Tony Blair se llama Anthony Charles Lynton Blair, fue 1er. ministro del Reino Unido entre 1997 y 2007, y fue líder del Partido Laborista entre 1994 y 2007. Desde entonces es asesor de empresas del sector energético y financiero, y participó de gestiones por la paz en Medio Oriente, tema muy importante para varias petroleras.
BUSCANDO UN ADMINISTRADOR
The Economist: Tony Blair es candidato de Donald Trump para gobernar Gaza
Buscan un interventor para Gaza. The Economist se pregunta si Tony Blair, edecán de George W. Bush en su momento, podría serlo.
Debe recordarse que Blair fue aliado estrecho de George W. Bush en todas sus aventuras guerreras. Blair afirmó que era cierta la mentira de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva.
De todos modos el semanario conservador británico The Economist plantea qué posibilidades hay que Blair sea el próximo administrador / interventor de Gaza, dando por sentado que no será gestionada por palestinos y que los países del Golfo Pérsico no tendrán injerencia. Demasiados supuestos polémicos los de The Economist. Pero ahí vamos:
Gaza
"Derechos que nadie debería desear. Gaza es un infierno. Los tanques israelíes han reducido sus ciudades a cenizas y devastado su infraestructura. Incluso la semana pasada, sus soldados expulsaron a medio millón de personas de la ciudad de Gaza. Y, sin embargo, mientras Israel libra lo que afirma ser su última campaña en Gaza, se avecina una batalla sobre quién gobernará este páramo.
Mientras las potencias occidentales se alinean para reconocer el estado de Palestina en la ONU , tras bastidores están lidiando sobre quién debería tomar el control de Gaza. Desde que comenzó la guerra en octubre de 2023, más de una docena de gobiernos y centros de estudios patrocinados por el gobierno han ofrecido planes para el "día después" de Gaza.
Abarcan desde la declaración de 7 páginas de Nueva York revelada por Emmanuel Macron, el presidente francés, y Faisal al-Saud, el ministro de Asuntos Exteriores saudí, en la ONU en julio, hasta un "libro verde" de 200 páginas publicado en enero por Hamás, los militantes islamistas que mantienen cierto control de la franja.
Los gobiernos de Gran Bretaña, Dinamarca, Egipto, Israel, Palestina y USA han redactado documentos, al igual que un centro de estudios respaldado por el gobierno en los Emiratos Árabes Unidos y empresarios en capitales regionales y occidentales.
Tony Blair busca trabajo
Quizás el más entusiasta sea Tony Blair, ex primer ministro británico. A las pocas semanas del estallido de la guerra en Gaza, realizó repetidas visitas a Jerusalén y consiguió que su fundación con sede en Londres redactara un plan para un mandato de posguerra.
Según múltiples fuentes involucradas en el plan, el Sr. Blair podría encabezar un organismo llamado Autoridad Internacional de Transición de Gaza (Gita). Buscaría un mandato de la ONU para ser la "autoridad política y legal suprema" de Gaza durante 5 años. De aprobarse, el Sr. Blair tendría una secretaría de hasta 25 personas y presidiría una junta de 7 personas para supervisar un órgano ejecutivo que dirija el territorio. Los estados del Golfo pagarían. "Está dispuesto a sacrificar su tiempo. Realmente quiere poner fin a la guerra", dice una fuente que conoce al Sr. Blair.
- El plan de Blair cuenta con poderosos apoyos, desde líderes del Golfo hasta Jared Kushner, yerno del Presidente estadounidense. Y lo más importante, a diferencia de otros planes, parece contar con la aprobación de Donald Trump.
- Blair, Kushner y Steve Witkoff, enviado del presidente para Oriente Medio, presentaron sus argumentos en una reunión con el presidente el 27/08. (Ron Dermer, confidente del primer ministro israelí y ministro de Asuntos Estratégicos, participó por teléfono).
- El 23/09, se dice que Trump presentó la idea a los líderes de Turkiye, Pakistán, Indonesia y 5 países árabes.
«Quizás podamos ponerle fin [a la guerra de Gaza] ahora mismo», les dijo Trump.
Para los palestinos, el plan representa una clara mejora con respecto a la visión que Trump promocionó en febrero. En aquel entonces, abogó por el exilio de los gazatíes y la construcción de una "riviera" diseñada con inteligencia artificial una vez que se hubieran ido.
Según encuestas publicadas por el equipo de Blair en mayo, más de una cuarta parte de los gazatíes favorecía alguna forma de gobierno internacional, frente a un tercio que apoyaba a la Autoridad Palestina, la administración del presidente Mahmud Abás en Cisjordania. Casi nadie quería que Hamás, que ha gobernado Gaza desde 2007, siguiera al mando. A la mayoría no le importa quién gobierne mientras cesen los bombardeos y haya comida, afirma un exfuncionario que huye de la ciudad de Gaza.
El plan
Fuentes bien informadas afirman que Gita se inspira en las administraciones internacionales que supervisaron la transición de Timor Oriental y Kosovo a la condición de Estado. Inicialmente, podría tener su base en El Arish, capital provincial egipcia cercana a la frontera sur de Gaza. Gita entraría en Gaza, una vez que la Franja se estabilizara, acompañada por una fuerza multinacional. Según el plan, insisten dichas fuentes, no se alentaría a los palestinos a abandonar Gaza, Gaza y Cisjordania se reunificarían y Gaza sería entregada gradualmente a la Autoridad Palestina.
Pero los mandatos suelen durar más de lo previsto. En noviembre de 1917, Gran Bretaña emitió la Declaración Balfour, prometiendo a los judíos una patria en Palestina; ese mismo día conquistó Gaza rápidamente. Utilizó Gaza como base aérea y escala para Imperial Airways (precursora de British Airways). Permaneció allí durante 30 años. Ahora, algunos palestinos temen que Gran Bretaña esté repitiendo la maniobra.
El historial del Sr. Blair en la región no le granjea gran simpatía. Como primer ministro, se unió a Estados Unidos en la invasión de Irak en 2003. En sus 8 años como enviado del Cuarteto, un grupo integrado por Estados Unidos, la UE , Rusia y la ONU , encargado de implementar una hoja de ruta hacia la creación de un Estado palestino, Israel atacó a Gaza cuatro veces y reforzó su control sobre los territorios palestinos.
El Factor Abbas
Con una visión política, afirman los mediadores egipcios, Hamás entregaría las armas y dejaría que un gobierno palestino tecnocrático administrara la Franja. Pero si a sus miembros se les prohíbe trabajar en los servicios de educación y salud, como sugieren nuestras fuentes, el grupo podría resistirse.
Y luego está Israel. Tras haber tomado Gaza a un precio exorbitante, sus ministros mesiánicos quieren aferrarse a ella. Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas, prevé "una bonanza inmobiliaria". Tarde o temprano, argumenta, el mundo se apiadará de los gazatíes y les ofrecerá refugio en otro lugar.
El Sr. Blair llama a menudo a Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, con la esperanza de convencerlo de su visión. Pero, al igual que con la solución de dos Estados, podría descubrir que las conversaciones sobre el futuro solo le dan tiempo a Israel para crear alternativas en el presente."
-----------------------------
