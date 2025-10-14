urgente24
OMNI ChatGPT > OpenAI > Sam Altman

IA +18

Escandaliza: ChatGPT permitirá conversaciones eróticas con adultos verificados desde diciembre

Sam Altman anunció que OpenAI relajará restricciones del chatbot tras meses de casos preocupantes con usuarios vulnerables y menores. Sí, ChatGPT adulto.

14 de octubre de 2025 - 21:26
ChatGPT tiene el terreno listo para una experiencia distinta.

ChatGPT tiene el terreno listo para una experiencia distinta.

Sam Altman, CEO de OpenAI, confirmó este martes 14/10 un giro radical en la estrategia de ChatGPT. A partir de diciembre, el chatbot permitirá contenido erótico para " adultos verificados", en un movimiento que genera polémica apenas meses después de que surgieran casos alarmantes de usuarios con problemas mentales que desarrollaron relaciones obsesivas con la IA.

El riesgo de imitar a Character.AI en ChatGPT

El anuncio llega en un momento controversial. Durante el verano, ChatGPT estuvo en el centro de escándalos: un hombre creyó que era un genio matemático destinado a salvar el mundo tras conversaciones con el chatbot, y los padres de un adolescente demandaron a OpenAI alegando que la IA alentó ideas suicidas en su hijo antes de morir.

Seguir leyendo

Altman justificó la medida bajo el principio de "tratar a los usuarios adultos como adultos". Según él, la compañía logró "mitigar los graves problemas de salud mental" vinculados a ChatGPT, aunque no presentó evidencia concreta que lo respalde.

La decisión de OpenAI sigue el modelo de Character.AI, una plataforma de chatbots que permite juegos de rol románticos y eróticos. Esa compañía alcanzó decenas de millones de usuarios que pasaban un promedio de dos horas diarias hablando con sus bots. Pero también enfrenta una demanda por su manejo de usuarios vulnerables.

image
Character.AI es una p&aacute;gina IA que te permite hablar con todos los personajes de ficci&oacute;n que quieras. E incluso tiene la opci&oacute;n de mantener conversaciones subidas de tono.

Character.AI es una página IA que te permite hablar con todos los personajes de ficción que quieras. E incluso tiene la opción de mantener conversaciones subidas de tono.

Un informe reciente del Centro para la Democracia y la Tecnología reveló que el 19% de estudiantes de secundaria tuvieron o conocen a alguien que tuvo una relación romántica con un chatbot de IA. Esto pone en evidencia que, pese a los sistemas de verificación, los menores siguen siendo una población de riesgo.

Verificación de edad y presión por crecer

OpenAI asegura que usará su sistema de predicción de edad para restringir el acceso a contenido erótico. Si el sistema falla, los usuarios adultos deberán subir una foto de su documento de identidad, una medida que Altman admite compromete la privacidad pero considera "una compensación que vale la pena".

image
La confirmaci&oacute;n oficial de Sam Altman.

La confirmación oficial de Sam Altman.

Detrás de esta decisión hay presión comercial: ChatGPT cuenta con 800 millones de usuarios activos semanales, pero compite contra Google y Meta por dominar la IA de consumo masivo. La compañía recaudó miles de millones para expandir su infraestructura y necesita recuperar esa inversión aumentando la interacción de los usuarios. ¿El precio? Abrir la puerta a un territorio inexplorado que podría multiplicar los riesgos para personas vulnerables.

image

En marzo pasado OpenAI actualizó ChatGPT para permitir "imágenes de símbolos de odio generadas por IA", lo que muestra que ya están flexibilizando sus restricciones en generación de imágenes, pero no mencionan nada específico sobre contenido sexual/erótico visual. Sin embargo, todo indicaría que ese es el camino.

-----------------------------------------------------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Terror por el precio del nuevo iPhone en Argentina: cuánto va a costar

Revelan qué profesiones "resisten" la inteligencia artificial: ¿Cómo salvarte del reemplazo laboral?

Instagram da terror: Desmienten que te espían, pero ahora usarán tu IA para venderte todo

La desconocida miniserie de Netflix que te atrapa desde el primer capítulo

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES