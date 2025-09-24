urgente24
GOLAZO24 Palmeiras > River > Marcelo Gallardo

COPA LIBERTADORES

Palmeiras vs. River, por un lugar en semis: horario, TV y formaciones

Este miércoles (24/9), Palmeiras y River chocarán por la revancha de los 4tos. de final de la Copa Libertadores. La ida fue 2-1 en favor del Verdão.

24 de septiembre de 2025 - 09:43
Palmeiras y River, por un lugar en semifinales. El vencedor de esta llave enfrentará al ganador de São Paulo-Liga de Quito.

Palmeiras y River, por un lugar en semifinales. El vencedor de esta llave enfrentará al ganador de São Paulo-Liga de Quito.

El River de Marcelo Gallardo tiene la difícil (pero no imposible) misión de remontar un 1-2 ante el Palmeiras de Abel Ferreira. Siete días atrás, en el Monumental, el Verdão le dio una paliza táctica al Millonario, que apenas mostró signos vitales y pudo llegar al descuento sobre el final del partido. Viví la previa en Golazo24.

En la ida, el Alviverde se impuso por la mínima gracias a los goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque; mientras que Lucas Martínez Quarta, con un desvío en el ingresado Emiliano Martínez, anotó para La Banda. El desarrollo del encuentro fue un tiempo para cada uno, pero la visita justificó la victoria por su rendimiento en la primera mitad.

En relación al juego de ida, Gallardo podría cambiar el esquema y dejar atrás la línea de cinco defensores en el fondo, ya que el DT evaluaría poblar más el mediocampo, presentando un 4-5-1. El Muñeco recupera a Giuliano Galoppo (cumplió suspensión) pero recupera a Sebastián Driussi.

Seguir leyendo

image
River juega mal a la pelota pero est&aacute; vivo en la serie. Distancia de un solo gol.

River juega mal a la pelota pero está vivo en la serie. Distancia de un solo gol.

El Verdão, por su parte, viene de golear 4-1 a Fortaleza por el Brasileirão con suplentes, ya que Abel Ferreira decidió darles descanso a sus habituales titulares, a excepción del arquero Weverton. La única duda para el DT luso es el marcador de punta diestro, ya que Khellven terminó con molestias en el duelo copero de ida y podría ser reemplazado por el ex San Lorenzo, Agustín Giay.

image
Palmeiras viene de arrollar a Fortaleza con suplentes y buscar&aacute; sepultar el a&ntilde;o de River.

Palmeiras viene de arrollar a Fortaleza con suplentes y buscará sepultar el año de River.

A qué hora se juega Palmeiras vs. River, por la vuelta de 4tos. de final de la Copa Libertadores

El cotejo iniciará a las 21:30 horas. El uruguayo Andrés Matonte será el encargado de impartir justicia.

Por dónde ver Palmeiras vs. River, por la vuelta de 4tos. de final de la Copa Libertadores

El partido entre Palmeiras y River, por los cuartos de final de la Copa Libertadores, será televisado por Fox Sports y Telefe, en los siguientes canales según tu cable operador:

Fox Sports:

  • Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow
  • Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
  • Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

Telefe:

  • Canales 10 (HD) y 10 (SD) de Cablevisión Flow y digital
  • Canales 1123 (HD) y 123 (SD) de DirecTV
  • Canales 12 (HD) y 12 (SD) en Telecentro

La probable formación de Palmeiras vs. River, por la vuelta de 4tos. de final de la Copa Libertadores

Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque.

La probable formación de River vs. Palmeiras, por la vuelta de 4tos. de final de la Copa Libertadores

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández o Facundo Colidio; Maximiliano Salas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1970655976572203028&partner=&hide_thread=false

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES