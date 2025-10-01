Instagram da terror: Desmienten que te espían, pero ahora usarán tu IA para venderte todo

image ¿Esto hacía falta?

Pero ahora viene lo fuerte. Con la nueva política de privacidad que arranca en diciembre, Meta va a analizar todas tus interacciones con Meta AI, el chatbot con el que tal vez ya estás consultando recetas, pidiendo consejos o preguntando boludeces. Esas conversaciones son mucho más personales que un simple "me gusta" en una foto. Le estás contando tus planes, tus gustos, tus problemas.

Y Meta lo va a usar todo para venderte cosas.

"Es solo coincidencia", dice Mosseri

Para cerrar, Mosseri tiró una explicación que suena a excusa: "Capaz ya viste ese anuncio antes de hablar del tema y no te diste cuenta. Scrolleamos rápido, pasamos de un anuncio a otro, y a veces internalizamos algo de eso". Es decir, según él, vos solo te imaginás que te espían porque tu cerebro registró algo sin que te dieras cuenta.

image

Puede ser. Pero con la inteligencia artificial metida en el medio, la sensación de que Instagram te lee la mente va a ser cada vez más fuerte. Y esta vez, no es paranoia: es el negocio.

