Escandaliza: ChatGPT permitirá conversaciones eróticas con adultos verificados desde diciembre

image Character.AI es una página IA que te permite hablar con todos los personajes de ficción que quieras. E incluso tiene la opción de mantener conversaciones subidas de tono.

Un informe reciente del Centro para la Democracia y la Tecnología reveló que el 19% de estudiantes de secundaria tuvieron o conocen a alguien que tuvo una relación romántica con un chatbot de IA. Esto pone en evidencia que, pese a los sistemas de verificación, los menores siguen siendo una población de riesgo.

Verificación de edad y presión por crecer

OpenAI asegura que usará su sistema de predicción de edad para restringir el acceso a contenido erótico. Si el sistema falla, los usuarios adultos deberán subir una foto de su documento de identidad, una medida que Altman admite compromete la privacidad pero considera "una compensación que vale la pena".

image La confirmación oficial de Sam Altman.

Detrás de esta decisión hay presión comercial: ChatGPT cuenta con 800 millones de usuarios activos semanales, pero compite contra Google y Meta por dominar la IA de consumo masivo. La compañía recaudó miles de millones para expandir su infraestructura y necesita recuperar esa inversión aumentando la interacción de los usuarios. ¿El precio? Abrir la puerta a un territorio inexplorado que podría multiplicar los riesgos para personas vulnerables.

image

En marzo pasado OpenAI actualizó ChatGPT para permitir "imágenes de símbolos de odio generadas por IA", lo que muestra que ya están flexibilizando sus restricciones en generación de imágenes, pero no mencionan nada específico sobre contenido sexual/erótico visual. Sin embargo, todo indicaría que ese es el camino.

