ChatGPT como psicólogo: 200 millones de usuarios y el 25% lo prefiere antes que ir a terapia

Es decir, si le explicás que te sentís mal con X situación, la IA te dará la razon y te ayudará a partir de eso. Siempre estará de tu lado, y rara vez te dará un panorama claro, salvo que se lo aclarés en el prompt (pero ni esto podría equivaler a un psicólogo real).

¿Cuándo sí sirve usar ChatGPT para temas emocionales?

Los chatbots pueden ser útiles en situaciones específicas: para autorreflexión guiada, cuando necesitás exteriorizar pensamientos sin sentirte juzgado, o como primera contención hasta recibir atención profesional adecuada. También funcionan para seguimiento del estado de ánimo, ejercicios de mindfulness y técnicas de respiración disponibles las 24 horas.

Daniela Constantin, psicóloga e hipnoterapeuta, destaca que la IA es útil para personas jóvenes que atraviesan rupturas sentimentales: "Les enseña a autoconocerse y saber por qué se comportan así, por qué sufren tanto o por qué sus relaciones han sido de esta manera". Estudios científicos muestran mejoras a corto plazo en síntomas como ansiedad, estrés, problemas de autoestima y duelos cuando se usan estos sistemas como apoyo complementario.

image

Pero hay condiciones: la plataforma debe tener base científica y estar supervisada por profesionales. "La IA puede ser una buena aliada si se usa con conciencia, información y criterio y complementa bien cualquier terapia", aclara Constantin.

El mensaje es claro: la tecnología puede ser una mano tendida, pero nunca reemplazará la capacidad humana de resonar emocionalmente y sostener un proceso terapéutico real.

------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Terror por el precio del nuevo iPhone en Argentina: cuánto va a costar

Revelan qué profesiones "resisten" la inteligencia artificial: ¿Cómo salvarte del reemplazo laboral?

Instagram da terror: Desmienten que te espían, pero ahora usarán tu IA para venderte todo

La desconocida miniserie de Netflix que te atrapa desde el primer capítulo