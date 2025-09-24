Palmeiras vs. River, por un lugar en semis: horario, TV y formaciones

El Verdão, por su parte, viene de golear 4-1 a Fortaleza por el Brasileirão con suplentes, ya que Abel Ferreira decidió darles descanso a sus habituales titulares, a excepción del arquero Weverton. La única duda para el DT luso es el marcador de punta diestro, ya que Khellven terminó con molestias en el duelo copero de ida y podría ser reemplazado por el ex San Lorenzo, Agustín Giay.

image Palmeiras viene de arrollar a Fortaleza con suplentes y buscará sepultar el año de River.

A qué hora se juega Palmeiras vs. River, por la vuelta de 4tos. de final de la Copa Libertadores

El cotejo iniciará a las 21:30 horas. El uruguayo Andrés Matonte será el encargado de impartir justicia.

Por dónde ver Palmeiras vs. River, por la vuelta de 4tos. de final de la Copa Libertadores

El partido entre Palmeiras y River, por los cuartos de final de la Copa Libertadores, será televisado por Fox Sports y Telefe, en los siguientes canales según tu cable operador:

Fox Sports:

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Flow

Canales 605 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

Telefe:

Canales 10 (HD) y 10 (SD) de Cablevisión Flow y digital

Canales 1123 (HD) y 123 (SD) de DirecTV

Canales 12 (HD) y 12 (SD) en Telecentro

La probable formación de Palmeiras vs. River, por la vuelta de 4tos. de final de la Copa Libertadores

Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque.

La probable formación de River vs. Palmeiras, por la vuelta de 4tos. de final de la Copa Libertadores

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández o Facundo Colidio; Maximiliano Salas.