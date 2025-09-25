Repudio en River por lo que dijeron Juan Cortese y Nicolás Distasio

Cortese publicó: " Era el partido perfecto de River hasta el empate de Palmeiras. La primera vez que falló en defensa desactivó el plan. Lo demás, ya era historia juzgada. Matonte una vergüenza como siempre, pese a ser ´otro árbitro uruguayo de los que ayudan a River´ habían dicho algunos analistas que mañana callarán. Digno lo de River en San Pablo, alejado del apocalipsis que deseaban en la previa."

Distasio, por su parte, tuiteó: "River estuvo a la altura en Brasil. Equipo con caracter y bien plantado. Muy Buen PT. Lo ganaba y era más que su rival. En el ST se descuidó una vez y pagó con el empate. El descontrol de los últimos 5' desdibuja el resultado. Queda eliminado por la pesima noche en el Monumental.".

Ambos periodistas tuvieron más de 600 respuestas, sobre todo por la poca crítica al equipo de Gallardo.

No es ilógico lo planteado por ninguno de los dos. No fue malo el partido del Millonario hasta el gol de Palmeiras, pero siempre comentarios de este estilo ante una eliminación inmediata suelen generar repercusión y no fue la excepción.

Continuidad de River

Con lo difícil que puede llegar a ser, es momento de pasar de página para el equipo del Muñeco Gallardo.

Si bien ninguna competición de las que tiene puede asemejarse a salir campeón de la Copa Libertadores, desmoronarse puede tener como consecuencia no clasificarse a la próxima edición.

En la inmediatez, el próximo partido para el club de Núñez es el próximo domingo desde las 18 horas ante Deportivo Riestra en el Monumental.

Seguramente, el público del Millonario se exprese luego de lo que fue la eliminación ante Palmeiras de Brasil.

El siguiente partido es aún más importante porque es por Copa Argentina ante Racing Club. El partido por cuartos de final ante la Academia, será el jueves 2 de octubre en el Gigante de Arroyito.

