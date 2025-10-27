urgente24
¿ES EFECTIVO?

ChatGPT como psicólogo: 200 millones de usuarios y el 25% lo prefiere antes que ir a terapia

Más de 200 millones de usuarios activos mensuales recurren a la inteligencia artificial para consultas emocionales en ChatGPT. Ahora, ¿es mejor que terapia?

27 de octubre de 2025 - 22:49
El futuro va por acá... ¿La salud mental también?

ChatGPT y otras plataformas de inteligencia artificial se convirtieron en el nuevo consultorio emocional de millones de personas. El 25% de los usuarios preferiría hablar con un bot de IA antes que ir con un psicólogo. Y de quienes ya lo probaron, el 80% considera que la IA es una alternativa eficaz a la terapia tradicional.

image

Las cifras no mienten: ChatGPT supera los 200 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, y más del 20% de quienes usan IA conversacional afirman recurrir a estos sistemas como apoyo emocional al menos una vez por semana. En Estados Unidos hay más de 77 millones de usuarios conectados, y herramientas especializadas como Wysa y Woebot reportan millones de consultas diarias.

Pero la fascinación tiene su contracara. Dos psicólogas consultadas coinciden en que la IA puede acompañar, orientar y dar herramientas, pero no sustituye la terapia humana. Rosa Becerril, reconocida como la mujer más innovadora en Psicología en 2023, es directa: "Las emociones no se arreglan con un dato, ni con una frase perfecta. Las emociones se sienten, se comprenden y se trabajan".

image
Además, muchas personas recurren a estos sistemas una y otra vez para calmar su malestar, sin desarrollar herramientas propias ni avanzar realmente en la comprensión de lo que les sucede.

La IA no puede evaluar síntomas clínicos, identificar causas subyacentes del malestar, proporcionar diagnósticos ni responder de forma segura en situaciones de crisis. Además, hay que tener en cuenta un punto importantísimo: la IA casi siempre valida y es condescendiente con todo lo que usuario vaya a plantearle.

Es decir, si le explicás que te sentís mal con X situación, la IA te dará la razon y te ayudará a partir de eso. Siempre estará de tu lado, y rara vez te dará un panorama claro, salvo que se lo aclarés en el prompt (pero ni esto podría equivaler a un psicólogo real).

¿Cuándo sí sirve usar ChatGPT para temas emocionales?

Los chatbots pueden ser útiles en situaciones específicas: para autorreflexión guiada, cuando necesitás exteriorizar pensamientos sin sentirte juzgado, o como primera contención hasta recibir atención profesional adecuada. También funcionan para seguimiento del estado de ánimo, ejercicios de mindfulness y técnicas de respiración disponibles las 24 horas.

Daniela Constantin, psicóloga e hipnoterapeuta, destaca que la IA es útil para personas jóvenes que atraviesan rupturas sentimentales: "Les enseña a autoconocerse y saber por qué se comportan así, por qué sufren tanto o por qué sus relaciones han sido de esta manera". Estudios científicos muestran mejoras a corto plazo en síntomas como ansiedad, estrés, problemas de autoestima y duelos cuando se usan estos sistemas como apoyo complementario.

image

Pero hay condiciones: la plataforma debe tener base científica y estar supervisada por profesionales. "La IA puede ser una buena aliada si se usa con conciencia, información y criterio y complementa bien cualquier terapia", aclara Constantin.

El mensaje es claro: la tecnología puede ser una mano tendida, pero nunca reemplazará la capacidad humana de resonar emocionalmente y sostener un proceso terapéutico real.

