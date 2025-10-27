Ante el inminente acercamiento entre Trump y Jinping, el oro bajó de precio

El ajuste en los precios del oro afectó directamente a las principales compañías mineras del sector. Las acciones de Newmont Corporation (NEM) retrocedieron un 4% en las primeras operaciones del lunes, hasta los US$ 79,40, tras caer un 6,2% el viernes. En la misma línea, Agnico Eagle Mines (AEM) bajó un 2,9%, Barrick Mining (B) un 1,97%, Wheaton Precious Metals un 2,7% y Franco-Nevada un 2,5%.

En contraste, el índice S&P 500 avanzó un 0,9%, impulsado por las esperanzas de un acuerdo comercial entre Donald Trump y Xi Jinping, lo que llevó a los inversores a rotar hacia activos de mayor riesgo.

El contexto de los contratos de oro

Los contratos de oro más negociados (GC00) cayeron un 2,5%, hasta los US$ 4.034 la onza, acumulando una baja del 7,3% en los últimos cinco días. Esta corrección pone fin, al menos temporalmente, a la brillante trayectoria del metal durante los tres primeros trimestres de 2025.

Aun así, el oro conserva una ganancia anual del 54%, un desempeño notable en medio de un contexto de alta incertidumbre monetaria. Paradójicamente, la reciente caída se produce tras la publicación de datos de inflación en Estados Unidos más bajos de lo esperado, lo que refuerza la probabilidad de que la Fed adopte un tono más acomodaticio.

Con tasas de interés más bajas, el oro suele ganar atractivo frente a otros activos refugio con rendimientos, como los bonos del Tesoro o los depósitos bancarios. Sin embargo, por ahora, la mejora en el clima comercial global ha devuelto momentáneamente el brillo a los activos de riesgo y opacado el del metal dorado.

