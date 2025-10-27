Chau Guido Kaczka: El Trece quiere rating y no importa a quién tenga que traer para conseguirlo

Embed - Jotax Digital on Instagram: "PRIMICIA DE YA FUE TODO: Benjamín Vicuña LLEGA AL 13 de la mano de “THE BALLS” Mirá la nota completa en nuestro canal de YouTube Jotax Digital #YaFueTodo - Lunes a Viernes 10.30hs por YouTube #AleCastelo #BarbieGyalay #BenjaminVicuña #TheBalls" View this post on Instagram A post shared by Jotax Digital (@jotax.digital) Publicación en Instagram de jotax.digital.

La apuesta es arriesgada pero tiene lógica. Benjamín arrastra una popularidad enorme, construida durante años de trabajo en Argentina y Chile. Su vida personal, siempre bajo la lupa mediática, también juega a su favor en términos de convocatoria. Si logra conectar con la audiencia desde este nuevo rol, el canal podría tener en sus manos un producto exitoso para el verano. Enero sería el mes elegido para el lanzamiento, aprovechando las vacaciones y el consumo televisivo de esa época del año.

