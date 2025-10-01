Adam Mosseri, director de Instagram, salió a desmentir lo que millones de usuarios sospechan hace años: que Meta activa los micrófonos de los celulares para espiarte y venderte publicidad. Pero Meta confirmó que desde el 16 de diciembre va a usar toda la información de tus charlas con sus productos de inteligencia artificial para bombardearte con anuncios hiperpersonalizados.
Instagram da terror: Desmienten que te espían, pero ahora usarán tu IA para venderte todo
El director de Instagram negó la teoría del micrófono justo cuando Meta anunció que explotará tus conversaciones con inteligencia artificial para publicidad.
La IA sabe más de vos que tu mejor amigo y que Instagram
Mosseri publicó un video en su cuenta de Instagram explicando que la empresa nunca activó micrófonos en secreto, que eso sería "una grave violación de la privacidad" (viniendo de Meta, suena a chiste), y que si lo hicieran, veríamos una luz en la pantalla y la batería se acabaría al toque. Hasta su esposa le preguntó si era verdad, contó.
La realidad es que Meta no necesita grabarte. Su sistema de publicidad es tan preciso porque los anunciantes le pasan data de quién visitó sus sitios web, y después cruzan esa información con tus intereses y los de gente parecida a vos. Por eso te aparece el anuncio exacto del producto que nombraste cinco minutos antes en una conversación. Pura tecnología algorítmica que convirtió a Meta en una máquina de hacer plata.
Pero ahora viene lo fuerte. Con la nueva política de privacidad que arranca en diciembre, Meta va a analizar todas tus interacciones con Meta AI, el chatbot con el que tal vez ya estás consultando recetas, pidiendo consejos o preguntando boludeces. Esas conversaciones son mucho más personales que un simple "me gusta" en una foto. Le estás contando tus planes, tus gustos, tus problemas.
Y Meta lo va a usar todo para venderte cosas.
"Es solo coincidencia", dice Mosseri
Para cerrar, Mosseri tiró una explicación que suena a excusa: "Capaz ya viste ese anuncio antes de hablar del tema y no te diste cuenta. Scrolleamos rápido, pasamos de un anuncio a otro, y a veces internalizamos algo de eso". Es decir, según él, vos solo te imaginás que te espían porque tu cerebro registró algo sin que te dieras cuenta.
Puede ser. Pero con la inteligencia artificial metida en el medio, la sensación de que Instagram te lee la mente va a ser cada vez más fuerte. Y esta vez, no es paranoia: es el negocio.
