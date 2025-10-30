Rige una tregua comercial de 1 año entre China y USA

trump xi3

Si bien la distensión brinda alivio a ambas partes, hace poco para abordar la divergencia fundamental entre 2 superpotencias cuyas economías se están desacoplando en muchos sectores y que compiten por la supremacía en áreas como la inteligencia artificial.

En declaraciones a los periodistas durante su viaje de regreso a USA desde Corea del Sur, Trump se mostró efusivo sobre la reunión.

“En general, supongo que en una escala del 0 al 10, siendo 10 la mejor calificación, diría que la reunión fue un 12”, dijo.

USA y China anunciaron acuerdos sobre los aranceles estadounidenses relacionados con el fentanilo y los aranceles recíprocos a las industrias navieras del otro país, mientras ambos líderes buscaban aliviar las tensiones en su primer encuentro en 6 años.

“No tenemos demasiados obstáculos”, dijo Trump. “Revisaremos el acuerdo cada año, pero creo que durará mucho más de 1 año”. La tregua comercial expiraba en noviembre, lo que amenazaba con la reimposición de aranceles superiores al 100%.

Trump afirmó que ambas partes habían resuelto la disputa sobre las 'tierras raras', minerales cruciales para los fabricantes globales. China domina la cadena de suministro de 'tierras raras' e impuso a principios de este mes amplios controles a las exportaciones que provocaron una drástica escalada de tensiones.

Trump afirmó haber accedido a reducir el arancel sobre el fentanilo procedente de China del 20% al 10% porque Xi se había comprometido a "trabajar arduamente" para frenar las exportaciones de los componentes químicos de este opioide. "Creo que verán medidas concretas", declaró. Con la reducción del arancel sobre el fentanilo, los gravámenes promedio sobre las importaciones procedentes de China se sitúan en el 45%.

Trump dijo que los líderes también habían hablado de semiconductores y que Nvidia hablaría con China sobre la exportación de chips, pero aclaró que las conversaciones no abarcaron la microelectrónica más avanzada.

trump xi Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur.

TikTok y Taiwán

Añadió que China accedió a "colaborar con USA para resolver adecuadamente los problemas relacionados con TikTok". Trump había declarado previamente que China había aceptado permitir que USA controlara la aplicación de videos de propiedad china en ese país.

Han Shen Lin, director para China de la consultora estadounidense The Asia Group, afirmó que la reducción de los aranceles relacionados con el fentanilo demuestra que los esfuerzos de Beijing por frenar las exportaciones de precursores de la droga están siendo finalmente reconocidos por Washington DC. Añadió que esta medida genera expectativas de una nueva reducción arancelaria del 10% en la próxima reunión entre Trump y Xi.

Trump afirmó que los líderes no hablaron de Taiwán. Algunos expertos habían expresado su preocupación de que el presidente estadounidense pudiera hacer concesiones sobre Taiwán —sobre cuya soberanía China reclama— para facilitar un acuerdo. "Taiwán nunca se mencionó. No se habló de ello", declaró Trump.

En una publicación en Truth Social desde el Air Force One, Trump dijo que USA estaba trabajando con China para asegurar una “transacción a muy gran escala” relacionada con petróleo y gas de Alaska, sin proporcionar más detalles.

“Xi intimidó a Trump con la mirada y Trump parpadeó”

Las conversaciones en Busan, ciudad portuaria del sur de Corea del Sur, duraron aproximadamente 90 minutos. Ambos líderes se encontraban en Corea del Sur para asistir a una reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en la cercana ciudad de Gyeongju.

En su discurso de apertura de la cumbre, Trump elogió a Xi como un “gran líder de un gran país”, y añadió que ambos “mantendrían una relación fantástica durante mucho tiempo”.

Xi afirmó que era natural que USA y China “no siempre estuvieran de acuerdo” y que era “normal que las 2 principales economías del mundo tuvieran fricciones de vez en cuando”.

Dennis Wilder, exjefe de análisis de China en la CIA, afirmó que los “acuerdos tácticos” preparaban el terreno para que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y su homólogo chino, He Lifeng, convirtieran el marco comercial en un acuerdo integral que podría cerrarse durante la visita de Trump a China, si no antes.

“Xi intimidó a Trump con la mirada y Trump parpadeó”, dijo Scott Kennedy, experto en China del CSIS, un centro de estudios. “Xi ha dominado el arte de lidiar con Trump. Responder a las amenazas estadounidenses con amenazas aún mayores… ha logrado que Washington retroceda”.

