Trump desata el caos: Ordena al Pentágono probar armas nucleares tras 33 años

Alarma y repudio internacional

El presidente justificó su decisión señalando que Rusia ocupa el segundo lugar en arsenal nuclear, mientras que China es un "distante tercero" pero alcanzará la paridad en cinco años. "Debido al tremendo poder destructivo, odié tener que hacerlo, pero no tengo otra opción", agregó Trump en su polémico posteo.

image

La comunidad internacional reaccionó con preocupación inmediata. Expertos en seguridad nuclear advierten que esta decisión podría empujar a Rusia y China a acelerar sus propios programas de pruebas, destruyendo décadas de esfuerzos diplomáticos.

Los mercados financieros ya muestran volatilidad ante el anuncio, mientras organizaciones pacifistas convocan protestas masivas en distintas capitales del mundo.

