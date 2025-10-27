La guerra por los números en la televisión argentina no descansa ni un segundo. Cada señal busca desesperadamente ese as bajo la manga que le permita arrasar con la competencia y conquistar al público que, cada vez más exigente, cambia de canal con un simple chasquido de dedos. En ese escenario de tensión permanente, El Trece prepara una jugada que promete sacudir la pantalla chica: nada más ni nada menos que la incorporación de Benjamín Vicuña como conductor de la televisión abierta. Así como leíste.
¿PUEDE FUNCIONAR?
Chau Guido Kaczka: El Trece quiere rating y no importa a quién tenga que traer para conseguirlo
El Trece no pierde el tiempo y ya negocia con un famoso actor para conducir un viejo programa. Entérate los detalles.
La información surgió con fuerza en los últimos días y tiene a todos hablando. Resulta que el actor chileno, reconocido por su extensa trayectoria en ficciones y por su mediático vínculo con Eugenia "La China" Suárez, estaría a punto de dar un giro en su carrera profesional. Las negociaciones entre el galán y la señal del solcito avanzan a buen ritmo, y todo indica que lo veremos ocupando un rol completamente diferente al que estamos acostumbrados.
¿Qué programa conduciría Vicuña? Acá viene lo interesante. Ale Castelo fue quien destapó la olla en "Ya fue todo" (Jotax Digital), revelando que el canal tiene entre manos un ambicioso plan: revivir "The Balls" una vez que "Buenas Noches Familia" baje definitivamente su telón en diciembre. La gran diferencia es que esta vez no sería Guido Kaczka quien estaría al frente del ciclo, sino precisamente el ex de Pampita.
El periodista no se guardó nada y soltó detalles jugosos sobre la operación. Según sus palabras, "el actor tiene muchas ganas de hacerlo y El Trece ya está en conversaciones con él. Se viene su conducción en TV abierta. Cuando termine Guido, arranca Benja".
¿El Trece apuesta por Benjamín Vicuña?
La estrategia del canal parece clara. Con el cierre programado del ciclo de Kaczka para diciembre, buscan mantener el impulso del horario con una propuesta que ya existió, pero que necesita un refresh total. "The Balls" había tenido su oportunidad anteriormente, aunque sin lograr los números esperados. El fracaso de aquella primera temporada quedó en el recuerdo de todos, pero ahora apuestan a que un rostro como el de Vicuña, con su carisma y su llegada al público, pueda cambiar la ecuación.
La apuesta es arriesgada pero tiene lógica. Benjamín arrastra una popularidad enorme, construida durante años de trabajo en Argentina y Chile. Su vida personal, siempre bajo la lupa mediática, también juega a su favor en términos de convocatoria. Si logra conectar con la audiencia desde este nuevo rol, el canal podría tener en sus manos un producto exitoso para el verano. Enero sería el mes elegido para el lanzamiento, aprovechando las vacaciones y el consumo televisivo de esa época del año.
