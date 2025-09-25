The Economist: Tony Blair es candidato de Donald Trump para gobernar Gaza

Abarcan desde la declaración de 7 páginas de Nueva York revelada por Emmanuel Macron, el presidente francés, y Faisal al-Saud, el ministro de Asuntos Exteriores saudí, en la ONU en julio, hasta un "libro verde" de 200 páginas publicado en enero por Hamás, los militantes islamistas que mantienen cierto control de la franja.

Los gobiernos de Gran Bretaña, Dinamarca, Egipto, Israel, Palestina y USA han redactado documentos, al igual que un centro de estudios respaldado por el gobierno en los Emiratos Árabes Unidos y empresarios en capitales regionales y occidentales.

Mahmud Abbas. Mahmud Abbas, jefe de Cisjordania sueña con reunificar Palestina. ¿Alguien lo consultó?

Tony Blair busca trabajo

Quizás el más entusiasta sea Tony Blair, ex primer ministro británico. A las pocas semanas del estallido de la guerra en Gaza, realizó repetidas visitas a Jerusalén y consiguió que su fundación con sede en Londres redactara un plan para un mandato de posguerra.

Según múltiples fuentes involucradas en el plan, el Sr. Blair podría encabezar un organismo llamado Autoridad Internacional de Transición de Gaza (Gita). Buscaría un mandato de la ONU para ser la "autoridad política y legal suprema" de Gaza durante 5 años. De aprobarse, el Sr. Blair tendría una secretaría de hasta 25 personas y presidiría una junta de 7 personas para supervisar un órgano ejecutivo que dirija el territorio. Los estados del Golfo pagarían. "Está dispuesto a sacrificar su tiempo. Realmente quiere poner fin a la guerra", dice una fuente que conoce al Sr. Blair.

El plan de Blair cuenta con poderosos apoyos, desde líderes del Golfo hasta Jared Kushner, yerno del Presidente estadounidense. Y lo más importante, a diferencia de otros planes, parece contar con la aprobación de Donald Trump. Blair, Kushner y Steve Witkoff, enviado del presidente para Oriente Medio, presentaron sus argumentos en una reunión con el presidente el 27/08. (Ron Dermer, confidente del primer ministro israelí y ministro de Asuntos Estratégicos, participó por teléfono). El 23/09, se dice que Trump presentó la idea a los líderes de Turkiye, Pakistán, Indonesia y 5 países árabes.

«Quizás podamos ponerle fin [a la guerra de Gaza] ahora mismo», les dijo Trump.

Para los palestinos, el plan representa una clara mejora con respecto a la visión que Trump promocionó en febrero. En aquel entonces, abogó por el exilio de los gazatíes y la construcción de una "riviera" diseñada con inteligencia artificial una vez que se hubieran ido.

Según encuestas publicadas por el equipo de Blair en mayo, más de una cuarta parte de los gazatíes favorecía alguna forma de gobierno internacional, frente a un tercio que apoyaba a la Autoridad Palestina, la administración del presidente Mahmud Abás en Cisjordania. Casi nadie quería que Hamás, que ha gobernado Gaza desde 2007, siguiera al mando. A la mayoría no le importa quién gobierne mientras cesen los bombardeos y haya comida, afirma un exfuncionario que huye de la ciudad de Gaza.

Jared Kushner detrás de Donald Trump. Jared Kushner, yerno de Donald Trump, uno de los respaldos de Tony Blair.

El plan

Fuentes bien informadas afirman que Gita se inspira en las administraciones internacionales que supervisaron la transición de Timor Oriental y Kosovo a la condición de Estado. Inicialmente, podría tener su base en El Arish, capital provincial egipcia cercana a la frontera sur de Gaza. Gita entraría en Gaza, una vez que la Franja se estabilizara, acompañada por una fuerza multinacional. Según el plan, insisten dichas fuentes, no se alentaría a los palestinos a abandonar Gaza, Gaza y Cisjordania se reunificarían y Gaza sería entregada gradualmente a la Autoridad Palestina.

Pero los mandatos suelen durar más de lo previsto. En noviembre de 1917, Gran Bretaña emitió la Declaración Balfour, prometiendo a los judíos una patria en Palestina; ese mismo día conquistó Gaza rápidamente. Utilizó Gaza como base aérea y escala para Imperial Airways (precursora de British Airways). Permaneció allí durante 30 años. Ahora, algunos palestinos temen que Gran Bretaña esté repitiendo la maniobra.

El historial del Sr. Blair en la región no le granjea gran simpatía. Como primer ministro, se unió a Estados Unidos en la invasión de Irak en 2003. En sus 8 años como enviado del Cuarteto, un grupo integrado por Estados Unidos, la UE , Rusia y la ONU , encargado de implementar una hoja de ruta hacia la creación de un Estado palestino, Israel atacó a Gaza cuatro veces y reforzó su control sobre los territorios palestinos.

gaza

El Factor Abbas

Convencer al Sr. Abbas será difícil. Cuenta con el respaldo de los países árabes para gobernar Gaza después de la guerra y parece dispuesto a derrotar a sus rivales. Cuando un empresario palestino, Samir Hulileh, sugirió que debería ser gobernador de Gaza, el Sr. Abbas lo mandó a la cárcel. Se avecina otra ocupación, advierte un asesor del Sr. Abbas sobre el plan del Sr. Blair. Convencer al Sr. Abbas será difícil. Cuenta con el respaldo de los países árabes para gobernar Gaza después de la guerra y parece dispuesto a derrotar a sus rivales. Cuando un empresario palestino, Samir Hulileh, sugirió que debería ser gobernador de Gaza, el Sr. Abbas lo mandó a la cárcel. Se avecina otra ocupación, advierte un asesor del Sr. Abbas sobre el plan del Sr. Blair.

Con una visión política, afirman los mediadores egipcios, Hamás entregaría las armas y dejaría que un gobierno palestino tecnocrático administrara la Franja. Pero si a sus miembros se les prohíbe trabajar en los servicios de educación y salud, como sugieren nuestras fuentes, el grupo podría resistirse.

Y luego está Israel. Tras haber tomado Gaza a un precio exorbitante, sus ministros mesiánicos quieren aferrarse a ella. Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas, prevé "una bonanza inmobiliaria". Tarde o temprano, argumenta, el mundo se apiadará de los gazatíes y les ofrecerá refugio en otro lugar.

El Sr. Blair llama a menudo a Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, con la esperanza de convencerlo de su visión. Pero, al igual que con la solución de dos Estados, podría descubrir que las conversaciones sobre el futuro solo le dan tiempo a Israel para crear alternativas en el presente."

