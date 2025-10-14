Sam Altman, CEO de OpenAI, confirmó este martes 14/10 un giro radical en la estrategia de ChatGPT. A partir de diciembre, el chatbot permitirá contenido erótico para " adultos verificados", en un movimiento que genera polémica apenas meses después de que surgieran casos alarmantes de usuarios con problemas mentales que desarrollaron relaciones obsesivas con la IA.
IA +18
Escandaliza: ChatGPT permitirá conversaciones eróticas con adultos verificados desde diciembre
Sam Altman anunció que OpenAI relajará restricciones del chatbot tras meses de casos preocupantes con usuarios vulnerables y menores. Sí, ChatGPT adulto.
Quizás te interese leer: OpenAI en la Patagonia: Promesa tecnológica o burbuja de US$ 25.000 millones
El riesgo de imitar a Character.AI en ChatGPT
El anuncio llega en un momento controversial. Durante el verano, ChatGPT estuvo en el centro de escándalos: un hombre creyó que era un genio matemático destinado a salvar el mundo tras conversaciones con el chatbot, y los padres de un adolescente demandaron a OpenAI alegando que la IA alentó ideas suicidas en su hijo antes de morir.
Altman justificó la medida bajo el principio de "tratar a los usuarios adultos como adultos". Según él, la compañía logró "mitigar los graves problemas de salud mental" vinculados a ChatGPT, aunque no presentó evidencia concreta que lo respalde.
La decisión de OpenAI sigue el modelo de Character.AI, una plataforma de chatbots que permite juegos de rol románticos y eróticos. Esa compañía alcanzó decenas de millones de usuarios que pasaban un promedio de dos horas diarias hablando con sus bots. Pero también enfrenta una demanda por su manejo de usuarios vulnerables.
Un informe reciente del Centro para la Democracia y la Tecnología reveló que el 19% de estudiantes de secundaria tuvieron o conocen a alguien que tuvo una relación romántica con un chatbot de IA. Esto pone en evidencia que, pese a los sistemas de verificación, los menores siguen siendo una población de riesgo.
Verificación de edad y presión por crecer
OpenAI asegura que usará su sistema de predicción de edad para restringir el acceso a contenido erótico. Si el sistema falla, los usuarios adultos deberán subir una foto de su documento de identidad, una medida que Altman admite compromete la privacidad pero considera "una compensación que vale la pena".
Detrás de esta decisión hay presión comercial: ChatGPT cuenta con 800 millones de usuarios activos semanales, pero compite contra Google y Meta por dominar la IA de consumo masivo. La compañía recaudó miles de millones para expandir su infraestructura y necesita recuperar esa inversión aumentando la interacción de los usuarios. ¿El precio? Abrir la puerta a un territorio inexplorado que podría multiplicar los riesgos para personas vulnerables.
En marzo pasado OpenAI actualizó ChatGPT para permitir "imágenes de símbolos de odio generadas por IA", lo que muestra que ya están flexibilizando sus restricciones en generación de imágenes, pero no mencionan nada específico sobre contenido sexual/erótico visual. Sin embargo, todo indicaría que ese es el camino.
-----------------------------------------------------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Terror por el precio del nuevo iPhone en Argentina: cuánto va a costar
Revelan qué profesiones "resisten" la inteligencia artificial: ¿Cómo salvarte del reemplazo laboral?
Instagram da terror: Desmienten que te espían, pero ahora usarán tu IA para venderte todo
La desconocida miniserie de Netflix que te atrapa desde el primer capítulo