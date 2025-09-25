Talleres: Andrés Fassi viajó a EEUU en busca de dinero para el nuevo estadio

Según informaron medios de Córdoba Capital habría viajado a Estados Unidos en busca de unos 350 millones de dólares (sería el total entre la empresa constructora y la venta de palcos) para construir en la mitad de tiempo el nuevo estadio de Talleres.

El miércoles se reunió con la empresa china “China State Construction”, que haría de naming sponsor y construiría el estadio en unos 5 años. Es la misma empresa que está en estos momentos construyendo un estadio similar en El Salvador y tardará media década.

Si bien ambas partes quedaron conformes y según trascendió podrían anunciar el acuerdo en los próximos días, este jueves también se reunió con otra empresa (no trascendió el nombre) para tener más alternativas. Lo cierto es que este mega proyecto es el as de espadas de Fassi para ganar las elecciones.

Si esto se concreta entonces las elecciones darán un volantazo de 180º. Si bien es cierto que Andrés Fassi tiene una soberbia especial, maneja el club como una SAD y no deja que nadie fuera de su círculo íntimo (familiares) participe de las decisiones importantes, no delega responsabilidades y cumple múltiples funciones, también es cierto que su nivel de empresario juega en las grandes ligas, o sea, con esto queremos decir que para este tipo de cosas (nuevo estadio) no tiene competidor, y su opositor tiene las elecciones perdidas si los medimos a ambos así.

Pero acá hay otro problema, el deportivo, que en parte es por las malas decisiones que tomó Andrés Fassi en su faceta de Manager Deportivo, cargo que no cumple bien. Desarmó equipos competitivos dejando ir jugadores fundamentales, trajo futbolistas que no rindieron, tomó una y otra vez malas decisiones en los mercados de pases, todo esto hizo que Talleres hoy se encuentre en zona de descenso directo. Y de esto hay algunos hinchas que no se lo olvidan ni olvidarán con un nuevo estadio.

image El estadio que está construyendo la empresa "China State Construction" en El Salvador, qeu fnalizará en 2027 y será el más grande de Centroamérica y la casa de la seleccion nacional.

Ahora es una gran duda si la firma de un contrato con una empresa internacional por un mega estadio de nivel europeo alcanzará para ganar las elecciones. A algunos hinchas los va a convencer y hacer que cambien el voto, pero a otros no, esos que no se olvidan de la parte deportiva seguirán en su contra.

Entonces el señor Andrés Fassi debe escuchar al socio, darle obviamente su estadio nuevo, pero además empezar a nombrar a otras personas en distintos cargos, y si nombra a un director deportivo, entonces encaminará al triunfo de las elecciones, ya lo dijo Román Huespe, y fue uno de los mayores reclamos al actual presidente. Entonces Andrés Fassi debe escuchar, si lo hace ganará las elecciones, sino, será historia.

