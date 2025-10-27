ChatGPT y otras plataformas de inteligencia artificial se convirtieron en el nuevo consultorio emocional de millones de personas. El 25% de los usuarios preferiría hablar con un bot de IA antes que ir con un psicólogo. Y de quienes ya lo probaron, el 80% considera que la IA es una alternativa eficaz a la terapia tradicional.
ChatGPT como psicólogo: 200 millones de usuarios y el 25% lo prefiere antes que ir a terapia
Más de 200 millones de usuarios activos mensuales recurren a la inteligencia artificial para consultas emocionales en ChatGPT. Ahora, ¿es mejor que terapia?
Los expertos advierten sobre los límites de la IA en ChatGPT y más
Las cifras no mienten: ChatGPT supera los 200 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, y más del 20% de quienes usan IA conversacional afirman recurrir a estos sistemas como apoyo emocional al menos una vez por semana. En Estados Unidos hay más de 77 millones de usuarios conectados, y herramientas especializadas como Wysa y Woebot reportan millones de consultas diarias.
Pero la fascinación tiene su contracara. Dos psicólogas consultadas coinciden en que la IA puede acompañar, orientar y dar herramientas, pero no sustituye la terapia humana. Rosa Becerril, reconocida como la mujer más innovadora en Psicología en 2023, es directa: "Las emociones no se arreglan con un dato, ni con una frase perfecta. Las emociones se sienten, se comprenden y se trabajan".
La IA no puede evaluar síntomas clínicos, identificar causas subyacentes del malestar, proporcionar diagnósticos ni responder de forma segura en situaciones de crisis. Además, hay que tener en cuenta un punto importantísimo: la IA casi siempre valida y es condescendiente con todo lo que usuario vaya a plantearle.
Es decir, si le explicás que te sentís mal con X situación, la IA te dará la razon y te ayudará a partir de eso. Siempre estará de tu lado, y rara vez te dará un panorama claro, salvo que se lo aclarés en el prompt (pero ni esto podría equivaler a un psicólogo real).
¿Cuándo sí sirve usar ChatGPT para temas emocionales?
Los chatbots pueden ser útiles en situaciones específicas: para autorreflexión guiada, cuando necesitás exteriorizar pensamientos sin sentirte juzgado, o como primera contención hasta recibir atención profesional adecuada. También funcionan para seguimiento del estado de ánimo, ejercicios de mindfulness y técnicas de respiración disponibles las 24 horas.
Daniela Constantin, psicóloga e hipnoterapeuta, destaca que la IA es útil para personas jóvenes que atraviesan rupturas sentimentales: "Les enseña a autoconocerse y saber por qué se comportan así, por qué sufren tanto o por qué sus relaciones han sido de esta manera". Estudios científicos muestran mejoras a corto plazo en síntomas como ansiedad, estrés, problemas de autoestima y duelos cuando se usan estos sistemas como apoyo complementario.
Pero hay condiciones: la plataforma debe tener base científica y estar supervisada por profesionales. "La IA puede ser una buena aliada si se usa con conciencia, información y criterio y complementa bien cualquier terapia", aclara Constantin.
El mensaje es claro: la tecnología puede ser una mano tendida, pero nunca reemplazará la capacidad humana de resonar emocionalmente y sostener un proceso terapéutico real.
