediato a comprar más tierras y tractores más grandes", agregó.
Xi Jinping a Donald Trump: China y USA deben ser "socios y amigos"
El líder chino, Xi Jinping, declaró ante Donald Trump que su gobierno está dispuesto a trabajar con él para construir una base sólida en las relaciones bilaterales, tras meses de escalada de tensiones debido a la imposición de Washington de aranceles exorbitantes a los productos chinos y por las restricciones de China a la exportación de minerales críticos de las tierras raras.
"China y Estados Unidos deben ser socios y amigos. Eso es lo que la historia nos ha enseñado y lo que la realidad exige", expresó Xi Jinping ante Donald Trump, reunidos en Corea del Sur para poner fin a la guerra comercial.
Añadió que, dadas las diferentes circunstancias nacionales, es normal que las dos economías líderes del mundo experimenten fricciones ocasionales.
"Usted y yo estamos al mando de las relaciones entre China y Estados Unidos", sentenció Xi. "Ante las adversidades y los desafíos, debemos mantener el rumbo correcto, navegar por este complejo panorama y garantizar el avance firme de las relaciones bilaterales", agregó.
El jefe de Estado de China también afirmó que el desarrollo económico de su país goza de un buen impulso, y añadió que, en los tres primeros trimestres de este año, la economía china creció un 5,2%, mientras que el comercio de importación y exportación de bienes con el resto del mundo se expandió un 4%.
“Xi intimidó a Trump con la mirada y Trump parpadeó”, dijo Scott Kennedy, experto en China del CSIS, un centro de estudios. “Xi ha dominado el arte de lidiar con Trump. Responder a las amenazas estadounidenses con amenazas aún mayores… ha logrado que Washington retroceda”, agregó.
En tanto, el Ministerio de Comercio de China informó en esta misma jornada que Estados Unidos acordó suspender durante un año las tasas portuarias recientemente impuestas a las industrias marítima, logística y de construcción naval de China, tras lo cual Pekín suspendería sus contramedidas dirigidas a los buques vinculados a Estados Unidos.
Añadió que China accedió a "colaborar con Estados Unidos para resolver adecuadamente los problemas relacionados con TikTok". Trump había declarado previamente que China había aceptado permitir que Estados Unidos controlara la aplicación de vídeos de propiedad china en ese país.
Más noticias en Urgente24
Cambian los pagos con tarjetas de crédito haciendo uso de esta ley
Empoderado, Javier Milei sale a buscar 'heridos' para su 2.0
Ley de endeudamiento: Buscan dar una "segunda oportunidad" a 11 millones de argentinos
En la Argentina color violeta, bajar la tasa de interés para aliviar la recesión