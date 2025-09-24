El River de Marcelo Gallardo tiene la difícil (pero no imposible) misión de remontar un 1-2 ante el Palmeiras de Abel Ferreira. Siete días atrás, en el Monumental, el Verdão le dio una paliza táctica al Millonario, que apenas mostró signos vitales y pudo llegar al descuento sobre el final del partido. Viví la previa en Golazo24.
COPA LIBERTADORES
Palmeiras vs. River, por un lugar en semis: horario, TV y formaciones
Este miércoles (24/9), Palmeiras y River chocarán por la revancha de los 4tos. de final de la Copa Libertadores. La ida fue 2-1 en favor del Verdão.
En la ida, el Alviverde se impuso por la mínima gracias a los goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque; mientras que Lucas Martínez Quarta, con un desvío en el ingresado Emiliano Martínez, anotó para La Banda. El desarrollo del encuentro fue un tiempo para cada uno, pero la visita justificó la victoria por su rendimiento en la primera mitad.
En relación al juego de ida, Gallardo podría cambiar el esquema y dejar atrás la línea de cinco defensores en el fondo, ya que el DT evaluaría poblar más el mediocampo, presentando un 4-5-1. El Muñeco recupera a Giuliano Galoppo (cumplió suspensión) pero recupera a Sebastián Driussi.
Los de Núñez vienen de caer categóricamente 0-2 ante Atlético Tucumán el pasado fin de semana (20/9). Si bien la cabeza y las energías no estaban puestas en el duelo ante el Decano por la cita del día de la fecha ante Palmeiras, la derrota le terminó costando a River el liderazgo en la Zona B del campeonato doméstico.
El Verdão, por su parte, viene de golear 4-1 a Fortaleza por el Brasileirão con suplentes, ya que Abel Ferreira decidió darles descanso a sus habituales titulares, a excepción del arquero Weverton. La única duda para el DT luso es el marcador de punta diestro, ya que Khellven terminó con molestias en el duelo copero de ida y podría ser reemplazado por el ex San Lorenzo, Agustín Giay.
A qué hora se juega Palmeiras vs. River, por la vuelta de 4tos. de final de la Copa Libertadores
El cotejo iniciará a las 21:30 horas. El uruguayo Andrés Matonte será el encargado de impartir justicia.
Por dónde ver Palmeiras vs. River, por la vuelta de 4tos. de final de la Copa Libertadores
El partido entre Palmeiras y River, por los cuartos de final de la Copa Libertadores, será televisado por Fox Sports y Telefe, en los siguientes canales según tu cable operador:
Fox Sports:
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow
- Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro
Telefe:
- Canales 10 (HD) y 10 (SD) de Cablevisión Flow y digital
- Canales 1123 (HD) y 123 (SD) de DirecTV
- Canales 12 (HD) y 12 (SD) en Telecentro
La probable formación de Palmeiras vs. River, por la vuelta de 4tos. de final de la Copa Libertadores
Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque.
La probable formación de River vs. Palmeiras, por la vuelta de 4tos. de final de la Copa Libertadores
Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández o Facundo Colidio; Maximiliano Salas.